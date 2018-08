El más nuevo programa virtual de UNM se centra en las necesidades de los estudiantes hispanos/latinos y amerindios

ALBUQUERQUE, Nuevo México, 21 de agosto de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Universidad de Nuevo México (University of New Mexico, UNM) estrenó su licenciatura totalmente virtual en comunicación estratégica el 20 de agosto de 2018, pero los estudiantes se pueden incorporar a mediados de octubre para la segunda mitad de las clases, en el semestre de otoño.

"En este programa en línea gestionado, los estudiantes pueden tomar hasta 12 cursos en poco más de un año", declaró David Weiss, director del Departamento de Comunicación y Periodismo de UNM. "Con rapidez y eficiencia, los estudiantes pueden completar un título que haya sido interrumpido anteriormente por las circunstancias de la vida u obtener credenciales adicionales para el empleo actual o el empleo que se desea".

Este programa les permite a los estudiantes acabar cada curso en ocho semanas. Ha sido concebido para personas que están ocupadas pero que desean finalizar sus estudios o diversificar su trayectoria profesional.

"UNM ha enseñado la versión presencial de nuestro programa de comunicación estratégica por más de siete años, y antes de eso, impartimos cursos de relaciones públicas y publicidad en el campus por más de dos décadas", explicó Judith McIntosh White, profesora asociada de comunicación y periodismo y una colaboradora en la creación del nuevo programa. "Pero desde que obtuve un título mientras trabajaba a tiempo completo, me ha apasionado ofrecerles nuestro título de pregrado a las personas que no pueden asistir en persona a un programa presencial regular en el campus y que no tienen suficiente tiempo para obtener un título tradicional de cuatro años".

White, con experiencia en la enseñanza en uno de los colegios y universidades de tradición histórica negra (Historically Black Colleges and Universities) del país, agregó que el programa de UNM incorpora fortalezas institucionales únicas a la atención de los estudiantes hispanos/latinos y amerindios en todo Estados Unidos.

"La Universidad de Nuevo México es una de un puñado de instituciones que brindan especial atención a los hispanos (Hispanic-serving institutions) reconocidas por el Gobierno federal, con un estudiantado compuesto en más del 50 % por poblaciones subatendidas", afirmó. "Y nuestro departamento históricamente ha graduado más estudiantes hispanos/latinos y amerindios que el resto de la universidad. Nuestras clases se esfuerzan por incorporar los valores culturales y las inquietudes de hispanos/latinos y amerindios. Considero que nuestro programa se adapta a las necesidades de los hombres y mujeres de color que deseen acabar sus licenciaturas o recibir un impulso para la transición a otras profesiones".

Entre las historias de éxito del programa presencial de comunicación estratégica se encuentra la colocación de estudiantes en la NASA, en agencias de publicidad y relaciones públicas, en instituciones como el departamento deportivo de UNM y Comunicaciones y Marketing de la Universidad (University Communications and Marketing, UCAM), y en programas profesionales y de posgrado.

"Nuestro programa en línea se esforzará por imitar el éxito de la versión presencial", expresó White.

Para más información, comuníquese con la asesora docente del programa, la Dra. Judith White, en el número 505-264-8382, stratcommonline@unm.edu o visite el sitio web del programa.

