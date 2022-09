El estudio mundial más grande de la historia revela una alta demanda de más noticias sobre religión y fe por parte de los consumidores, junto con los bloqueos existentes entre periodistas y editores

NUEVA YORK, 20 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Hoy se lanza el Estudio Global Faith and Media más grande de la historia, que analiza la representación de la fe y la religión en los medios de comunicación. Revela una fuerte demanda en todo el mundo de más cubrimiento de noticias relacionadas con la fe en los medios de comunicación, a pesar de la realidad admitida por periodistas y editores de que rara vez se alientan reportajes acerca de estos temas en las salas de prensa.

El estudio capta las opiniones de 9.000 ciudadanos de todo el mundo, así como de periodistas y editores de 18 países, que abarcan las principales religiones del mundo. La investigación fue encargada por Faith and Media Initiative (FAMI) y la llevó a cabo la compañía global de investigación de mercados HarrisX.

En este se refleja la sensación entre la población en general de que el cubrimiento por parte de los medios de comunicación tiene el riesgo de perpetuar los estereotipos relacionados con la fe en lugar de proteger contra estos. También expone algunos de los factores que los periodistas y editores consideran que pueden conducir a estereotipos relacionados con la fe y la religión en la cobertura de las noticias.

Asimismo, destaca el reconocimiento general entre periodistas y editores de que el cubrimiento de temas sobre la fe y la religión necesita ser reajustado. Captura conocimientos detallados sobre el complejo conjunto de factores que han creado el actual statu quo que afecta la cobertura editorial.

"Los datos revelan que la fe y la religión son un elemento fundamental en la identidad personal a nivel mundial. El 82 % de los encuestados se considera creyente, religioso o espiritual", afirmó Dritan Nesho, director ejecutivo de HarrisX. "Sin embargo, los periodistas con los que hablamos consideran que el cubrimiento de la fe y la religión se está marginando cada vez más debido a múltiples factores, desde los económicos en las salas de prensa hasta los temores de que 'salga mal'.

En última instancia, la investigación apunta a un claro déficit en la cobertura, el tratamiento y la calidad de la comprensión de la fe y la religión a nivel mundial en los medios modernos", agregó Nesho.

Percepciones clave del Estudio Global Faith and Media:

Personas de todo el mundo ven la necesidad de una mejor representación de la fe y la religión en los medios de comunicación

El 63 % de las personas a nivel mundial indicó que el contenido de alta calidad sobre la fe y la religión es necesario en sus respectivos países.

El 53 % de las personas a nivel mundial considera que la cobertura de los medios ignora decididamente la religión como un aspecto de la sociedad y la cultura actual.

El 59 % de las personas a nivel mundial piensa que es importante que el cubrimiento de noticias por parte de los medios de comunicación refleje un conjunto diverso de perspectivas religiosas en su contenido y sus reportajes.

El 56 % de las personas a nivel mundial está de acuerdo con que debería haber una cobertura más matizada de asuntos religiosos complejos.

Los estereotipos religiosos son una preocupación a nivel mundial en relación con el cubrimiento de la fe y la religión

El 61 % de las personas de todo el mundo expresó que la cobertura por parte de los medios a menudo perpetúa los estereotipos basados en la fe en lugar de gestionarlos y proteger contra estos.

El 53 % de las personas a nivel mundial piensa que los estereotipos religiosos deberían recibir el mismo nivel de atención que otros asuntos relacionados con estereotipos en los medios de comunicación.

Se necesitan voceros más variados para representar la fe y la religión en los cubrimientos por parte de los medios

Más del 80 % de las personas de todo el mundo siente que la fe y los grupos religiosos necesitan ofrecerles a los medios de comunicación una mayor variedad de voceros.

Los periodistas y editores admiten que hay un problema con los estereotipos religiosos en la cobertura de los medios de comunicación y señalaron que la falta de diversas fuentes de medios y voceros en las organizaciones religiosas es un tema relevante que creen perpetúa el problema.

