El futuro de los VE: integración de célula y chasis - Neta Auto y CATL desarrollarán conjuntamente CIIC

SHANGHÁI, 11 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- El 10 de enero, Neta Auto y CATL (Shanghai) Intelligent Technology Co, Ltd., filial de Contemporary Amperex Technology Co, Ltd. (CATL) firmaron un acuerdo de cooperación sobre el Chasis Inteligente Integrado (CIIC) de CATL. Ltd. (CATL), firmaron un acuerdo de cooperación sobre el Chasis Inteligente Integrado CATL (CIIC). Neta Auto se convertirá en la primera marca de China EV startups para desarrollar el CIIC.

Según el acuerdo, Neta Auto y CATL (Shanghai) Intelligent Technology llevarán a cabo una intensa cooperación en el CIIC. Mediante la tecnología CTC (Cell to Chassis), los componentes clave de la batería y otros sistemas se integran en la parte inferior del vehículo, sin necesidad de paquetes de baterías independientes. Esto puede reducir el coste de adquisición para el usuario y el consumo de energía, aumentar la distancia por carga y ampliar el espacio para los pasajeros.

La cooperación estratégica entre Neta Auto y CATL se remonta a 2021. Esta vez, Neta Auto no solo lleva a cabo una cooperación integral con CATL en I+D tecnológica y garantía de la cadena de suministro, sino que también va más allá para explorar conjuntamente la posibilidad de vehículos que utilicen el chasis de monopatín.

Peng Qingfeng, cofundador de Neta Auto, declaró: "La cooperación es un despliegue clave de las dos partes en la era de los vehículos eléctricos inteligentes, así como una elección inevitable de valores comunes. La cooperación permitirá a Neta Auto desarrollar vehículos inteligentes más cómodos y potentes de forma más rápida y económica. Puede implementar mejor el valor de marca de igualdad en tecnología en todo el mundo".

El CIIC ayudará a los productos de Neta Auto a alcanzar una nueva cota en distancia por carga, seguridad y conducción inteligente, proporcionando a los VE mayor seguridad, comodidad y maniobrabilidad para los clientes.

La cooperación entre Neta Auto y CATL (Shanghai) Intelligent Technology en el CIIC es una "poderosa combinación". Su cooperación mejorará aún más la disposición del ecosistema de las dos empresas en toda la cadena industrial e impulsará conjuntamente el desarrollo de vehículos eléctricos e inteligentes en China.

