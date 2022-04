El Fondo de activos criptográficos (CAF) Clase X de Digital Capital Management fue clasificado como el fondo de cobertura con mayor rendimiento en 2021

A principios de este año, el CAF Clase X fue galardonado con la distinción "#1 Top Performing Crypto Fund, Overall" para 2021 de Crypto Fund Research (CFR). El CAF Clase X también recibió tres premios adicionales de CFR en otras categorías, incluido "#1 Top Performing Crypto Fund, Quant/Arb Strategies" para 2021. Estos premios provienen de la base de datos de CFR de más de 800 fondos criptográficos.

Consulte el sitio web de Crypto Fund Research aquí para conocer los detalles.

El rendimiento de la Clase X para 2021, el primer año de su existencia, superó el 2.500 %.*

La Clase X es una estrategia criptográfica de capital de riesgo, aumentada por el staking y la minería. El rendimiento es una combinación de reconocimiento y recompensas por staking/minería.

La Clase X está reservada para inversionistas anteriores, por lo que está cerrada a nuevas inversiones. Sin embargo, dado el éxito de la Clase X, el CAF lanzó su Clase F este año, que sigue una estrategia similar pero, en nuestra opinión, mejorada. La Clase F es una clase de acciones de ingresos casi fijos, con staking y minería (como la Clase X), así como cultivo de rendimientos y préstamos.

El desempeño de la Clase X en 2021 ha captado la atención de inversionistas de todo el mundo. En marzo, DCM fue una de las diez compañías invitadas a representar a los Estados Unidos en la Misión comercial virtual certificada del Departamento de Comercio de los Estados Unidos para administradores de fondos de cadena de bloques, activos digitales y criptomonedas, realizada el 15 de marzo de 2022 en Berlín, Alemania. Más de 50 inversionistas y compañías de inversión asistieron a este evento. DCM se reunió con más de 20 compañías de inversión y está completando la diligencia debida en materia de inversiones con muchas de ellas.

Preqin y CFR utilizan bases de datos de rendimiento para determinar clasificaciones y ganadores de premios. Los resultados se basan en datos de rendimiento y cargos netos, los cuales se proporcionan a Preqin y CFR para las diferentes categorías. El acceso a las bases de datos de rendimiento y a los ingresos individuales de los fondos se restringe a los inversionistas acreditados y a los clientes calificados en el caso de CFR, y se limita a los suscriptores prémium para Preqin.

* El rendimiento anterior no garantiza resultados futuros.

Acerca de DCM y CAF

DCM, una administradora de fondos ubicada en La Jolla, California, se enfoca principalmente en gestionar carteras de inversión de monedas digitales y activos relacionados a través de clases de fondos CAF diseñadas para inversión por personas de alto patrimonio neto e inversionistas institucionales estadounidenses y no estadounidenses.

La información adicional y el registro para acceder a boletines informativos, datos de rendimiento actuales y seminarios web mensuales de actualización del rendimiento están disponibles en www.digital-capital-management.com o a través de [email protected].

Divulgaciones

Esta publicación se dirige a inversionistas potenciales sofisticados y tiene fines informativos únicamente en relación con las estrategias ofrecidas por el CAF ("Fondo"). No se trata de una oferta de venta ni de una solicitud de una oferta de compra de intereses del Fondo, los cuales se ofrecen y venden en los Estados Unidos de conformidad con la exención prevista en la Norma 506(c) de la Reg. D de conformidad con la Ley de Valores de 1933 y otras exenciones aplicables. El Fondo no está registrado como compañía de inversión en virtud de la Ley de Sociedades de Inversión de 1940. Cualquier oferta de venta o solicitud de una oferta para comprar intereses del Fondo se realizará únicamente a través de un documento definitivo de oferta del Fondo de conformidad con los términos de las leyes aplicables. Dado que la información en esta publicación no pretende ser exhaustiva, está totalmente sujeta y calificada por la información proporcionada por dicho documento de oferta definitivo.

Los premios/clasificaciones no representan la experiencia de un solo inversionista. No hay garantía de que alguna inversión logrará sus objetivos, generará ganancias o evitará pérdidas, y el rendimiento anterior no es necesariamente indicativo de los resultados futuros. Las inversiones en monedas digitales o fondos que buscan inversiones en monedas digitales y activos relacionados son muy especulativas y pueden implicar un alto grado de riesgo. Los inversionistas deben tener la capacidad financiera, la sofisticación, la experiencia, la disposición a soportar los riesgos inherentes a los activos digitales y la capacidad de soportar una posible pérdida total de su inversión. Los activos digitales no son inversiones adecuadas ni deseables para todos los inversionistas. Los activos digitales pueden tener una historia operativa limitada, y los cargos y gastos asociados con los fondos que buscan inversiones en activos digitales pueden ser sustanciales. La información proporcionada en esta publicación no tiene por objeto, ni debe interpretarse ni utilizarse como asesoramiento de inversión, fiscal o jurídico, y se insta a cada posible inversionista a consultar con sus propios asesores en relación con las consecuencias jurídicas, fiscales, normativas, financieras, contables y similares acerca de la inversión en el Fondo, la idoneidad de la inversión para dicho inversionista y otras cuestiones pertinentes relativas a la inversión en el Fondo.

Chad Anderson, gerente de Relaciones con el Inversionista y Marketing

Digital Capital Management

[email protected].

