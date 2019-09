El IoT y la energía inteligente son el centro de atención en la conferencia CITIE de CHINT

WENZHOU, China, 11 de septiembre, 2019 /PRNewswire/ -- CHINT, líder en soluciones de energía inteligentes, ha inaugurado la primer Conferencia del Internet de las cosas para la industria y la energía ("Conference of Internet of Things for Industry and Energy", o CITIE por sus siglas en inglés) en Wenzhou, en la provincia de Zhejiang del este de China, que se celebra del 10 al 13 de septiembre.