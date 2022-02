El Kia Telluride gana el premio "Best Car for the Money" 2022 de U.S.& News

IRVINE, California, 10 de febrero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Kia Telluride 2022 fue reconocido como el SUV de tres filas de mejor valor de precio por los editores de U.S. News Best Cars, en la selección anual de los ganadores de "Best Car for The Money" de la publicación. La presentación del premio coincidió con el día de los medios del Auto Show de Washington 2022 en Washington, D.C.