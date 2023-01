El índice Artprice100© de artistas de primera fila subió un 3% en 2022 frente al S&P 500 -19%

PARÍS, 18 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Como indicador basado en las ventas, nuestro índice Artprice100© refleja un enfoque puramente financiero del arte que no sustituye en modo alguno las relaciones no financieras entre coleccionistas de arte y artistas. En esencia, nuestro índice revela el resultado financiero hipotético que obtendría si invirtiera en los artistas más vendidos del mundo para beneficiarse económicamente de su éxito.

Artprice100© vs. S&P 500 – Base 100 en enero de 2000

Artprice100© vs. S&P 500 - Base 100 in January 2000 Artprice Global Index - Base 100 in January 2000

Infografía - https://mma.prnewswire.com/media/1985066/Artprice100_Infographic.jpg

Artprice Global Index – Base 100 en enero de 2000

Infografía - https://mma.prnewswire.com/media/1985067/Artprice_Global_Infographic.jpg

"Desde el punto de vista financiero, invertir en obras maestras del arte nunca ha sido tan caro, ya que los precios de las subastas alcanzan a menudo las ocho o nueve cifras en dólares estadounidenses. Pero, al mismo tiempo, gracias a las soluciones de copropiedad, nunca ha sido tan fácil", afirmó thierry Ehrmann, consejero delegado de Artmarket.com y fundador de Artprice.

El índice Artprice100© es, por tanto, una referencia esencial del mercado: un ejercicio puramente teórico que simula la inversión en los 100 artistas con más éxito del mercado del arte, sin ninguna otra consideración estética o preferencial. Para calcular el índice, construimos una cartera de los 100 artistas más vendidos del mundo en función de sus ingresos en subastas durante los cinco años anteriores (en este caso, del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021). También aplicamos un criterio de liquidez: para cada artista, al menos diez obras (excluidos grabados y múltiplos) deben haber sido subastadas anualmente para que se incluyan en los cálculos (véase la lista de artistas incluidos a continuación).

Contexto económico y tendencias del mercado del arte

En términos globales, el año 2022 estuvo marcado por una serie de problemas, como las secuelas y el persistente impacto económico de la pandemia mundial de COVID (inflación, China...) y los nuevos retos económicos planteados por la guerra en Ucrania, especialmente en términos de energía. En los 12 meses de 2022, el S&P 500 perdió un 19% de su valor, mientras que las criptomonedas entraron en un mercado bajista que ralentizó sustancialmente las transacciones de NFT.

Sin embargo, a pesar de estos lastres para la economía mundial, el mercado mundial de subastas de arte tuvo un año próspero y, de hecho, uno de los mejores de su historia. Artprice atribuye este buen comportamiento principalmente a los éxitos logrados por las casas de subastas estadounidenses, que registraron ventas récord con resultados realmente sensacionales en el ámbito de la pintura, pero también en fotografía y tapices. Y, como podrá comprobar en nuestro exhaustivo Informe sobre el mercado mundial del arte 2022 (que se publicará a principios de marzo de 2023 en www.artprice.com ), los buenos resultados obtenidos en Francia, Alemania y Hong Kong también estabilizaron el mercado mundial de las subastas de arte.

Entre las principales tendencias del mercado del arte en 2022, Artprice destacó la competencia más intensa que nunca por las obras maestras de las colecciones más prestigiosas, entre las que se incluyen las colecciones de Hubert de Givenchy, Thomas Ammann, Yusaku Maezawa y, por supuesto, Paul G. Allen. Los resultados del año también pusieron de manifiesto la persistencia de un apetito voraz por las obras de artistas muy jóvenes (arte ultracontemporáneo), al que Artprice dedicó su último Informe Anual.

www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022

Nuestro Global Artprice Index bajó un 18% en 2022, pero nuestro Artprice100© ganó un 3%.

Exceptuando la gama ultra-alta del mercado del arte, el contexto económico mundial incitó no obstante a los compradores de arte a adoptar una postura generalmente más prudente. Con 1 millón de lotes presentados en todo el mundo (según los datos de Artprice by Artmarket.com en 2022), la oferta ha vuelto a ampliarse hasta un nivel sin precedentes, con más de la mitad de las transacciones (56% de los lotes vendidos) concluidas por debajo del umbral de los 1.000 dólares (tasas incluidas).

