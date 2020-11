El Instituto de arritmias cardíacas de Texas del St. David's Medical Center organiza simposio internacional virtual sobre arritmias cardíacas complejas

EPLive 2020, una conferencia educativa de dos días, utiliza casos en vivo como herramienta principal para la enseñanza

AUSTIN, Texas, 24 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- El e y 4 de diciembre de 2020, el Instituto de arritmias cardíacas de Texas del St. David's Medical Center organizará su quinto simposio internacional sobre arritmias cardíacas complejas, EPLive 2020. El evento de este año se llevará a cabo de forma virtual debido a la pandemia.

EPLive es una reunión educativa intensiva de dos días para electrofisiólogos cardíacos clínicos, becarios de electrofisiología y cardiólogos generales interesados en el tratamiento de las arritmias cardíacas complejas, una afección en la cual el corazón late a un ritmo irregular o anómalo. Los casos en vivo, que serán transmitidos desde el nuevo Centro de Electrofisiología de última tecnología del St. David's Medical Center y narrados por expertos, serán la principal herramienta para la enseñanza.

"EPLive atrae líderes en el campo de la electrofisiología de Europa, Asia y América Latina, al igual que expertos de todo Estados Unidos", expresó la Dra. Andrea Natale, F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., electrofisióloga cardíaca y directora médica ejecutiva de TCAI y directora del programa EPLive. "Más importante aún, nos permite compartir los últimos avances en procedimientos de electrofisiología cardíaca intervencionista y expandir el alcance de las opciones de tratamientos en electrofisiología disponibles para todos los pacientes, lo que en últimas mejorará la atención en todo el mundo".

Las arritmias cardíacas son causadas por problemas con el sistema eléctrico del corazón. Muchas arritmias cardíacas son tratadas con procedimientos modernos de ablación que involucran quemar, congelar o neutralizar porciones del músculo del corazón donde los pulsos eléctricos anómalos provocan los latidos irregulares. EPLive está diseñado para ayudar a los participantes a comprender mejor las técnicas que se utilizan para tratar las arritmias auriculares y ventriculares, implantar dispositivos complejos y extraer dispositivos que no funcionan correctamente.

EPLive consta de cuatro sesiones: Ablación de fibrilación auricular (A Fib), Ablación de taquicardia ventricular (VT), Dispositivos y Nuevas tecnologías. Las sesiones consisten en una combinación de casos en vivo y grabados del TCAI y algunos de los centros de primer nivel mundial: Albert Einstein College of Medicine, Arrhythmia Center at CardioInfantil Foundation, Beth Israel Deaconess Medical Center, Cleveland Clinic, Geisinger Heart Institute, Houston Methodist Hospital, Kansas City Heart Rhythm Institute, Massachusetts General Hospital, Mayo Clinic, MedStar Heart & Vascular Institute, Mercy General Hospital & Dignity Health Heart & Vascular Institute, Monzino Cardiology Center, Mt. Sinai Hospital, Northwell Health, Penn Medicine, Sri Jayadeva Institute of Cardiology, St. Bernards Healthcare, UC Health University of Arkansas Medical System, University of California, Los Ángeles, University of Chicago Medicine, University of Colorado School of Medicine, University of Pennsylvania, University of Texas Southwestern Medical Center, Vancouver General Hospital y Vanderbilt University.

Los casos incluyen procedimientos como ablación A Fib y ablación de arritmias arteriales post A Fib, ablación TV (endocárdica y epicárdica), casos de balón (criogenia, Apama y láser), implantes CRT, SQ ICD, extracción de electrodos y venoplastia. Además, EPLive presentará nuevas tecnologías desarrolladas por médicos del TCAI.

La conferencia también se enfocará en diferentes objetivos entre los que se encuentran:

Comprender y aplicar las técnicas utilizadas para el mapeo y la ablación de arritmias auriculares

Identificar procesos para reducir complicaciones y promover medidas de seguridad para el paciente durante la ablación A Fib

Comprender y aplicar las técnicas utilizadas para el mapeo y la ablación de arritmias ventriculares

Identificar procesos para reducir complicaciones y promover medidas de seguridad para el paciente durante la ablación de arritmias ventriculares

Comprender las últimas evidencias y directrices en el manejo y tratamiento de la arritmia con nuevas tecnologías

Aplicar los enfoques que mejor utilizan las nuevas tecnologías que han demostrado maximizar los resultados clínicos

Identificar procesos que puedan aprovecharse de la integración de nuevas tecnologías y promover procedimientos más seguros para el paciente

Comprender las técnicas utilizadas para adelantar extracciones de electrodos

Discutir en torno a enfoques y técnicas para adelantar una extracción de electrodos exitosa

Identificar procesos para reducir complicaciones y promover medidas de seguridad para el paciente durante extracciones de electrodos

Además de las demostraciones del Dr. Natale, EPLive 2020 contará con presentaciones a cargo de diversos médicos del TCAI, incluyendo al codirector Dr. Amin Al-Ahmad, así como el Dr. Shane Bailey; el Dr. Mohamed Bassiouny, el Dr. David Burkhardt, el Dr. David Burkland, el Dr. Robert Canby, el Dr. Joseph Gallinghouse, el Dr. Brian Greet, el Dr. Eric Hoenicke, el Dr. Rodney Horton, el Dr. Patrick Hranitzky, el Dr. Faraz Kerendi, el Dr. William Nesbitt, el Dr. Javier Sánchez, la Dra. Kamala Tamirisa, el Dr. Senthil Thambidorai, el Dr. David Tschopp y el Dr. Jason Zagrodsky.

Por su asistencia a la conferencia, los médicos recibirán un máximo de 14 horas Category 1 Credit™ de la American Medical Association (AMA) Physician's Recognition Award (PRA).

El Instituto de arritmias cardíacas de Texas (TCAI) del St. David's Medical Center es uno de los centros más destacados del mundo que se dedica a los últimos avances en el tratamiento para la corrección de las arritmias. El centro es dirigido por el Dr. Natale, quien es pionero en el desarrollo de tratamientos para la fibrilación articular, tiene a su cargo múltiples ensayos clínicos y participa en el desarrollo de nuevas tecnologías y procedimientos.

Para obtener más información, visite EP-Live.com.