Los medios coinciden en que el cubrimiento editorial sobre la fe y la religión se ha vuelto más marginado

Con base en entrevistas directas con periodistas, el Estudio Global Faith and Media pudo revelar el complejo conjunto de factores que han influido en la forma en que se cubre la fe y la religión en los medios.

Los miembros de los medios que contestaron la encuesta describieron de manera general una marginación continua de los cubrimientos sobre la fe y la religión por parte de los medios de comunicación y citaron muchos factores de influencia que dan lugar a una información cada vez más desequilibrada:

Factores económicos en las salas de prensa: los encuestados de los medios informaron sobre reducciones de presupuestos que llevaron a la falta de periodistas especializados en las salas de prensa. Citaron un "vacío" de especialistas al interior de los equipos de noticias que conduce a que los generalistas cubran diversos temas, entre estos la fe y la religión.

los encuestados de los medios informaron sobre reducciones de presupuestos que llevaron a la falta de periodistas especializados en las salas de prensa. Citaron un "vacío" de especialistas al interior de los equipos de noticias que conduce a que los generalistas cubran diversos temas, entre estos la fe y la religión.

Miedo de que salga mal: los medios describieron un "temor" general en la sala de prensa con respecto al cubrimiento de la religión. En una era definida por algunos como una época en la que la religión se ha politizado cada vez más, la cobertura de noticias, a menudo con rapidez, trae consigo la aceptación tácita de que es imposible cubrir el tema con un nivel de matiz y sensibilidad dado el tiempo y los recursos disponibles.

los medios describieron un "temor" general en la sala de prensa con respecto al cubrimiento de la religión. En una era definida por algunos como una época en la que la religión se ha politizado cada vez más, la cobertura de noticias, a menudo con rapidez, trae consigo la aceptación tácita de que es imposible cubrir el tema con un nivel de matiz y sensibilidad dado el tiempo y los recursos disponibles.

Diversidad y dinámica de las salas de prensa: los encuestados de los medios de las diferentes regiones señalaron que los equipos de redacción rara vez representan la pluralidad de perspectivas religiosas en la sociedad, lo que causa autolimitación en la exploración de la agenda de la fe. Entre los periodistas con una fe arraigada existe la sensación de que podrían ser juzgados de manera negativa si cubrieran historias relacionadas con su fe o religión, ya que les preocupa que esto despierte dudas sobre su imparcialidad y el riesgo de dañar su reputación en la sala de prensa.

los encuestados de los medios de las diferentes regiones señalaron que los equipos de redacción rara vez representan la pluralidad de perspectivas religiosas en la sociedad, lo que causa autolimitación en la exploración de la agenda de la fe. Entre los periodistas con una fe arraigada existe la sensación de que podrían ser juzgados de manera negativa si cubrieran historias relacionadas con su fe o religión, ya que les preocupa que esto despierte dudas sobre su imparcialidad y el riesgo de dañar su reputación en la sala de prensa.

Detonantes de controversias: existe consenso entre los encuestados de los medios de comunicación frente a que la fe y la religión no se ven como impulsores para la participación de los lectores. Los editores rara vez estimulan historias en esta área a menos que correspondan a una narrativa de controversia, discrepancia o escándalo. Esto va en contra del 63 % de las personas a nivel mundial que indicaron que el contenido de alta calidad sobre la fe y la religión es necesario en sus respectivos países.

existe consenso entre los encuestados de los medios de comunicación frente a que la fe y la religión no se ven como impulsores para la participación de los lectores. Los editores rara vez estimulan historias en esta área a menos que correspondan a una narrativa de controversia, discrepancia o escándalo. Esto va en contra del 63 % de las personas a nivel mundial que indicaron que el contenido de alta calidad sobre la fe y la religión es necesario en sus respectivos países.

