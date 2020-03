El gran paso de Tongwei: Objetivo a tres años de 100 GW

CHENGDU, China, 12 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- El 11 de febrero, la empresa fotovoltaica de China que cotiza en bolsa, Tongwei Co., Ltd., emitió dos anuncios: un plan de desarrollo 2020-2023 para el negocio de celdas solares y silicio cristalino de alta pureza y un anuncio sobre la inversión y construcción de una celda solar de alta eficiencia y un proyecto de apoyo con capacidad anual de 30 GW, lo cual causó sensación en la industria.

En el anuncio sobre el plan de desarrollo a mediano plazo, Tongwei deja claro que los objetivos de capacidad de producción acumulada de los negocios de silicio cristalino de alta pureza deberían ser de 80.000 T en 2020, 115.000-150.000 T en 2021, 150.000-220.000 T en 2022 y 220.000-290.000 T en 2023. Los materiales monocristalinos deberían representar más del 85 %, y los materiales de tipo N deberían representar un 40 %-80 %; los costos de producción y los costos en efectivo deberían ser de 30.000-40.000 yuanes/T y 20.000-30.000 yuanes/T respectivamente, con una fuerte disminución de los costos de capacidad de producción.

Además, los objetivos de capacidad de producción acumulada de los negocios de celdas solares deberían ser los siguientes: 30 GW-40 GW en 2020, 40 GW-60 GW en 2021, 60 GW-80 GW en 2022, y 80 GW-100 GW en 2023. El diseño de la estrategia debería centrarse en Perc+, Topcon, HJT y otros productos nuevos, que deberían ser compatibles con todas las especificaciones de la Serie 210 e inferiores. El costo no relacionado con el silicio para Perc debería ser inferior a 0,18 yuanes/W.

Según el segundo anuncio, Tongwei Co., Ltd. y su filial, Tongwei Solar Co., Ltd., planean firmar el Acuerdo de Inversiones para la Base de la Industria Fotovoltaica con el gobierno popular del condado de Jintang de la ciudad de Chengdu para construir una celda solar de alta eficiencia y un proyecto de apoyo con capacidad anual de 30 GW en el condado de Jintang, que se encuentra bajo la administración de la ciudad de Chengdu. El proyecto se implementará en etapas con una inversión total de 20 mil millones de yuanes, según lo estimado. El proyecto de 7,5 GW de la Fase I se lanzará antes de marzo de este año, y será completado y puesto en funcionamiento en el año 2021. Los proyectos posteriores se irán completando de forma gradual y se pondrán en funcionamiento en los próximos 3-5 años según las demandas del mercado.

Estimado con base en el precio actual de las celdas convencionales del mercado, el proyecto de la celda solar de alta eficiencia de 30 GW contribuirá a la compañía con un ingreso de explotación de 30 mil millones de yuanes/año luego de que sea completado y puesto en funcionamiento.

FUENTE Tongwei Solar

SOURCE Tongwei Solar