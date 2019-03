El Informe Mundial Artprice del Mercado del Arte mundial 2018

Fruto de una alianza entre Artprice, el Líder mundial de la información en el Mercado del Arte, presidido y fundado por Thierry Ehrmann, y su poderoso socio institucional chino Artron, presidido por Wan Jie, el 21.º Informe Anual* del Mercado del Arte mundial ofrece una lectura impecable del mercado para Oriente y Occidente.

Thierry Ehrmann : «Las dos entidades unen todos sus medios para analizar el Mercado del Arte global con una exhaustividad jamás alcanzada hasta entonces, permitiendo así desarrollar los desafíos de una competición feroz. Nadie en el mundo a fecha de hoy puede producir estos metadatos procedentes del Big Data y de los algoritmos en IA, tanto en el plano macroeconómico como microeconómico».

Este informe contiene la célebre clasificación Artprice de los 500 artistas más poderosos del mundo, el top 100 de las subastas, el índice Artprice100® que se impone en las salas de los mercados, el análisis por países y por capitales, el análisis por periodos y por medios, los distintos índices de Artprice y 18 capítulos clave para descifrar implacablemente el Mercado del Arte. Accesible gratuitamente en Artprice.com.

Este 21.º Informe Anual* del Mercado del Arte mundial lo han difundido en exclusiva mundial Artprice y Cision, que han creado la primera agencia de prensa dedicada a la información del Mercado del Arte. Artpress agency ®, propiedad de Artprice que es el Líder mundial de la información sobre el Mercado del Arte.

Léase gratuitamente el 21.º Informe Anual* del Mercado del Arte mundial

*Ventas públicas de Fine Art: pintura, escultura, dibujo, fotografía, estampa, instalación. Período analizado: 1 de enero 2018 - 31 diciembre 2018

El Mercado del Arte, en gran crecimiento, entra en una nueva era

Balance general

Las ventas en las subastas de Fine Art alcanzan 15,48 mil millones de dólares en doce meses

Se han vendido 538 000 obras en 2018: un récord absoluto desde 1945

El VN mundial aumenta un +4%, es el 3. er ejercicio consecutivo en alza

ejercicio consecutivo en alza David Hockney se ha convertido en el artista vivo más caro del mundo (79,77 m$)

se ha convertido en el artista vivo más caro del mundo (79,77 m$) Jenny Saville se ha convertido en la artista viva más cara del mundo (12,49 m$)

se ha convertido en la artista viva más cara del mundo (12,49 m$) La tasa de invendidos continúa estable en un 36% en Occidente

En China, la tasa de invendidos baja de manera significativa en 14 puntos

El Artprice100©, índice de los artistas blue-chips del Mercado del Arte progresa en un +4,3 %

Soft Power

Los EE. UU. (+18%) y el Reino Unido (+12%) llevan el crecimiento a Occidente

Los EE. UU. se convierten en la 1.ª potencia mundial con 5,8 mil millones de dólares (es decir, el 37,9% del VN)

China se coloca justo detrás, con 4,5 mil millones de dólares

Francia #4 representa un 4,5% del VN mundial con 694 millones de dólares, es decir una bajada de -10%.

Christie's continúa siendo el n.º1 de las casas de ventas, con 5 mil millones de dólares, ante Sotheby's 3,9 mil millones de dólares

En China, Poly Auction (654 millones de dólares) sobrepasa China Guardian (606 millones de dólares)

(606 millones de dólares) Phillips se coloca en la 4.ª posición con 653 millones de dólares

Christie's (+13%), Sotheby's (+16%) y Phillips (+39%) están progresando

En Europa, la alemana Dorotheum (79 millones de dólares) y la francesa Artcurial (76 millones de dólares) se distinguen

Tendencias

El Arte Moderno domina el Mercado de alta gama con 8 de las diez más bellas adjudicaciones

domina el alta gama con 8 de las diez más bellas adjudicaciones 159 artistas europeos se clasifican en el Top 500, 153 asiáticos, 93 norteamericanos

El arte abstracto en la cima: Malevitch, Zao Wou-Ki , Soulages, Motherwell, etc.

