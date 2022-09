El Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey será anfitrión del Global Impact Summit 2022

HolonIQ, en colaboración con el Insitute for the Future of Education (IFE) del Tecnológico de Monterrey, llevarán a cabo dos días de conferencias y paneles con expertos que abordarán temas sobre el futuro del medio ambiente, la educación y las tecnologías de la salud en Campus Ciudad de México.

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- El 28 y 29 de septiembre, el Campus Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey será sede del Global Impact Summit de HolonIQ. Este evento tiene como objetivo principal dar a conocer las nuevas tendencias y el futuro sobre el medio ambiente, la educación y las tecnologías de la salud.

Respecto a esta alianza, Michael Fung Director Ejecutivo del Insitute for the Future of Education, comentó que "las economías y sociedades del mundo están sufriendo interrupciones y cambios sin precedentes en el medio ambiente, la educación y la salud. Marcar el camino hacia el futuro requiere entender en dónde estamos hoy y qué queremos lograr colectivamente en estas áreas. El Institute for the Future of Education (IFE) del Tecnológico de Monterrey se siente muy orgulloso de generar esta alianza estratégica con HolonIQ, la plataforma líder en inteligencia de mercado de impacto global, para adquirir información enfocada a explorar soluciones a los problemas actuales."

Con más de 80 conferenciantes de toda América Latina, el Summit de Ciudad de México, logrará reunir una ola global de ideas, conocimientos y conexiones para mejorar el futuro de la sociedad.

Las charlas girarán en torno a varios temas principales:

Desde energías renovables hasta alternativas nucleares y de hidrógeno, pasando por almacenamiento en baterías avanzadas y redes de carga.

El papel de la educación digital a partir de las afectaciones significativas ocasionadas por la pandemia de COVID-19, será fundamental para el futuro del aprendizaje, desde la primera infancia, pasando por la educación básica y la educación superior hasta la mejora de las habilidades de la fuerza laboral.

La innovación y la tecnología están acelerando y transformando fundamentalmente la salud y el bienestar para crear sistemas de atención médica más resilientes, eficientes y equitativos.

Entre los ponentes destacados se encuentran: por parte de los anfitriones del Institue for the Future of Education (IFE) del Tecnológico de Monterrey, Michael Fung, Director Ejecutivo del Institute; José Escamilla, Director Asociado del IFE; Sabrina Seltzer, Directora de Transferencia y Emprendimiento del IFE; Maria Spies y Patrick Brothers, Co-CEOs de Holon IQ. También estará presente la Oficial Nacional de Educación de la UNESCO, Rosa Wolpert; el Director Ejecutivo y Profesor de Prácticas de la Universidad de Arizona, Marco Serrato, entre otros directores de universidades reconocidas por su experiencia y conocimiento en los temas antes mencionados.

Por su parte, Maria Spies, Co-CEO de HolonIQ comentó: "Hoy más que nunca, es crucial que conectemos y colaboremos en las innovaciones del medio ambiente, educación y salud. El Summit le otorga a los líderes e innovadores la oportunidad para compartir soluciones y generar ideas para ayudar a resolver los problemas que más afectan a la humanidad."

Hoy más que nunca es momento de reflexionar sobre los grandes desafíos que presenta el mundo sobre el futuro del medio ambiente, la educación y la salud. El Global Impact Summit de Holon IQ, en alianza con el Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey es el espacio ideal para el diálogo, la colaboración, la experimentación y el emprendimiento para construir juntos el futuro que queremos.