Así pues, mientras que nuestro índice Blue-chip 100 Artists muestra un ligero crecimiento en los últimos doce meses (+3%), los precios globales del mercado del arte registraron una contracción del 18%: casi la misma contracción que el índice S&P 500. Las causas son múltiples y variadas, empezando por la suspensión de las subastas de arte en China y el debilitamiento del euro frente al dólar.

Cabe señalar que muchas obras de arte que alcanzaron resultados sensacionales en las salas de subastas durante 2022 no pueden incluirse en el cálculo de nuestro Artprice Global Index. Obras extremadamente raras como Les Poseuses (1888), de Georges Seurat, o lienzos frescos como Happening (2014), de Avery Singer, no se incluyen en el cálculo de los Índices Globales, bien porque no existe un historial de ventas repetido, bien porque no hay datos suficientes para utilizar un método de valoración hedónica. Por ejemplo, puede que no haya suficientes obras similares en circulación o que la retrospectiva sea aún demasiado escasa para evaluar el valor de estas obras de forma periódica (anual o trimestralmente).

www.artprice.com/artist/26469/georges-seurat/painting/28444347/les-poseuses-ensemble-petite-version

www.artprice.com/artist/611277/avery-singer/painting/26880003/happening

Por último, la progresión del índice Arptrice100© puede parecer, en sí misma, débil teniendo en cuenta los espectaculares resultados registrados en 2022 por los artistas de primera fila. Sin embargo, este índice tiene en cuenta todas las obras vendidas por las 100 firmas más vendidas y más líquidas, y algunas de estas obras tuvieron mucho menos éxito que las piezas más legendarias.

Por ejemplo, el tercer mejor resultado del año 2022 lo obtuvo La Montagne Sainte-Victoire (1888-1890), de Paul Cézanne. Adquirido en 2001 por 38,5 millones de dólares, este cuadro se revendió por 137,8 millones de dólares (tasas incluidas) este año como parte de la Colección Paul G. Allen. Sin embargo, unos días después (17 de noviembre), otro cuadro de Cézanne, Maisons au Chou, à Pontoise (hacia 1881), adquirido en 2007 por 6,8 millones de dólares, se revendió por sólo 3,7 millones de dólares en Christie's de Nueva York.

Así pues, si comparamos los índices Artprice100© y Global Artprice, vemos que los artistas de primera fila lograron superar un año económicamente difícil con un ligero aumento del valor de mercado y que las obras maestras más raras de estas firmas de primera fila obtuvieron claramente los mejores rendimientos.

