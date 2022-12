El fútbol y el arte se unen en la primera exposición NFT de su tipo

- La exposición From Strike to Stroke del Kind Abdulaziz Center for World Culture presenta 64 partidos de la Copa Mundial de la FIFA en una colaboración única entre el hombre y la máquina

DHAHRAN, Arabia Saudí, 6 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- El King Abdulaziz Center for World Culture (Ithra) celebra el arte de este hermoso deporte en una exposición única en la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Catar. From Strike to Stroke cuenta con 64 NFT de 32 artistas de los países que compiten, mientras que la inteligencia artificial (IA) fusiona las piezas de los dos países rivales en cada uno de los 64 partidos en una pieza única basada en el resultado del partido. El resultado será una colección única de NFTs creada a través de una colaboración entre el hombre y la máquina. From Strike to Stroke se presentará en la galería Msheireb Doha, Catar hasta el 23 de diciembre.

Ithra World Cup NFTs Exhibit “From Strike to Stroke” in Doha



Ithra, un puente cultural entre Arabia Saudí y el resto del mundo, canaliza la pasión del mundo por el fútbol hacia su entusiasmo por las artes mientras el mundo se reúne en torno a la Copa Mundial. La exposición fusiona lo hecho por el hombre y la máquina, y combina el arte, el deporte y la tecnología de una manera innovadora.

Presenta el trabajo de 32 artistas emergentes y consolidados, cada uno con el cometido de crear una pieza que represente a su país y utilizar los colores de las camisetas de sus equipos respectivos. Después de cada partido, el algoritmo basado en IA combina las creaciones de los artistas con estadísticas de partidos para generar piezas únicas que representen a cada encuentro. La colección será un conjunto único de piezas presentadas como tokens no fungibles, NFTs. Estos activos criptográficos se basan en la tecnología de cadena de bloques y se crean en un proceso similar a las criptomonedas.

From Strike to Stroke incluye a artistas que nunca han creado NFTs y artistas de NFT que nunca trabajaron en bellas artes tradicionales.

«La pasión que comparten los fanáticos del fútbol por amor a este hermoso deporte puede ser tangencial a la que comparten los estetas del arte», afirmó el Dr. Shurooq Amin en el informe como curador de la exposición. «Al conectar a 32 artistas de los escenarios tradicionales y digitales, Ithra no solo cierra la brecha entre la Web 2.0 a la Web 3.0 y entre el fútbol y el arte, sino también entre el hombre y la máquina, mientras que los artistas colaboran con la tecnología de IA para crear NFTs únicos que combinan el arte, el fútbol y la tecnología».

