El Honda CR-V Híbrido de 2020 llega a los concesionarios como el CR-V más potente, refinado y eficiente en el consumo de combustible hasta la fecha

El CR-V Híbrido de 2020 se distingue del resto de la línea CR-V por sus detalles únicos de estilo delanteros y traseros que incluyen la insignia de Híbrido en la parrilla, parachoques delanteros y puerta trasera; luces LED para niebla de 5 lámparas exclusivas del híbrido; y un diseño único en el parachoques trasero. Como el resto de la línea CR-V de 2020, el CR-V Híbrido de 2020 mejora con nuevos diseños para los faros delanteros, nuevos diseños en las ruedas de aleación para las versiones EX y EX-L, y nuevas ruedas de 19 pulgadas en las versiones Touring.

En el interior, el CR-V Híbrido ofrece la misma cabina espaciosa y tecnológica que el no híbrido, incluyendo su asiento de la segunda fila con respaldo abatible 60/40 que se pliega hasta quedar totalmente plano. Un detalle único del CR-V Híbrido que lo diferencia de su contraparte no híbrido son los tres botones a la derecha del selector de velocidades con botón que permite al conductor seleccionar entre los modos Sport, EV y ECON para maximizar la potencia de la eficiencia en el consumo de combustible. El conjunto de indicadores digitales del CR-V Híbrido también ofrece funciones diferentes a las del no híbrido, como un indicador del flujo de potencia.

Datos de la EPA y precios del CR-V Híbrido de 2020

Modelo / Versión MSRP1 MSRP1 Incluyendo

cargo de destinación de $1,120 Clasificación de millaje de la EPA (Ciudad/carretera/combinado)2 CR-V Híbrido LX $27,750 $28,870 40 / 35 / 38 CR-V Híbrido EX $30,260 $31,380 40 / 35 / 38 CR-V Híbrido EX-L $32,750 $33,870 40 / 35 / 38 CR-V Híbrido Touring $35,950 $37,070 40 / 35 / 38









TREN MOTRIZ DEL HÍBRIDO CON TRACCIÓN EN LAS CUATRO RUEDAS

El sistema híbrido de dos motores bajo el capó del CR-V Híbrido de 2020 es similar al usado en el Honda Accord Híbrido, con adelantos adicionales en el rango operativo de la batería del híbrido, que permite más tiempo en el modo EV que en híbridos anteriores de Honda. Operando sin la necesidad de una transmisión automática convencional, el tren motriz híbrido-eléctrico de dos motores combina un motor DOHC i-VTEC® de 2.0 litros de ciclo Atkinson de alta eficiencia con un motor de propulsión eléctrica que produce 232 libras-pie de par, para una producción total del sistema de 212 caballos de fuerza4.

El sistema híbrido de dos motores usa un motor de propulsión y un motor con generador/arranque fabricado con un diseño patentado de Honda que no utiliza imanes con metales pesados de tierras raras, reduciendo el costo y el peso del imán. El sistema maneja el suministro de potencia entre cada componente y cambia fácilmente el CR-V Híbrido a los tres modos distintivos de conducción –EV Drive (eléctrico), Hybrid Drive (híbrido) y Engine Drive (por motor de combustión)– seleccionando automáticamente el mejor modo para las condiciones imperantes sin intervención del conductor.

Como el sistema AWD usado en el no híbrido, el AWD en Tiempo Real con Sistema de Control Inteligente del CR-V Híbrido de 2020 usa un software especial para determinar las condiciones de tracción y cuando es mejor enviar par a las ruedas traseras en condiciones de baja tracción, cuando la AWD es más útil. Cuando el sistema no es necesario, un embrague controlado electrónicamente desactiva el suministro de potencia a las ruedas traseras para mejorar la eficiencia en el consumo de combustible.

TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA AL CONDUCTOR

El CR-V Híbrido viene con el paquete de avanzadas tecnologías de seguridad y asistencia al conductor Honda Sensing®. Honda Sensing trae Collision Mitigation Braking System™ (Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado, CMBS™) con Aviso de Colisión Delantera (FCW) y capacidad de detección de peatones, Mitigación de Salida de la Vía (RDM) con Aviso de Salida del Carril (LDW), Control de Velocidad Ajustable (ACC) con seguimiento a baja velocidad y Asistencia para Mantenerse en el Carril (LKAS). Otras tecnologías de asistencia al conductor son la información de punto ciego disponible, Monitor de Tráfico Trasero Cruzado y faros delanteros con Luz Larga Automática.

El CR-V Híbrido de 2020 también trae la generación más reciente de la estructura de carrocería exclusiva de Honda Advanced Compatibility Engineering™ (Ingeniería de Compatibilidad Avanzada, ACE™) y recibe las calificaciones más altas de seguridad en colisiones, entre ellas una Puntuación General del Vehículo de 5 Estrellas de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA)3 y una clasificación de MEJOR OPCIÓN DE SEGURIDAD del Instituto de Seguros para la Seguridad en Carreteras (IIHS), incluida una calificación de SUPERIOR por prevención de colisión delantera con Honda Sensing.

1 MSRP excluyendo impuestos, licencia, registración, cargo de destinación de $1,120 y opciones. Los precios pueden variar según el concesionario.

2 Basado en clasificaciones de millaje de la EPA para 2020. Solo puede usarse para fines de comparación. Su millaje real variará dependiendo de la forma en que maneje y mantenga su vehículo, las condiciones del manejo, la edad y condición de la batería y otros factores.

3 Las Clasificaciones de Seguridad de 5 Estrellas del Gobierno forman parte del Programa de Evaluación de Autos Nuevos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) (www.SaferCar.gov)

4 Potencia total del sistema medida por el rendimiento máximo simultáneo de los dos motores eléctricos y el motor de gasolina.

