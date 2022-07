El Honda Civic Tour regresa este verano con el nuevo y dinámico grupo pop The Future X

El tour musical favorito de los fanáticos se reinventa para llevarles a los fanáticos inolvidables presentaciones en vivo y atractivos contenidos de TikTok

TORRANCE, California, 21 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Honda Civic Tour regresa este verano con un nuevo y emocionante formato para conectarse con los fanáticos de la música a través de presentaciones en vivo y un atractivo contenido en línea. El Honda Civic Tour presents The Future X contará con un recorrido por siete ciudades de los Estados Unidos y se complementa con un atractivo contenido en TikTok encabezado por el flamante y extraordinario nuevo grupo pop The Future X. El Tour comienza a finales de este mes en Los Ángeles y culmina con un espectacular final en el Honda Stage del festival de música Austin City Limits en octubre.

The Future X es el primer grupo pop de su tipo compuesto por tres dinámicos cantantes y cuatro bailarines increíbles, todos descubiertos en TikTok, quienes demuestran la capacidad única de la plataforma de entretenimiento para dar a conocer talentos nuevos y extraordinarios. El grupo fue convocado por la leyenda de la música y el entretenimiento Simon Fuller tras sus audiciones iniciales en TikTok a través de un desafío de hashtag que generó más de 300 millones de visualizaciones. El show en vivo de The Future X contará con una impresionante coreografía, humor, calidez y un compromiso compartido con la creatividad, la inclusión y la diversión, todo armonizado con una banda sonora de nuevas canciones pop contagiosas y enérgicas.

Para ampliar el alcance del recorrido, el Honda Civic Tour estará fuertemente activo en TikTok, que seguirá el camino de The Future X por los Estados Unidos junto con las apariciones de otras estrellas de TikTok e invitados especiales. Además de llegar a la comunidad de TikTok que cuenta con más de mil millones de fanáticos en línea, las presentaciones en vivo en emblemáticos escenarios musicales como el Roxy de Los Ángeles y el Bowery Ballroom de la ciudad de Nueva York prometen deslumbrar a quienes asistan en persona.

Las entradas para asistir al Honda Civic Tour presents The Future X 2022, su primer tour en los Estados Unidos tras haberse presentado ante grandes audiencias de Suramérica y Europa a principios de este año, estarán disponible en: www.thefuturex.com/hondacivictour. Los fanáticos que visiten el sitio pueden registrar su interés en recibir una invitación para asistir al Honda Civic Tour. El Civic Tour 2022 es gratuito.

Los miembros de The Future X (los cantantes Angie Green, Luke Brown y Maci Wood, junto con los bailarines Jayna Hughes, Sasha Marie, Tray Taylor y Drew Venegas) compartirán la crónica del camino hacia sus presentaciones en el Honda Civic Tour, además de grabar cada parada del Civic Tour 2022, exclusivamente en TikTok: tiktok.com/@thefuturexofficial.

El grupo continuará con la popular tradición del Honda Civic Tour de diseñar un vehículo Honda a la medida, y en la parada del Tour en Los Ángeles se revelará el Civic Type R 2023 personalizado por The Future X. Junto con el Type R personalizado del Honda Civic Tour 2023, los fanáticos también podrán ver el nuevo HR-V 2023 a lo largo del Honda Civic Tour.

"Tras del exitoso Honda Civic Tour virtual con H.E.R., sabíamos que era hora de innovar de nuevo el Tour ofreciéndoles a los fanáticos lo mejor de ambos mundos: interacción con los fanáticos de la música en línea y a través de actuaciones presenciales en vivo", señaló Jessika Laudermilk, gerente sénior de Honda Marketing. "Queremos ofrecerles a los fanáticos de la música pop una nueva forma de experimentar y conectarse con artistas como The Future X que están cambiando el panorama, a la vez que exponemos a compradores jóvenes y primerizos a los vehículos Honda que mejor se adaptan a sus estilos de vida, como el Civic y el HR-V totalmente nuevo".