El índice Artprice100©: Artista + cartera ponderación en 2022

1. Pablo PICASSO (1881-1973). 8,6%

2. Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988). 4,4%

3. Andy WARHOL (1928-1987). 4,2%

4. Claude MONET (1840-1926). 4,0%

5. ZAO Wou-Ki (1921-2013). 3,8%

6. QI Baishi (1864-1957). 2,8%

7. Gerhard RICHTER (1932-). 2,6%

8. FU Baoshi (1904-1965). 2,2%

9. WU Guanzhong (1919-2010). 2,1%

10. David HOCKNEY (1937-). 2,1%

11. Yayoi KUSAMA (1929-). 1,9%

12. Roy LICHTENSTEIN (1923-1997). 1,7%

13. René MAGRITTE (1898-1967). 1,7%

14. Vincent VAN GOGH (1853-1890). 1,7%

15. Cy TWOMBLY (1928-2011). 1,7%

16. Alberto GIACOMETTI (1901-1966). 1,6%

17. SAN Yu (1895/1901-1966). 1,6%

18. Alexander CALDER (1898-1976). 1,5%

19. Marc CHAGALL (1887-1985). 1,5%

20. Willem DE KOONING (1904-1997). 1,4%

21. Joan MIRO (1893-1983). 1,4%

22. Yoshitomo NARA (1959-). 1,3%

23. CUI Ruzhuo (1944-). 1,3%

24. Jean DUBUFFET (1901-1985). 1,2%

25. Lucio FONTANA (1899-1968). 1,1%

26. BANKSY (1974-). 1,1%

27. Amedeo MODIGLIANI (1884-1920). 1,1%

28. Joan MITCHELL (1925-1992). 1,1%

29. Henri MATISSE (1869-1954). 1,0%

30. Fernand LEGER (1881-1955). 1,0%

31. Wassily KANDINSKY (1866-1944). 1,0%

32. Paul CEZANNE (1839-1906). 1,0%

33. Ed RUSCHA (1937-). 0,9%

34. Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919). 0,9%

35. CHU Teh-Chun (1920-2014). 0,9%

36. Peter DOIG (1959-). 0,9%

37. George CONDO (1957-). 0,8%

38. PAN Tianshou (1897-1971). 0,8%

39. Christopher WOOL (1955-). 0,8%

40. Franois-Xavier LALANNE (1927-2008). 0,8%

41. KAWS (1974-). 0,7%

42. LIN Fengmian (1900-1991). 0,7%

43. Jeff KOONS (1955-). 0,7%

44. Pierre SOULAGES (1919-2022). 0,7%

45. Henry MOORE (1898-1986). 0,6%

46. Frank STELLA (1936-). 0,6%

47. Keith HARING (1958-1990). 0,6%

48. Edgar DEGAS (1834-1917). 0,6%

49. Camille PISSARRO (1830-1903). 0,6%

50. Robert RAUSCHENBERG (1925-2008). 0,6%

51. Paul GAUGUIN (1848-1903). 0,6%

52. PU Ru (1896-1963). 0,6%

53. Morton Wayne THIEBAUD (1920-2021). 0,6%

54. ZHOU Chunya (1955-). 0,6%

55. Richard PRINCE (1949-). 0,5%

56. Sigmar POLKE (1941-2010). 0,5%

57. ZENG Fanzhi (1964-). 0,5%

58. Louise BOURGEOIS (1911-2010). 0,5%

59. Rudolf STINGEL (1956-). 0,5%

60. Damien HIRST (1965-). 0,5%

61. Paul SIGNAC (1863-1935). 0,5%

62. Constantin BRANCUSI (1876-1957). 0,5%

63. LIU Ye (1964-). 0,5%

64. Tsuguharu FOUJITA (1886-1968). 0,4%

65. Georgia O'KEEFFE (1887-1986). 0,4%

66. Georg BASELITZ (1938-). 0,4%

67. Auguste RODIN (1840-1917). 0,4%

68. Whan-Ki KIM (1913-1974). 0,4%

69. Salvador DALI (1904-1989). 0,4%

70. Fernando BOTERO (1932-). 0,4%

71. Ufan LEE (1936-). 0,4%

72. Nicolas DE STAL (1914-1955). 0,4%

73. Jasper JOHNS (1930-). 0,4%

74. Ernst Ludwig KIRCHNER (1880-1938). 0,4%

75. Adrian GHENIE (1977-). 0,4%

76. Norman Perceval ROCKWELL (1894-1978). 0,4%

77. Bernard BUFFET (1928-1999). 0,4%

78. Albert OEHLEN (1954-). 0,4%

79. Sam FRANCIS (1923-1994). 0,4%

80. Helen FRANKENTHALER (1928-2011). 0,3%

81. ZHANG Xiaogang (1958-). 0,3%

82. Donald JUDD (1928-1994). 0,3%

83. DONG Qichang (1555-1636). 0,3%

84. WU Hufan (1894-1968). 0,3%

85. Takashi MURAKAMI (1962-). 0,3%

86. Brice MARDEN (1938-). 0,3%

87. Agnes MARTIN (1912-2004). 0,3%

88. Egon SCHIELE (1890-1918). 0,3%

89. Pierre BONNARD (1867-1947). 0,3%

90. Kazuo SHIRAGA (1924-2008). 0,3%

91. Yves KLEIN (1928-1962). 0,3%

92. Tamara DE LEMPICKA (1898-1980). 0,3%

93. Francis PICABIA (1879-1953). 0,3%

94. Max ERNST (1891-1976). 0,3%

95. Gustav KLIMT (1862-1918). 0,3%

96. Ellsworth KELLY (1923-2015). 0,3%

97. Jean-Paul RIOPELLE (1923-2002). 0,3%

98. Robert MOTHERWELL (1915-1991). 0,3%

99. WEN Zhengming (1470-1559). 0,3%

100. Tom WESSELMANN (1931-2004). 0,3%

