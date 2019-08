El Financial Times dio a conocer que la ciudadanía por inversión del Caribe volvió a estar en los puestos superiores del Índice CBI 2019

Dominica volvió a posicionarse como el país con el mejor programa de ciudadanía por inversión del mundo, combinando un profundo análisis de perfil con eficiencia, velocidad, accesibilidad y fiabilidad. San Cristóbal y Nieves mantuvo su trayectoria ascendente en relación con la oferta de entrada sin visa y visa al arribo y exhibió su compromiso con la mejora del análisis de perfil. Granada también aumentó el énfasis en el análisis del perfil del programa, pero se benefició más de la mejora de sus plazos para obtener la ciudadanía. Santa Lucía pasó a Antigua y Barbuda por primera vez; la isla sureña está mejorando sus calificaciones en libertad de movimiento, plazos de ciudadanía y análisis de perfil.

Con el cambio de las necesidades de las personas con grandes patrimonios, la demanda de ciudadanía caribeña sigue en aumento. "Muchas personas de Medio Oriente no quieren venir a los Estados Unidos, al igual que muchos europeos ya no quieren venir al Reino Unido por el Brexit", según el director ejecutivo de un importante banco privado internacional. Algunos críticos sugieren que los solicitantes de ciudadanía por inversión son mayormente individuos migrantes que han incumplido con estrictos controles de cambio en sus países de origen, pero el banquero privado explica que la mayoría de los clientes de jurisdicciones donde hay inestabilidad política, como Medio Oriente y África, buscan la ciudadanía por inversión como plan C o D ante el supuesto de una "intensificación de la inseguridad o directamente una guerra".

Yuri Bender, editor de PWM, expresó que "los individuos con patrimonios importantes y sus familias buscan una segunda ciudadanía por varias razones, mientras que los beneficios para los países que ofrecen esos programas pueden ser considerables". De hecho, desde la perspectiva del país receptor, la transparencia y la responsabilidad por los fondos que permiten la ciudadanía por inversión ocuparon el escenario central este año. El Índice CBI de 2019 destaca que los países que demostraron de qué manera los ciudadanos nativos se benefician de las ciudadanías por inversión generaron más confianza y atracción entre los inversores.

En 2019, el Índice CBI también ofreció una plataforma para que los expertos impositivos y jurídicos debatieran sobre la distinción entre ciudadanía y el deber de pagar impuestos. Especialistas de Ernst & Young, Smith and Williamson y el abogado Balraj Bhatia (Queen's Counsel) estuvieron totalmente de acuerdo en que la ciudadanía y la residencia ofrecen diferentes conjuntos de derechos y obligaciones para las personas. El director ejecutivo de FACT Due Diligence, Kieron Sharp, explicó por qué "el detallado análisis de perfil es la piedra fundamental del sector de la ciudadanía por inversión", más allá de las obvias implicancias de reputación y seguridad.

La versión completa del informe del Índice CBI 2019 puede descargarse gratuitamente en www.cbiindex.com.

Acerca del CBI INDEX

El Índice CBI (CBI Index) es un estudio integral de todos los programas de ciudadanía por inversión (CBI) activos y legislados por los estados de todo el mundo. Publicado anualmente por la revista Professional Wealth Management, publicación del Financial Times, ofrece a las personas físicas y jurídicas una guía práctica sobre los diferentes programas de ciudadanía por inversión y sus ventajas comparadas. Desde su primera edición en 2017, el Índice CBI se ha convertido en la fuente de información independiente más fácil de usar y más fiable del sector sobre los programas actuales, los asuntos claves que dan forma al interés del inversor y el destino futuro que tomará la ciudadanía por inversión.

