El increíble placer de ser una Cincuentona Fantástica

MIAMI, 18 de enero de 2022 -- Hasta hace unas 3 décadas, la mediana edad era dejarse las canas y sentarse a ver la televisión, tejer y cuidar los nietos, porque cuando llegabas al medio cupón, prácticamente tu vida social se había acabado. Ahora, esa historia cambió. Los 50 son la edad en la que muchas latinas comienzan una nueva historia. Y no solo desde el punto de vista laboral o de pareja, sino también empresarial. Pero algunas sienten miedo porque no disponen de herramientas para echar a andar sus negocios o no tienen idea por dónde empezar.Otras, tienen dinero, pero no se les ocurre nada que las catapulte al éxito o, simplemente, les falta el empujón de empoderamiento para dejarlo todo y comenzar a recorrer el camino definitivo en la mejor etapa de su vida.