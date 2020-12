El investigador de Zoomlion, Yu Lekang, consigue el principal premio de empelado nacional de China

PEKÍN, 18 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Yu Lekang, ayudante del responsable general e investigador del fabricante de maquinaria de construcción Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK), fue premiado con el galardón de empleados más prestigioso de China, el National Model Worker, durante la National Labor Model and Advanced Workers Commendation Meeting celebrada en Pekín.

Presentado una vez cada cinco años, el National Model Worker se entrega a los representantes más destacados de los 811 millones de trabajadores de China. Yu ha recibido el premio por este cargo al ser líder técnico de los proyectos de grúa de torre de Zoomlion, dedicando 34 años de su carrera. Ha ayudado a revolucionar la tecnología de grúa de torre de Zoomlion, estando ahora la compañía en posesión de una placa de grúa que está considerada como la más larga y fuerte en el mundo.

Al recibir el premio, Yu explicó: "Gracias a Zoomlion por darme la oportunidad de convertirme en el artesano definitivo. Este honor pertenece a todos en Zoomlion, y no es solo mío".

Ser maestros de la tecnología central es clave para el éxito de Yu

Yu comenzó a trabajar en Zoomlion en 1986, en un momento en el que los fabricantes internacionales celebraron un monopolio irrefutable en la construcción de grúas de torre y tecnología. Es por ello que su primer reto fue conseguir el mercado local de China.

Rápidamente estableció un equipo para centrarse en las principales tecnologías y aplicaciones de las súper grúas de torre que ayudaron en este fin. En 2004, Yu y Zoomlion se aseguraron una reventa enorme cuando su grúa de torre de nuevo desarrollo D5200-240 se utilizó para llevar a cabo la construcción del Parrot Cay Yangtze River Bridge en Wuhan. La capacidad de elevación superior de la grúa ayudó a ahorrar 720 millones de yuanes para el proyecto (110,2 millones de dólares estadounidenses).

Habiendo cementado la reputación de la grúa de torre a nivel nacional, Yu y su equipo de I+D enviaron sus atenciones al mercado internacional. El éxito del desarrollo de TC5610, TC6012, T7020 y de otros productos de grúa de torre consiguieron que las grúas de torre de Zoomlion se clasificaran en los primeros puestos, y en breve las ventas destacadas se materializasen en Europa y América.

Entre la nueva clase de grúas de alta calidad estaba la grúa de torre IH3350-120 desarrollada de forma meticulosa por medio de Yu y su equipo. La fortaleza increíble de la grúa, su pequeño tamaño, bajo consumo energético y control preciso la convierten en una herramienta esencial para la construcción de los rascacielos y de varios proyectos clave en todo el mundo, cementando la posición de Zoomlion en el mercado de las grúas de torre.

La tecnología de grúas sigue progresando

El panorama de la tecnología de grúa de torre actualmente es muy distinto al que Yu y su equipo de I+D heredaron hace 34 años. En este tiempo, ha revisado dos estándares nacionales relacionados con las grúas de torre, publicando el monográfico "tecnología de seguridad de una grúa de torre", escribiendo 18 documentos y consiguiendo 8 patentes. Como resultado de las diligencias de Yu, Zoomlion ya es líder de mercado en tecnología de grúa de torre, habiendo evolucionado de ser un "innovador de seguimiento" a un "innovador destacado".

"En el pasado, utilizábamos el equipamiento que tuviera el país dentro del esquema de construcción previsto", indicó Yu. "Ahora, podemos desarrollar un equipamiento de grúa de torre variado necesario para un proyecto".

