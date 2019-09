El Honda Accord 2020, "el mejor sedán de Estados Unidos", se dirige a los concesionarios

El Accord de décima generación les ofrece a los compradores de sedanes medianos una combinación de desempeño, elegancia, tecnología y relación calidad-precio que lo ha hecho ganador de docenas de premios y elogios desde su introducción, entre ellos el de Auto del Año de Norteamérica para 2018. Car and Driver ha llamado al Accord de décima generación "el mejor sedán de Estados Unidos", y el Accord es el líder histórico en los premios a los "10 Mejores" ("10 Best") de la revista, con 33 apariciones en la codiciada lista.

Los compradores del Accord 2020 pueden escoger entre dos motores turbo de 4 cilindros: un motor de inyección directa DOHC de 1.5 litros con potencia máxima de 192 caballos de fuerza y 192 libras/pie de torque (valor neto SAE) acoplado a una transmisión automática CVT, o un motor VTEC Turbo® de 2.0 litros con potencia máxima de 252 caballos de fuerza y 273 libras/pie de torque (ambos valores netos SAE) con una transmisión automática de 10 velocidades. En los acabados deportivos, ambos motores también están disponibles con una transmisión manual de 6 velocidades, y los acabados deportivos también están disponibles en dos colores exclusivos: rojo San Marino (San Marino Red) y perla de noche tranquila (Still Night Pearl). Todos los modelos Honda Accord destinados al mercado estadounidense se fabrican exclusivamente en la planta automotriz de Honda en Marysville, Ohio, utilizando piezas nacionales y piezas originadas en otros países.

Precios y calificaciones de la EPA para el Honda Accord 2020

Acabado / motor Transmisión MSRP1 MSRP con el cargo

por destino de $930 Calificaciones de millaje de la EPA2 ciudad/carretera/combinadas LX / 1.5 L Turbo CVT $23,870 $24,800 30 / 38 / 33 Sport / 1.5 L Turbo 6MT $26,530 $27,460 26 / 35 / 30 Sport / 1.5 L Turbo CVT $26,530 $27,460 29 / 35 / 31 EX / 1.5 L Turbo CVT $27,770 $28,700 30 / 38 / 33 EX-L / 1.5 L Turbo CVT $30,270 $31,200 30 / 38 / 33 Sport / 2.0 L Turbo 6MT $31,060 $31,990 22 / 32 / 26 Sport / 2.0L Turbo 10AT $31,060 $31,990 22 / 32 / 26 EX-L / 2.0L Turbo 10AT $32,270 $33,200 23 / 34 / 27 Touring / 2.0L Turbo 10AT $36,100 $37,030 22 / 32 / 26

Tecnología de seguridad y ayuda al conductor

Todos los modelos Honda Accord 2020 tienen como tecnología estándar Honda Sensing®, un conjunto de tecnologías de seguridad y ayuda al conductor que abarca el Collision Mitigation Braking System™ (CMBS™) con detección de peatones, el sistema de ayuda para mantenerse en el carril (Lane Keeping Assist), el control de crucero adaptable (Adaptive Cruise Control) con seguimiento a baja velocidad (Low-Speed Follow) y el reconocimiento de señales de tránsito (Traffic Sign Recognition, TSR). Otros equipos estándares son los faros con luces largas automáticas, la cámara con vista trasera multiángulos y el monitor de la atención del conductor, mientras que otras características de ayuda al conductor disponibles son la información de punto ciego (blind spot information, BSI) y limpiaparabrisas que detectan la lluvia.

Gracias a su estructura de carrocería Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) de próxima generación y a sus avanzados sistemas de seguridad, el Accord ha obtenido la puntuación de vehículo general (Overall Vehicle Score) de 5 estrellas, otorgada por la NHTSA en las calificaciones de seguridad de su Programa de Evaluación de Autos Nuevos (New Car Assessment Program, NCAP); y se prevé que reciba la calificación de Mejor Opción de Seguridad (Top Safety Pick), otorgada por el Instituto de Seguros para la Seguridad Vial (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS), e inclusive la mayor calificación concedida por el IIHS, "Bueno" ("Good"), en todas las pruebas de resistencia frente a impactos.

Conectividad de vanguardia

Todos los acabados del Accord tienen como tecnología estándar el streaming de música por Bluetooth® y el Hands Free Link®, así como la compatibilidad con Pandora®. Los acabados Accord Sport y superiores añaden una pantalla táctil de Información y Audio (Display Audio) de 8 pulgadas con integración con Apple CarPlay® y Android Auto™, mientras que los acabados EX y superiores ostentan una gama de avanzadas características de conectividad, como HD Radio™ y radio satelital SiriusXM®. Los modelos con acabado Accord Touring, el más exclusivo de la gama, incorporan los servicios de suscripción HondaLink® (se requiere suscribirse), que habilitan una amplia variedad de servicios a distancia como bloquear y desbloquear las puertas desde prácticamente cualquier ubicación mediante un teléfono inteligente compatible, llamada automática de emergencia, rastreo de vehículo robado, aviso automático de choque y asistencia de carretera superior. El Accord Touring también viene con Wi-Fi LTE 4G incorporada (se requiere suscribirse) y hasta puede aceptar entregas de paquete dentro del vehículo mediante la aplicación Amazon Key (se requiere suscribirse, inclusive al servicio Amazon Prime).

Acerca de Honda

Honda ofrece una gama completa de vehículos confiables, con consumo eficiente de combustible y que da placer conducir con avanzadas tecnologías de seguridad, los cuales son vendidos mediante más de 1,000 concesionarios independientes Honda en Estados Unidos. La alineación de modelos Honda abarca los autos de pasajeros de las series Fit, Civic, Insight, Accord y Clarity, junto con los vehículos utilitarios deportivos HR-V, CR-V, Passport y Pilot, la camioneta Ridgeline y el miniván Odyssey.

Honda ha producido automóviles en Estados Unidos durante más de 35 años y en la actualidad opera 19 grandes plantas de producción en Norteamérica. En 2018, más del 90 % de todos los vehículos de la marca Honda vendidos en Estados Unidos fueron fabricados en Norteamérica, utilizando piezas nacionales y originadas en otros países del mundo.

Para más información

Información adicional para los medios, como por ejemplo precios detallados, características y fotos de alta resolución de todos los modelos Honda 2020, se puede consultar en hondanews.com. La información para el consumidor se puede consultar en automobiles.honda.com. Para sumarse a la comunidad de Honda en Facebook, visite facebook.com/honda.

1 El precio minorista sugerido por el fabricante (Manufacturer's Suggested Retail Price, MSRP) no incluye los impuestos, la licencia, la matrícula, las opciones del vehículo ni el cargo por destino de $930. Los precios del concesionario pueden variar.

2 Con base en las calificaciones de millaje de la EPA para 2020. Para utilizar con fines comparativos solamente. El millaje real variará dependiendo de la manera como usted conduce y mantiene el vehículo, las condiciones de conducción, la vida útil y la condición del bloque de baterías de iones de litio y otros factores.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/995934/2020_Honda_Accord_Touring_2020.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/451598/Honda_Logo.jpg

