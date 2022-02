El "FESTIVAL DE LA DIÁSPORA" CONVOCARÁ A LÍDERES EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES DE TODO EL CONTINENTE AMERICANO EN UNA CONFERENCIA PARA DISCUTIR LA PERTENENCIA Y LA PROSPERIDAD

La conferencia inaugural se celebrará en San Juan de Puerto Rico del 23 al 26 de febrero

SAN JUAN, Puerto Rico, 8 de febrero, 2022 /PRNewswire/ -- El Festival de la Diáspora, en asociación con The Aspen Institute Project on Belonging, Tulsa Innovation Labs, EV Passport, Genius100 Foundation, LINK Strategic Partners y otros socios corporativos, recibirá a más de 100 ejecutivos y agentes de cambio en la industria de todo el continente americano en su reunión inaugural en San Juan de Puerto Rico, del 23 al 26 de febrero de 2022.

Los oradores y asistentes constituirán un grupo diverso e intersectorial que incluirá a líderes de organismos gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, agencias filantrópicas y corporaciones, junto con emprendedores sociales, académicos y dignatarios. Se conectarán y colaborarán en la identificación de soluciones para los problemas más apremiantes que afectan a nuestra sociedad global, como el desarrollo de habilidades en un mundo posterior a la COVID-19, la creación de condiciones para un mercado económico que incorpore el concepto de equidad y el poder de la energía alternativa ecológica en el continente americano.

Entre los oradores confirmados se encuentran Rodrick T. Miller, director ejecutivo de Invest Puerto Rico; Hilarie Viener, directora ejecutiva de Genius100 Foundation; Johanna Soderstrom, directora de personal de Tyson Foods; Wilson White, director ejecutivo de Google; Mickey Espada, asesor para Puerto Rico de la Asociación Internacional de Administración de Ciudades y Condados; Stephen Keepler, presidente de PVBLIC Foundation; Darius Jones, director ejecutivo del National Black Economic Council; Mayra y Lorena Roa, cofundadoras de PANAL Ed-Tech; Amy Tu, directora jurídica de Tyson Foods; Steven Reed, alcalde de Montgomery, Alabama; Michael Blake, presidente de Next Level Sports; Rafael "Tatito" Hernández Montañez, presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, y muchos más.

Para obtener más información, ver el cronograma completo y comprar entradas, visite festivalofthediaspora.org.

"En los entornos políticos altamente partidistas en que nos encontramos, necesitamos más oportunidades para encontrar nuestra humanidad común, compartir las mejores prácticas y celebrar el pasado mientras adoptamos el cambio que trae el futuro. Los líderes del continente americano tienen mucho potencial, solo necesitamos que se conecten para que sucedan grandes cosas", afirmó Cordell Carter, fundador y presidente del Festival de la Diáspora. "Me entusiasma reunirme en el Festival Inaugural de la Diáspora en Puerto Rico con algunas de las mentes más brillantes para colaborar en un camino de avance. El momento para la acción es ahora".

Para obtener el calendario completo y más información sobre las sesiones y los oradores, incluidas las actualizaciones y los cambios, visite http://festivalofthediaspora.org.

Festival of the Diaspora es una organización no partidista y sin fines de lucro 501c3 dedicada a convocar a líderes de todo el continente americano interesados en colaborar con otros líderes para lograr un impacto colectivo. Considera que conectar a líderes visionarios para generar un impacto en los inversionistas, aprender unos de otros y servirnos mutuamente, así como celebrar nuestra historia y cultura compartidas contribuyen a que nuestras comunidades y el mundo sean un lugar mejor.

