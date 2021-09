-El juego de lucha 2D "Melty Blood: Type Lumina" ya está disponible para el lanzamiento digital, presentando características de los personajes y vídeos de jugabilidad

TOKIO, 3 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Project LUMINA (Notes Co., Ltd., Aniplex Inc., DELiGHTWORKS Inc.) ha comenzado a aceptar pedidos anticipados de la versión digital del juego de lucha 2D "Melty Blood: Type Lumina" para Nintendo Switch™/Xbox One a partir del 26 de agosto, y para PlayStation®4 a partir del 2 de septiembre.