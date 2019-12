El gobierno angoleño lanza una licitación pública internacional para la concesión del servicio de gestión pública y exploración de la Terminal Multiusos del Puerto de Luanda

Las compañías interesadas en participar en la competencia deberán satisfacer los requisitos siguientes:

Capital realizado no inferior al equivalente a USD 25 millones (Veinticinco millones de dólares estadounidenses).

Un giro anual promedio de los 3 últimos ejercicios fiscales no inferior al equivalente a USD 100 millones (Cien millones de dólares estadounidenses).

Un activo neto no inferior al equivalente a USD 100 millones (Cien millones de dólares estadounidenses).

En el caso de una asociación de compañías, los requisitos mencionados en los párrafos anteriores deberán corresponderse con los respectivos indicadores ponderados por la participación respectiva de cada compañía en la asociación.

Las compañías competidoras deberán tener, en forma directa o a través de subsidiarias, una participación no inferior al 25% en 3 operaciones de concesión de terminales portuarias como mínimo en los últimos 3 años, y por lo menos en una de dichas operaciones deberán tener una participación no inferior al 50%, con un monto anual promedio de movimiento durante los últimos tres años no inferior a 250.000 TEU (Doscientos cincuenta mil TEU).

Las propuestas deberán presentarse en la sede central de Luanda Port Company, en días laborables, de 09:00 a 17:00 horas, tras la entrega en la sala de reuniones B de Administración.

La Terminal Multipropósito del Puerto de Luanda es una infraestructura portuaria dedicada a la operación simultánea de carga general y contenedores; tiene un muelle de 610 metros, profundidad de 12,5 metros y cuenta con un área de 181.070 metros cuadrados con capacidad para mover 2,6 millones de toneladas por año.

Dada la relevancia de esta licitación, por el presente invitamos a sus medios a publicitar este comunicado de prensa.

Para obtener más información sobre las presentaciones, las partes interesadas deberán acceder al enlace que aparece a continuación.

Luanda, 16 de diciembre de 2019

