El Kia Telluride gana la "Triple Corona" de prestigiosos premios automovilísticos

Las distinciones culminan un increíble 2019 para el Telluride, que capturó no solo los tres premios más ilustres de la industria automovilística, sino también numerosos honores como el "Mejor de" e importantes galardones de otros prestigiosos medios en línea, impresos y de video.

"Ganar esta 'Triple Corona' de premios es un logro espectacular para el Telluride", dijo Michael Cole, presidente de Kia Motors America (KMA), "y también para Kia Motors América. Este no es solo el logro sin precedentes de un vehículo fabuloso, es también un récord para la marca y coloca a Kia a la vanguardia de los fabricantes internacionales de automóviles".

Los jurados de NACTOY votaron para nombrar número uno al Telluride basándose en meses de pruebas de manejo, comparaciones y otras evaluaciones. Los criterios del importante premio de MotorTrend son mejores en seguridad, eficiencia, valor, diseño, ingeniería y desempeño de la función deseada. Los ganadores de los 10Best de Car and Driver son los mejores vehículos de la revista en una serie de categorías, como el valor, la dinámica de manejo y el cumplimiento de la misión.

Además de ser el vehículo de Kia que ha recibido la mayor cantidad de premios en su primer año en el mercado, el Telluride es también uno de los vehículos de más venta de KMA. Desde que salió a la venta a principios de 2019, se han vendido cerca de 60.000 Tellurides y la demanda sigue superando a la oferta. Concebido, diseñado y fabricado en los Estados Unidos, específicamente para el mercado estadounidense, el Telluride se ensambla con orgullo en West Point, Georgia, y es el primer vehículo Kia que se exporta desde los Estados Unidos.

