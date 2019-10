El evento más importante en el mundo de las ventas llega a la Ciudad de México

El libro es un gran aliado si ¿Te has esforzado por tener grandes resultados en ventas y aún no lo has conseguido?, ¿Aún no sabes en que te estas equivocando?, ¿Crees que sabes cómo hacer una estrategia de ventas, pero no da resultados?, ¿Eres líder, pero no sabes cómo transmitir tus conocimientos a tu equipo de ventas?

Este libro resolverá todas esas dudas y te permitirá conocer tus errores y reconocer tus aciertos, además descubrirás las áreas que debes reforzar para tener un panorama de oportunidades y crear estrategias nuevas y futuras. Con ello, mejorarás tus procesos y te encaminarás hacia el éxito.

Este libro ha recopilado la experiencia de cientos de empresas y más de 7,000 vendedores, así como las aportaciones de colegas y asesores independientes, lo cual enriquece su contenido. Los "Siete pasos de la venta relacional", es el proceso de ventas que tarde o temprano tendrás que implementar en tu empresa, sumando las técnicas de ventas más eficaces y la implementación de planes de acción, que toda empresa debe conocer y aplicar.

Asiste a este evento exclusivo, acompañado de música de violín en vivo, aperitivos gourmet y estacionamiento, así como un descuento especial del libro por única ocasión.

Reservaciones al 55 25 61 98 77

Lic. Alejandra Morher

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1006922/IMG_20190904_WA0165.jpg

FUENTE Ana Luisa Arenas

