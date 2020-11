El generador de hidrógeno-oxígeno con nebulazador de Asclepius Meditec es efectivo para tratar la COVID-19

Historia de la aplicación de hidrógeno molecular en medicina

El hidrógeno es el gas más ligero del mundo y no tiene efectos tóxicos sobre los humanos (bioseguridad). Hasta ahora, hay casi 1.600 documentos publicados sobre medicina de hidrógeno, que indican los efectos biológicos del hidrógeno molecular, incluyendo sus efectos en la neutralización de radicales libres de tóxicos en vivo, como hidroxil radical (-OH) y anión de peróxido de nitrato (ONOO-), efectos antiinflamatorios y antiapoptóticos y la capacidad de regular la transducción de señal celular.

Patológicamente, la COVID-19 se caracteriza por la exudación de la inflamación en la vía respiratoria inferior, incluyendo los bronquios pequeños y los alveolos. Con un peso molecular extremadamente pequeño de gas mezclado hidrógeno-oxígeno, el hidrógeno puede aumentar los alveolos pulmonares para entrada de oxígeno rápida, y reducir su trabajo respiratorio, mejorando el uso de oxígeno sin dañar el tejido pulmonar debido a la presión excesiva. Los efectos físicos y biológicos del hidrógeno molecular indican que la terapia de inhalación de hidrógeno-oxígeno para neumonía por COVID-19 es teóricamente razonable y viable.

La inhalación de gas mezclado hidrógeno/oxígeno surge como nuevo tratamiento antiviral para la COVID-19

En la primera mitad de 2020, los expertos médicos del First Affiliated Hospital de Guangzhou Medical University trabajaron junto con investigadores de 11 hospitales principales en China para recoger datos patológicos de hospitales y realizar un estudio real sobre los efectos terapéuticos de inhalar gas mezcla de hidrógeno y oxígeno en pacientes con neumonía por COVID-19. Muestra que tras inhalar entre 3 y 6 litros de gas mezcla de hidrógeno y oxígeno durante varias horas, casi todos los pacientes notificaron una respiración suave, tos aliviada y polipnea mejorada. Tras recibir el tratamiento durante 1-2 días, los pacientes reportaron menor dolor de pecho y rigidez y demostró indicadores de salud física mejorados y un tiempo medio de hospitalización más corto que los pacientes que no inhalaron el gas mezcla de hidrógeno y oxígeno.

Según un estudio en el mundo real, un documento académico titulado "Hydrogen/Oxygen mixed gas inhalation improves disease severity and dyspnea in patients with Coronavirus disease 2019 in a recent multicenter, open-label clinical trial" publicado en la Journal of Thoracic Disease también señaló que el ganadores de hidrógeno y oxígeno con nebulizador utilizado como terapia adyuvante para pacientes con COVID-19 puede reducir el tiempo de hospitalización. El documento está bajo revisión.

Acerca de Asclepius Meditec y el dispositivo

Fundada en 2011, Shanghai Asclepius Meditec es la primera compañía global en lanzar una investigación clínica sobre la medicina de hidrógeno-oxígeno. Hasta ahora, Asclepius Meditec ha desarrollado casi 200 estudios fundamentales, 18 ensayos clínicos de un solo centro, ocho ensayos clínicos multicentro y siete proyectos National Natural Science Foundation, así como publicado más de 50 documentos SCI y el monográfico Hydrogen Cancer Control.

El dispositivo ha recibido el certificado del dispositivo médico National Innovative Class III de NMPA (Chinese National Medical Products Administration) en 2020, marcando otro hito en la historia de la medicina hidrógeno-oxígeno. Ahora, el dispositivo ha aprobado test de cumplimiento para dispositivos médicos en la UE, incluyendo seguridad, compatibilidad electromagnética, biocompatibilidad, etc. Se espera que esté certificado por la Marca CE próximamente. Mientras tanto, el dispositivo está solicitando la autorización de uso de emergencia de la FDA (EUA).

