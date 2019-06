El Informe sobre el color de HONOR 20: la positividad se lleva en Londres y Milán, las capitales de la moda

El informe sobre el color de HONOR 20 tiene por objetivo conseguir que este factor no se pase por alto, así como animar a la gente a capturar las maravillas de color que vean a su alrededor utilizando la tecnología de vanguardia de la cámara profesional de la serie HONOR 20, teniendo esto un efecto positivo en sus vidas.

Este informe reveló que dos tercios (66%) de las personas creen que los colores que visten pueden causar una muy buena primera impresión, y más de la mitad (53%) creen que otras personas se forman una opinión sobre ellas basándose en los colores que usan.

La experta en color Jules Standish (una autoridad líder en tendencias cromáticas) explica que el color es algo poderoso porque provoca respuestas emocionales en lugar de racionales en nuestros cerebros:

"Las primeras impresiones son importantes, y qué mejor manera de transmitir al mundo cómo somos que a través de la moda. La ropa y los accesorios azules ayudan a proyectar una imagen de confianza, diplomacia y fiabilidad, que es perfecta para las entrevistas de trabajo. Vestirse de negro para una primera cita proyecta misterio, y asegura que sus emociones estén bajo control con la intención de revelar más acerca de su verdadera naturaleza en una etapa posterior de la relación. Por otra parte, vestirse de rojo en una primera cita proyecta pasión y emoción, además de captar la atención".

Para animar a la gente a presenciar y capturar las maravillas que les rodean, HONOR reveló anoche la serie HONOR 20. Su nueva tecnología, integrada en un teléfono inteligente con la mejor cámara cuádruple con IA de su categoría, funciona como una DSLR pero con la comodidad y el estilo propios de un teléfono inteligente. Gracias a sus cuatro objetivos de cámara diferentes, los usuarios pueden transformar un momento mágico en una fotografía fija o un vídeo tanto de día como de noche.

El presidente de HONOR, George Zhao, afirmó: "En HONOR, sabemos lo importante que es el color. La serie HONOR 20 ha utilizado la tecnología de cámara más avanzada para ayudar a los usuarios a ser partícipes de las maravillas del mundo como nunca antes. HONOR entiende que el color no es solo una cosa que se ve, sino algo que se siente, y esta percepción es fundamental para el diseño y el rendimiento del nuevo teléfono inteligente".

El espíritu de diseño "Siempre Mejor" de HONOR está plasmado en el diseño innovador y los colores únicos del nuevo teléfono inteligente HONOR 20, Phantom Black y Phantom Blue. Estos magníficos colores han logrado destacar a través de la maravilla del diseño holográfico dinámico de última generación. Esta parte trasera de vidrio holográfico dinámico se fabrica en un proceso de dos etapas que es posible gracias a la tecnología de Triple 3D Mesh de HONOR, la primera del sector. La capa de profundidad se crea utilizando una técnica precisa. Está incrustada con millones de prismas en miniatura que guardan parecido con pedazos de diamantes. El resultado es un efecto óptico que crea sensación de profundidad y que hace que la serie HONOR 20 tenga una mayor presencia que sus predecesores.

Acerca de Jules Standish

Jules Standish, The Color Counsellor (la asesora del color) es una experta asesora de color y estilo personal, profesora del London College of Style, oradora pública, comentarista de medios y autora del éxito de ventas de Amazon "How NOT to Wear Black" (Cómo NO vestir de negro) y "The Essential Guide to Mindful Dressing" (Guía esencial para vestir con cabeza). Para obtener más información, visite: http://www.colourconsultancy.co.uk/about.html

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/923801/HONOR.jpg

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/923802/Jules_Standish.jpg

