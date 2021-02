El Festival de Primavera de Harbin es una 'Fiesta de Turismo Cultural' que comienza online

El 4 de febrero, el "Año Nuevo Menor" en el calendario lunar chino, Harbin lanzó un evento online con el tema "Vamos a reír juntos". Los organizadores lanzaron varios carteles del Festival de Primavera y emojis creativos que cuentan con lugares de interés y lugares de visita de invierno de Harbin, como una manera de expresar saludos sinceros y buenos deseos de la "ciudad del hielo y la nieve."

Para satisfacer la demanda de productos y servicios culturales durante el Festival de Primavera, Harbin ha organizado más de 200 actividades culturales online en cuatro categorías: rendimiento en la nube, exposición en la nube, turismo en la nube y transmisión en vivo. Aunque a kilómetros de distancia, las personas pueden disfrutar de dramas originales de alta calidad, ballets, galas nocturnas y conciertos orquestales online, sin la necesidad de salir de sus hogares. Además, las actividades de celebración tradicionales, como la danza folclórica, las conferencias folclóricas y los acertijos de linternas, también se pasan a online.

Abundantes recursos de hielo y nieve son los activos privilegiados de Harbin. En años anteriores, los ciudadanos y turistas celebraron el Festival de Primavera visitando el Mundo de Hielo y Nieve de Harbin o patinando sobre el helado río Songhua. Este año, para compensar el pesar de que la gente no puede experimentar hielo y nieve en el lugar, Harbin planea presentar una actividad turística online a través de nuevas plataformas de medios, lo que permitirá a los usuarios de la red echar un vistazo al encanto de Harbin y ver espectáculos de clase mundial escenificadas en la Tierra Polar de Harbin y exposiciones de pintura al óleo de artistas rusos de renombre , entre muchos otros, de forma gratuita. Además, cinco museos, incluido el Museo de la provincia de Heilongjiang, ofrecerán exposiciones panorámicas de realidad virtual, y 11 museos presentarán exposiciones online a través de la plataforma WeChat durante el Festival de Primavera de este año.

Harbin ya desarrolló un nuevo Festival de Primavera integrando la cultura y el turismo en 2019, permitiendo a los lugareños y turistas experimentar el encanto de la ciudad mientras disfrutan del ambiente alegre del festival.

Al caer la noche, numerosas linternas rojas y lámparas de colores iluminan el bulevar central de estilo ruso, creando un ambiente festivo. El maíz dorado, el chile rojo y el papel rojo con el carácter chino "Fu" ("felicidad") añaden un sabor popular a la Harbin Sun Island International Snow Sculpture Art Expo. El Yingjie Snow Dreamland lleno de sabor rural y el Parque de Nieve Sunac con un estilo europeo están atrayendo a los visitantes con su intrigante encanto.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1434543/image.jpg