, Soulages, Motherwell, etc. El arte afroamericano homenajeado: Kerry James Marshall (#67) y N. A. Crosby (#426)

(#67) y N. A. Crosby (#426) Las mujeres en boga: récord para Joan Mitchell , Cecily Brown , Jenny Saville , etc.

Rendimientos financieros

Las ventas repetidas* tienen un rendimiento anual medio que varía entre +6,2 % y +8,2 %

Las obras compradas entre 200 000 dólares y 1 millón de dólares tienen el rendimiento anual más importante: +8,2%

* La misma obra comprada en las subastas y revendida en las subastas en 2018

Artprice100© «Los lobos de Wall Street están a las puertas del Mercado del Arte»

El Artprice100® presenta un progreso del +380% desde 2000

Es decir, un rendimiento anual medio de +8,6%

Se ha substituido a 8 artistas entre el ejercicio 2017 y 2018

En el año 2000, 1 artista chino figura en la composición (Zhang Daqian) frente a 16 en 2017.

Un Mercado del Arte eficiente, líquido y transparente como los mercados financieros.

En un mundo en el que el orgullo de un país se mide hoy por hoy por en el crecimiento trimestral del decimal, el Mercado del Arte confirma, una vez más, que ha sido eficiente, líquido y transparente como los mercados financieros.

Como referencia, el Mercado del Arte en el año 2000 tenía un VN mundial de 3,2 mil millones de dólares, es decir un 380% de evolución con 15,48 mil millones de dólares en 2018.

La fuerza del Mercado del Arte se basa desde hace 12 años en una selección sin precedentes con la frase académica de Artprice «Comprar la obra correcta, del período correcto, con una bonita historia, del artista correcto, en el momento correcto".

Esta fórmula puede ser simple pero terriblemente concluyente, lo que explica la impecable tasa de invendidos, a saber del 36%.

No olvidemos que las tasas de invendidos, el referente desde hace 120 años, permite comprobar si el mercado está en modo especulativo (tasa de invendidos inferior al 20%) o en caída libre (superior al 60%). 36 es, en particular según la célebre socióloga Raymonde Moulin del Mercado del Arte, la cifra justa.

Alza espectacular de las adjudicaciones con 538 000 obras vendidas en 2018, un récord absoluto desde 1945, a pesar del estancamiento de la economía mundial.

Entre lógica de inversión, especulación, colecciones apasionantes, demanda insaciable de las grandes firmas para alimentar los nuevos Museos del mundo, el número de transacciones del Mercado del Arte mundial presenta una muy buena salud en el Mundo con un alza espectacular de 538 000 obras vendidas en 2018, un récord absoluto desde 1945, a pesar del estancamiento de la economía mundial.

La cifra de negocios 2018 es muy impresionante con un resultado global de 15,48 mil millones de dólares de subastas públicas.

Las palancas de este crecimiento pasan por la facilidad de acceso a la información en el Mercado del Arte, la desmaterialización de las ventas ―todo en Internet con el 98% de los actores conectados― la financiación del mercado, el crecimiento de los consumidores del arte (de 500 000 después de la guerra a 120 millones en 2018), su rejuvenecimiento, la ampliación del mercado a toda la Gran Asia, zona Pacífico, la India, Sudáfrica, Oriente medio y Sudamérica.

La industria museística®, una realidad económica mundial en el siglo XXI que es el motor del Mercado del Arte.

Estas palancas también pasan por la industria museística (700 nuevos museos/año) que se ha convertido en una realidad económica mundial en el siglo XXI. Se han construido más museos entre el 2000 y el 2014 que durante todos los siglos XIX y XX juntos.

Esta industria hambrienta de piezas museísticas es uno de los factores primordiales del crecimiento espectacular del Mercado del Arte. El Mercado del Arte es hoy por hoy maduro y líquido, ofreciendo rendimientos de más del 8% al año para las obras superiores a 200 000 dólares.

En 2018 los artistas chinos en la clasificación Top 500 representan el 26,2%, lo que demuestra, la potencia de China frente a los EE. UU. que no representan más que el 17,4%.

Igualmente, este año los artistas chinos en la clasificación Top 500 representan el 26,2%, lo que demuestra la potencia de China frente a los EE. UU. que solo representan el 17,4%. Para más información, el Top 500 de los artistas más productivos cuenta con 45,4% artistas europeos y el 11% de otras nacionalidades, como los países de África (1,2%), de América Latina (1,6%) y de Asia excepto China (6,6%).

