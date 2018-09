El folleto de viaje de Cox & Kings es galardonado en los Premios de Oro 2018 de la PATA

MUMBÁI, India, 14 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Cox & Kings Ltd., el operador turístico más antiguo y destacado con operaciones en 22 países que celebra ahora sus 260 años, se hizo con el prestigioso Premio de Oro de la Pacific Asia Travel Association (Asociación de Viajes de Asia Pacífico o PATA, por sus siglas en inglés) en la categoría de Folleto de Viaje para Consumidores - Medios Publicitarios. La "Experiential Showcase of the Indian Journeys" (Presentación experiencial de los viajes indios) de Cox & Kings fue seleccionada entre las numerosas nominaciones por un distinguido jurado compuesto por eminencias del sector de los viajes. La ceremonia de premios, celebrada en el Mahsuri International Exhibition Centre (MIEC) de Langkawi (Malasia), reconoció a 32 candidatos sobresalientes procedentes del sector de los viajes y el turismo.

Peter Kerkar, director ejecutivo del Grupo para Cox & Kings, dijo: "La fidelización de cliente es muy importante para nosotros y siempre buscamos maneras innovadoras de presentar y promocionar nuestras propuestas a los viajeros más exigentes. Nuestro folleto de viaje fue diseñado de tal forma que no mostrase únicamente las vibrantes propuestas y experiencias de la India, sino que además proporcionase una guía informativa y completa para ayudar a los viajeros a que organicen mejor su visita. Nos sentimos muy honrados de que nuestras innovadoras iniciativas de marketing estén siendo reconocidas en una plataforma internacional como es la PATA."

Cox & Kings Ltd. ('C&K') es un destacado grupo de viajes de ocio y educación con operaciones en 22 países de cuatro continentes. Se trata de una de las empresas de viajes con mayor experiencia del mundo, puesto que lleva en funcionamiento desde 1758. Durante las últimas tres décadas, C&K, con sede en la India, se ha transformado en un conglomerado de viajes multinacional y diversificado centrado principalmente en el consumidor internacional de nueva era.

C&K opera en tres segmentos clave: ocio, educación y hoteles híbridos.

La enorme contribución de Cox & Kings al sector de los viajes del país es bien conocida por todos. Con innovaciones como "Enable Travel", con vacaciones únicas para los viajeros con discapacidades, y marcas especializadas como "Trip 360" para los amantes de la aventura, "Getaway Goddess" para mujeres viajeras y "Self Drive 365", lista para revolucionar el ámbito de las excursiones autónomas en automóvil en la India y el resto del mundo, Cox & Kings ha reinventado este espacio.

Para obtener más información sobre este comunicado de prensa, póngase en contacto con:

Thomas C. Thottathil

Director de Comunicaciones Corporativas,

Cox & Kings Ltd.

Tel.: +91-22-22709100

Correo electrónico: thomasct@coxandkings.com

FUENTE Cox & Kings Ltd