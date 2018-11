El gobierno de India, Mission Innovation y Rocky Mountain Institute presentan el Premio global de refrigeración

El gobierno de India y Mission Innovation respaldan el permio y lo administrará Rocky Mountain Institute, Conservation X Labs, Alliance for an Energy Efficient Economy y la Universidad CEPT. La coalición del premio permitirá la identificación de la tecnología de refrigeración y ayudará con la incubación, la comercialización y, finalmente, la adopción en masa en todo el mundo

"Una tecnología desarrollada a través del Premio global de refrigeración tiene la oportunidad de capturar un mercado valorado en 20 mil millones de dólares y transformar el mercado global para mejor", comentó Ian Campbell, profesor emérito de Rocky Mountain Institute.

El aumento de la temperatura global, el crecimiento de la población y la urbanización incrementará la demanda energética de los aires acondicionados cinco veces en países no integrados en la OCDE, según un nuevo informe que publicó hoy el Rocky Mountain Institute. El informe titulado , 'Solving the Global Cooling Challenge' descubre que las medidas normales, aunque son importantes, no son suficientes para afrontar el impacto energético y de emisiones proyectados por el crecimiento del uso de aires acondicionados y pide una solución que tenga cinco veces menos impacto medio ambiental.

"Si no hacemos nada sobre el impacto que el creciente uso de aires acondicionados tiene en nuestro clima, desbaratará nuestros mejores intentos de cumplir con el Acuerdo de París en términos de emisiones", comentó Sir Richard Branson, embajador del premio.

La tecnología ganadora podría ahorrar hasta 100 gigatoneladas de emisiones de carbono en 2050 y encaminar al mundo para mitigar el calentamiento global 0,5 ºC en 2100 según el informe.

