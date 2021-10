El ícono del entretenimiento Damon Dash incursionará en el mercado europeo, asiático y africano con proyectos pioneros en televisión y cine

La asociación de Dame Dash Studios y 4Mat Factory también incluye la presentación comercial y distribución de varios proyectos fílmicos y televisivos como Rocky Road, una mirada íntima de la experiencia femenina en el camino de la infertilidad y tratamientos de fecundación in vitro por Raquel M. Horn. Así mismo Dusko goes to space, una serie educativa de aventura también creada por Raquel M. Horn. Y el largometraje Honor Up, con la actuación de Dame y Cam'ron, con el productor ejecutivo Kanye West.

"Nuestra asociación con Dame Dash Studios y estos proyectos actuales son sólo el principio de las cosas mayores que vendrán" señaló la directora de operaciones de 4Mat Factory Lydia de Vreede.

4Mat Factory y Dame Dash Studios estrenarán varios proyectos fílmicos y televisivos en MIPCOM, el mercado global más grande de contenido de entretenimiento por todas las plataformas en Cannes, Francia.

