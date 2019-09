El fiscal general de California, Xavier Becerra, anuncia conciliación por $69 millones para beneficio de consumidores de California y el estado en general con respecto a los medicamentos Provigil®, Nuvigil® y su equivalente genérico modafinil

LOS ÁNGELES, 4 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

Si usted compró PROVIGIL®, NUVIGIL® o el genérico Provigil® (modafinil), es posible que una Conciliación del FISCAL GENERAL DE CALIFORNIA pueda concernirle.

INFORMACIÓN SOBRE LA Conciliación DEL FISCAL GENERAL DE CALIFORNIA

Se llegó a una conciliación por $69,000,000 en una demanda sobre los medicamentos bajo prescripción Provigil®, Nuvigil® y el genérico Provigil®(modafinil). En la demanda del fiscal general de California se alega que los demandados infringieron las leyes antimonopolio y de protección al consumidor al retrasar la disponibilidad de versiones genéricas menos costosas del Provigil®. Los Demandados niegan haber cometido cualquier falta.

Nadie está afirmando que el Provigil®, Nuvigil® o modafinil sean inseguros o ineficaces.

¿Quién puede presentar un reclamo?

Usted puede presentar un reclamo si:

compró o pagó por Provigil ® , Nuvigil ® o versiones genéricas de Provigil ® (modafinil);

, Nuvigil o versiones genéricas de Provigil (modafinil); era residente de California al momento en que se efectuó cada compra;

al momento en que se efectuó cada compra; efectuó la compra como encargado del cuidado de una persona o para su consumo personal; y

realizó la compra entre el 24 de junio de 2006 y el 31 de diciembre de 2012.

Usted puede participar si su compra fue rembolsada completa o parcialmente por su seguro.

¿Qué dispone la conciliación?

Los Demandados pagarán un total de $69 millones a un Fondo de conciliación para conciliar todos los reclamos en la demanda del fiscal general de California presentada en nombre del estado de California y sus consumidores.

Se asignaron $25,250,000 del Fondo de conciliación para reclamos presentados por consumidores elegibles. Esta porción se distribuirá a los consumidores que presenten un Formulario de reclamo válido. La cantidad de dinero que usted puede recibir dependerá de la cantidad total de compras elegibles realizadas de Provigil®, Nuvigil® o modafinil que usted afirma en su reclamo multiplicada por un monto fijo en dólares por prescripción.

La Conciliación del fiscal general de California es independiente de, y adicional a, una Conciliación por $65,877,600 en una Demanda colectiva multiestatal que involucra a Provigil® y modafinil. Para obtener más información sobre la Demanda colectiva y su Conciliación multiestatal, visite www.ProvigilSettlement.com . Recuerde que, si corresponde, puede enviar un reclamo en la Conciliación del fiscal general de California y la Demanda colectiva.

¿Cómo recibo un pago?

Debe enviar un Formulario de reclamo a más tardar el 15 de enero de 2020 para ser elegible y recibir un pago. El Formulario de reclamo y las instrucciones sobre cómo enviarlo están disponibles en www.ProvigilSettlement.com o llamando al 1-877-241-7503.

¿Cuáles son mis otros derechos?

Si no desea estar vinculado jurídicamente por la Conciliación, debe excluirse de esta. La fecha límite de exclusión es el 6 de diciembre de 2019. Si no se excluye, no podrá demandar a los demandados por ningún reclamo relacionado con la demanda. Si decide permanecer en la Conciliación, puede presentar objeciones a la Conciliación a más tardar el 15 de enero de 2020. Sírvase revisar los requisitos de exclusión y objeción visitando www.ProvigilSettlement.com/CA o llamando al 1-877-241-7503.

El Tribunal celebrará una audiencia a las 10:00 a. m. hora del este del 26 de febrero de 2020 para considerar si aprueba la Conciliación, cualquier objeción, y cualquier otro asunto relacionado con la Conciliación. Usted o su propio abogado pueden solicitar comparecer e intervenir en la audiencia por su propia cuenta. Todos los plazos pueden ser modificados por el Tribunal, por lo que le recomendamos consultar el sitio web que se indica a continuación para estar al tanto de las actualizaciones.

SI DESEA MÁS INFORMACIÓN Y UN FORMULARIO DE RECLAMO:

VISITE WWW.PROVIGILSETTLEMENT.COM/CA O LLAME AL 1-877-241-7503.

