El grupo de reflexión con sede en Liechtenstein THE HUS.institute reúne a expertos internacionales en tecnología y sostenibilidad en Vaduz

Durante los dos últimos años, el grupo de reflexión y acción THE HUS.institute con sede en Liechtenstein ha abordado exhaustivamente las consecuencias de la transición a la era digital moderna, que marca un punto de inflexión para la humanidad. El 1 de septiembre, el colectivo celebró THE HUS.day 2018 en Vaduz para fomentar las conversaciones mediante ponencias y un seminario. El evento se desarrolló en torno a la cuestión de la sostenibilidad y su potencial en la era digital moderna. Con ponentes como el innovador iraní Reza Ghiabi y Marc Buckley, el experto en clima y sostenibilidad germanoestadounidense, el encuentro tuvo un marcado carácter internacional.

En la era digital moderna, en la que estamos entrando en la actualidad, las normas de la economía y la sociedad se han vuelto, literalmente, del revés. La innovación digital exponencial y los fenómenos causados por el hombre, como la globalización, intensifican la alteración del «viejo mundo». «Las nuevas normas resultantes son altamente complejas y se han de identificar y utilizar para propiciar un futuro holísticamente sostenible. Reunimos constantemente a personas de orígenes profesionales y sociales variopintos para debatir acerca de estos profundos cambios de paradigma en la era digital moderna y trabajar en ellos», afirma Christopher Peterka, cofundador y futurista alemán.

Rudi Hilti, cofundador y emprendedor originario de Liechtenstein, hace un balance positivo tras los dos primeros años. Veintisiete miembros procedentes de nueve países se reunieron en el «Transformers' Day», celebrado el 31 de agosto, con el objetivo de descifrar y desarrollar visiones y misiones. La red ampliada que ha surgido tiene efectos positivos en lo que respecta a la colaboración. Por ejemplo, THE HUS.institute participa en intercambios con prestigiosas instituciones como el MIT (Instituto tecnológico de Massachusetts) o instituciones culturales como Staatsoper Unter den Linden de Berlín. Justo después de las reuniones en su base de operaciones, el equipo principal viajará a Malmö (Suecia) para organizar un taller exclusivo de dos partes en el innovador congreso «The Conference» y difundir su misión internacionalmente. Visite su centro para medios de comunicación si desea obtener más información.

