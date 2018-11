El innovador Walid Albanna triunfa en la crucial temporada 10 del programa Stars of Science de la Fundación Qatar

Para ver el comunicado de prensa multimedios, pulse en: http://www.multivu.com/players/uk/8453051-walid-albanna-triumphs-in-stars-of-science/

Antes de la Gran Final del sábado, los ávidos fans del programa y amantes de la ciencia y la tecnología se volcaron a Internet para emitir sus votos para uno de los cuatro finalistas. El voto público online, combinado con el voto del jurado de expertos, le otorgó a Walid una puntuación de 32,5 por ciento por su "Analizador neurovascular de retina". La pequeña cámara vestible para la retina aumenta la calidad del cuidado posterior para los pacientes que han sufrido un ACV, y le aseguró con éxito a Walid el primer lugar y $300.000 en inversión.

"No tengo palabras para describir cómo me siento en este momento", comentó Walid. "Quisiera expresar mi más profunda gratitud a la Fundación Qatar, a Stars of Science, a mi familia y amigos, y a todos los que me han apoyado a lo largo de esta travesía de toda una vida; y a todos los chicos allí afuera con las cabezas llenas de ideas fascinantes sobre cómo mejorar vidas en todo el mundo, recuerden que sus idea importan, ¡y definitivamente vale la pena explorarlas! Si yo puedo hacerlo, ellos ciertamente pueden".

Nour Majbour, creador del "Kit para detección temprana del Parkinson", se aseguró un bien merecido segundo puesto, con una puntuación combinada de 31,3 por ciento, que le otorgó a Nour $150.000. La innovadora Sylia Khecheni salió tercera, con una puntuación de 30,1 por ciento. Su "Bloqueador de drones para la privacidad del hogar" le ganó $100.000 de premio. Salim Al Kaabi salió cuarto, lo que lo hizo ganar $50.000, con una puntuación de 6,1 por ciento con su "Barniz de olíbano seguro para artistas".

Se alienta a los jóvenes árabes de todo el mundo interesados en la ciencia, la innovación, la tecnología y el emprendedorismo a postularse para ser considerados para participar en la próxima temporada de Stars of Science. Las postulaciones online cierran el 15 de diciembre. Se pueden enviar las postulaciones a través del sitio web oficial de Stars of Science en http://www.starsofscience.com

Mariam Diefallah, Weber Shandwick, MDiefallah@webershandwick.com , +974-6683-6932

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/788654/Stars_of_Science.jpg

FUENTE Stars of Science

Related Links

https://www.starsofscience.com



SOURCE Stars of Science