Falta de voceros, lo que exacerba los estereotipos religiosos: los encuestados de los medios identificaron los estereotipos como inconvenientes, y que la falta de variedad de fuentes y voceros de la fe y los grupos religiosos es un problema significativo que lo perpetúa. Muchos medios dicen que la religión se posiciona con mayor frecuencia como una fuerza conservadora o extremista en los cubrimientos editoriales y sugirieron que esto impulsa la tendencia a buscar voceros abiertos en lugar de aquellos con puntos de vista medios más convencionales.

"Este innovador estudio mundial sobre las actitudes de las personas, los periodistas y los editores frente la cobertura de la fe y la religión en los medios se utilizará como trampolín para el cambio positivo", afirmó Brooke Zaugg, vicepresidenta de The Faith and Media Initiative. "Estos nuevos hallazgos arrojan luz sobre la urgente necesidad de ofrecer a los líderes religiosos un mejor acceso al poder y al alcance de los medios de comunicación, y a los medios una línea directa con los líderes religiosos para una mejor comprensión de las creencias en el contexto de la sociedad moderna. "Al unir fuerzas, podemos servir mejor a la humanidad y garantizar una representación más precisa y equilibrada de todas las religiones en el periodismo y el entretenimiento en todo el mundo",

Puede seguir la conversación de la FAMI en Twitter, Facebook e Instagram, y con las etiquetas #faithandmedia y #FAMI, así como la de HarrisX en Twitter y LinkedIn.

Para consultas de los medios, póngase en contacto con:

Perri Dorset, Rakhee Rathod y Leila Hrycyszyn en: [email protected]

Corinne Gorda en: [email protected]

Acerca del Estudio Global Faith and Media

El Estudio Global Faith and Media representa las opiniones expresadas en 9.489 entrevistas cuantitativas entre agosto y septiembre de 2022. Se realizaron encuestas en 18 países a nivel mundial y se seleccionaron las regiones buscando abarcar las principales religiones del mundo en Norteamérica, Europa, Suramérica, Asia, África y Oriente Medio. Además, se recopilaron opiniones de los medios de comunicación a través de 30 entrevistas cualitativas en profundidad con periodistas y editores en las mismas regiones geográficas. Para descargar el informe, visite: http://index.faithandmedia.com/data

Este estudio es el primer informe de referencia de perspectivas disponible en el Índice Faith and Media, una nueva plataforma lanzada por Faith and Media Initiative que se asociará con las instituciones más respetadas del mundo para construir un sólido espacio de investigación y datos. El índice incluirá perspectivas originales sobre el panorama global de la fe y los medios, la identificación temprana de tendencias y las oportunidades de colaboración. También será un sólido recurso de datos para periodistas, editores y creadores de contenido. La primera edición del Estudio Global Faith and Media se financió, en parte, con una subvención de Radiant Foundation

Acerca de Faith and Media Initiative

Faith and Media Initiative (FAMI) es una organización sin fines de lucro que se conecta y ofrece recursos a una red global diversa de miembros de los medios de comunicación, creadores de contenido, líderes religiosos y miembros de la comunidad que trabajan juntos para garantizar una representación precisa y equilibrada de todas las religiones en el entretenimiento y el periodismo. Hasta la fecha, la labor ha sido impulsada por un equipo de trabajo exploratorio que incluye a diversos expertos de los campos de la fe, los medios de comunicación, la academia y los negocios. El equipo de trabajo está comprometido a desarrollar estrategias para el cambio a partir de la creación de coaliciones, la capacitación en fluidez, la investigación y el reconocimiento de personas y empresas que lideran el camino. Puede obtener más información sobre Faith and Media Initiative aquí.

Acerca de HarrisX

HarrisX es una consultora líder en investigación a nivel mundial que realiza importantes investigaciones de mercado, encuestas de políticas públicas y estudios de ciencias sociales en más de 40 países de todo el mundo. Forma parte de Stagwell Global y es la compañía hermana de Harris Poll, que ha llevado a cabo encuestas de lanzamiento público a nivel internacional desde 1963.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1900301/Faith_and_Media_Initiative_Logo.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1900302/HarrisX_Logo.jpg

FUENTE FAMI; HarrisX

SOURCE FAMI; HarrisX