"Honda tiene una importante y prolongada relación que conecta a fanáticos y artistas de la música en los Estados Unidos con el Civic Tour, por lo que eran un socio natural para las primeras presentaciones en vivo de The Future X en los Estados Unidos. Lo que hace único este Civic Tour es la combinación de la experiencia en vivo de The Future X con la accesibilidad a TikTok para millones de fanáticos y amantes de la música", comentó Simon Fuller. "Este híbrido de experiencias presenciales y digitales es el futuro de los tours y el resultado es un Honda Civic Tour en el que todos pueden participar".

The Future X se suma a las filas de artistas anteriores del Civic Tour, que incluyen a H.E.R., artista estelar del Civic Tour virtual del año pasado, así como a Maroon 5, OneRepublic, Nick Jonas & Demi Lovato, blink-182, Black Eyed Peas, One Direction y Charlie Puth.

Honda Civic Tour presents The Future X 2022 Fechas del tour

07/27: The Roxy, Los Ángeles, California

08/01: Union Stage, Washington, D.C.

08/07: The Bowery Ballroom, Nueva York, Nueva York

08/11: Park West, Chicago, Illinois

08/16: 1-800-LUCKY, Miami, Florida

08/21: Crescent Ballroom, Phoenix, Arizona

10/08: Honda Stage en el AUSTIN CITY LIMITS, Austin, Texas.

Para conocer más detalles acerca del Honda Civic Tour, visite Honda.com/Music/CivicTour.

Acerca del Civic Tour y el compromiso de Honda con la música

Honda tiene una profunda conexión y un prolongado compromiso con la música, que incluye 21 años del Honda Civic Tour. Desde 2001, el Civic Tour le ha llevado a más de cinco millones de fanáticos exclusivas experiencias de conciertos interactivos y acceso tras bambalinas a presentaciones musicales memorables.

Además del Civic Tour, la marca invierte en su iniciativa musical Honda de mayor alcance por medio de alianzas con festivales musicales de alto nivel como el Austin City Limits y ofreciéndoles a los fanáticos programación musical en linea, presentaciones, contenido digital exclusivo, entrevistas con artistas y mucho más. Para hacer posible el contenido musical, Honda trabaja hombro a hombro con líderes del entretenimiento como Billboard, Universal Music Group, 88rising, TikTok y Vevo.

Acerca de Honda

Honda ofrece una línea completa de vehículos ecológicos, seguros, agradables y conectados, que se venden a través de más de 1,000 concesionarios independientes de Honda de los Estados Unidos. Honda cuenta con la flota de vehículos de mayor ahorro promedio de combustible y con el más bajo nivel de emisiones de CO2 entre los fabricantes de línea completa de automóviles de los Estados Unidos, según la información más reciente de la Agencia de Protección Ambiental (EPA)1 de los Estados Unidos. La galardonada línea de Honda incluye los modelos Civic, Insight y Accord, además de los vehículos utilitarios deportivos HR-V, CR-V, Passport y Pilot, la camioneta Ridgeline y la minivan Odyssey. La línea de vehículos eléctricos de Honda incluye el Accord Hybrid, el CR-V Hybrid, el Insight y, en el futuro, el Civic Hybrid. En 2024 se sumará a la línea el SUV Prologue, el primer vehículo Honda eléctrico de volumen impulsado por batería.

Honda ha estado produciendo automóviles en los Estados Unidos durante 40 años y actualmente opera 18 plantas de producción principales en Norteamérica. En 2021, más del 95 % de todos los vehículos Honda que se vendieron en los Estados Unidos fueron fabricados en Norteamérica, utilizando piezas nacionales e importadas.

Puede consultar más información sobre Honda en el Digital Fact Book.

Acerca de The Future X

Entre los siete miembros del grupo se encuentran los cantantes Angie Green, Luke Brown y Maci Wood, y los bailarines Jayna Hughes, Sasha Marie, Tray Taylor y Drew Venegas. En asociación con E.L.F. Cosmetics & SHEIN, The Future X viven y trabajan juntos en su complejo en Malibú grabando, ensayando y creando contenidos.

Los fanáticos pueden disfrutar viendo todas las etapas del viaje creativo y personal del grupo al seguir a @thefuturexofficial.

1 2021 EPA Automotive Trends Report

FUENTE Honda

