El IFF premia a las instituciones por sus esfuerzos de financiación sustentable

CANTÓN, China, 8 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- El Foro Internacional de Finanzas (IFF, por sus siglas en inglés) presentó el premio de Financiación Sustentable Mundial del IFF durante su reunión anual el 3 de diciembre, ya que la organización continúa promoviendo la financiación sustentable y reconoce a las instituciones que han hecho importantes esfuerzos en el desarrollo sustentable a nivel mundial.

El premio anual se otorga a instituciones que han contribuido en gran medida al desarrollo sustentable a nivel mundial, regional o nacional a través de prácticas de financiación sustentable y han llevado a cabo proyectos que ayudan a lograr el pico de carbono y la neutralidad de carbono, al abordar el cambio climático y la conservación de la biodiversidad.

Este año, el IFF otorgó el premio a 20 prestigiosas instituciones que han demostrado grandes esfuerzos en la práctica de la financiación sustentable. Los beneficiarios incluyen London Stock Exchange Group (LSEG), China Construction Bank Corporation, Société Générale S.A, UBS Group AG, PricewaterhouseCoopers, y China Asset Management Co. Ltd., Ping An Bank Co. Ltd., China Energy Conservation & Environmental Protection Group, Bank of Beijing Co. Ltd. y Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd., entre otros.

David Schwimmer, director ejecutivo de LSEG, señaló que LSEG se enorgullece de ser reconocida por el IFF por sus esfuerzos para brindar productos y servicios sustentables a clientes a nivel mundial.

Agregó que LSEG elogia al IFF por su constante compromiso de analizar las finanzas sustentables.

En un discurso durante la reunión anual del IFF de 2022, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo que la ventana para prevenir una catástrofe climática se está cerrando rápidamente.

"Todos deben desempeñar su papel y alinear completamente sus modelos de negocio con la Agenda 2030 y los objetivos climáticos. Las instituciones financieras internacionales y los bancos de desarrollo deben ajustar su enfoque del riesgo y aprovechar de manera sistemática la financiación privada para los países en desarrollo a costos razonables", dijo Guterres.

Dame Jenny Shipley, copresidente de la junta de jueces de los premios de Financiación Sustentable Mundial del IFF y ex primera ministra de Nueva Zelanda, dijo que es emocionante ver que las personas están pensando en cómo unir facetas multidisciplinarias utilizando la financiación y los resultados ambientales y de sustentabilidad deseados, para lograr importantes objetivos.

El premio de Financiación Sustentable Mundial del IFF fue creado en el 2020 y se esfuerza por promover la práctica de financiación sustentable en el sector financiero para combatir la crisis climática y lograr un desarrollo sustentable.

Sobre el Foro Internacional de Finanzas

El Foro Internacional de Finanzas es una organización internacional independiente, no oficial y sin fines de lucro fundada en octubre de 2003 por líderes de China, los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países del G20, en conjunto con economías emergentes y líderes de varias organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el FMI. El IFF, conocido como Finance 20 (F20), es también un mecanismo de diálogo permanente de nivel superior y una organización de cooperación multilateral dentro del mundo de las finanzas.

FUENTE International Finance Forum (IFF)

SOURCE International Finance Forum (IFF)