En vista de estos datos macro y microeconómicos, el Mercado del Arte se afirma desde hace 19 años como un valor refugio frente a las crisis económicas y financieras con rendimientos consecuentes y recurrentes.

El Artprice100® (índice global y planetario sobre el Arte antiguo, moderno y contemporáneo) que presenta una progresión del +380% desde el año 2000.

Mientras los Bancos Centrales, especialmente el BCE aplican tasas cercanas a cero o negativas, el Mercado del Arte presenta una salud increíble con por ejemplo el Artprice100® (índice global y planetario en el Arte antiguo, moderno y contemporáneo) que presenta una progresión del +380% desde el año 2000. Estos rendimientos no se reservan a los artistas estrella.

Efectivamente, se obtienen rendimientos anuales ya significativos del orden de +5,5% tan pronto como el precio de una obra supera el precio de 20 000 dólares.

El 98% de las 6 300 Casas de Ventas en el mundo están hoy presentes en Internet (en 2005 solo había el 3%)

La omnipresencia de Internet por más de 5,3 mil millones de personas conectadas (fuente Microsoft) se ha convertido hoy por hoy en el Espacio único y definitivo de las Casas de Ventas de todo país, en el corazón de su estrategia de conquista en todos los continentes.

El Mercado del Arte se desmaterializa íntegramente con la Blockchain en el Mercado del Arte, pero también en la 5G que se convierte en una realidad en explotación en 2019.

El Mercado del Arte se verá afectado por el Blockchain, del que Artprice es el precursor. Igualmente, la 5G constituye, según un consenso, una revolución técnica mayor por su conectividad universal, en particular con el Internet de los objetos, que es entre otros, experimentado en Beijing (China) con Artprice y su socio Artron.

En efecto, la 5G, que se implanta este año en EE. UU. y en Europa, existe desde hace dos años en China. La poderosa alianza entre Artprice y Artron ha permitido en beta testar una multitud de servicios y procesos industriales inimaginables en 4G en el corazón del Mercado del Arte.

El Mercado del Arte es un mercado eficiente, histórico, mundial y cuya capacidad para resistir a las crisis económicas y geopolíticas no se tiene que demostrar. Supera desde hace 18 años los principales mercados de inversión de manera innegable

Sobre Artron:

Artprice abarca el mundo entero y en especial China con su fiel socio institucional Artron Art Group (Artron) fundado en 1993 y presidido por su Fundador Wan Jie, que es el mayor impresor de libros de arte en el mundo, con más de 60 000 libros y catálogos de ventas en las subastas y un volumen de publicaciones total de 300 millones al año.

Artron.Net es la marca más respetada del mundo del arte chino. Artron.Net cuenta con más de 3 millones de miembros profesionales en el sector de las artes y 15 millones de visitas diarias de media, lo que lo convierte en el primer sitio web de arte mundial.

Sobre Artprice :

Artprice cotiza en Eurolist de Euronext Paris, SRD long only y Euroclear: 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Artprice es el líder mundial de los bancos de datos sobre la cotización y los índices del Arte con más de 30 millones de índices y resultados de ventas que abarcan más de 700 000 artistas. Artprice Images® permite un acceso ilimitado al mayor fondo del Mercado del Arte del mundo, una biblioteca formada por 126 millones de imágenes o grabados de obras de arte del 1700 a nuestros días comentadas por historiadores.

Artprice enriquece permanentemente sus bancos de datos procedentes de 6300 Casas de Ventas y publica continuamente las tendencias del Mercado del Arte para las principales agencias y 7200 títulos de prensa en el mundo. Artprice pone a disposición de sus 4,5 millones de miembros (members log in), los anuncios depositados por sus Miembros, que constituyen hoy por hoy el primer Lugar del Mercado Normalizado® para comprar y vender obras de Arte a precio fijo o en las subastas (subastas reglamentadas por los párrafos 2 y 3 del artículo L 321.3 del Código de Comercio).

Artprice, etiquetado por el BPI por segunda vez en noviembre de 2018, desarrolla su proyecto de Blockchain en el Mercado del Arte.

