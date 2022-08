El Mazda CX-50 Meridian Edition 2023 mejora la experiencia al aire libre

Tres nuevas ofertas para que los clientes personalicen el CX-50 a fin de que se adapte mejor a sus activos estilos de vida

A la venta este otoño, el CX-50 Meridian Edition presenta llantas exclusivas de 18 pulgadas y neumáticos Falken todoterreno con un precio inicial MSRP 1 de $39,950

de El paquete Apex mejora la Meridian Edition con una plataforma en el techo y mucho más

El paquete Meridian Choice mejora los demás modelos CX-50 con accesorios esenciales para exteriores

IRVINE, California, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mazda North American Operations (MNAO) anuncia hoy la disponibilidad y la información sobre precios del CX-50 2.5 Turbo Meridian Edition 2023, un paquete diseñado para los clientes más aventureros. Además, el paquete Meridian Choice y el paquete Apex se añadirán a la robusta oferta de accesorios del CX-50. Los precios semestrales actualizados para todos los vehículos CX-50 2023 también rigen a partir de hoy.

EDICIÓN CX-50 2.5 TURBO MERIDIAN

Producido en la planta Mazda Toyota Manufacturing (MTM) en Huntsville, Alabama, el Mazda CX-50 es un SUV crossover robusto y capaz diseñado para complementar los activos estilos de vida de los clientes en el mercado norteamericano. Sobre la base del modelo estándar Mazda CX-50 2.5 Turbo y todas las características que trae equipadas, el paquete Meridian Edition amplía las capacidades del vehículo al incorporar llantas de aleación metálicas negras de 18 pulgadas para uso en exteriores envueltas en neumáticos todoterreno Falken 225/60/18 diseñadas para enfrentar terrenos desafiantes conservando la sensación de estar en la carretera. Desde el punto de vista estético, la Meridian Edition está diseñada específicamente para destacar y ofrecer una utilidad bien pensada en los entornos al aire libre. La nueva guarnición de las luces delanteras, la gráfica exclusiva del capó negro mate con la marca Meridian Edition, los bloqueos y las tuercas de las llantas en color negro, y los paneles de moldura lateral de los ayudan a proteger el CX-50 de los elementos exteriores a la vez que mantienen la apariencia robusta del vehículo. La Meridian Edition se ofrece exclusivamente en pintura exterior Polymetal Gray o Zircon Sand, mientras que el interior solo está disponible en el nuevo cuero terracota con detalles interiores negros.

Todos los vehículos Meridian Edition están equipados con el sistema estándar i-Activ de tracción total (AWD) de Mazda, el motor turboalimentado de cuatro cilindros Skyactiv-G de 2.5 L con 256 caballos de fuerza y 320 lb-ft de torque en combustible prémium de 93 octanos, o 227 caballos de fuerza y 310 lb-ft de torque en combustible regular de 87 octanos, además de un receptivo sistema de transmisión automática de seis velocidades Skyactiv-Drive con modo de cambio manual. La Meridian Edition también viene equipada con el sistema Mi-Drive de Mazda, que incluye los modos de conducción Normal, Sport, Off-Road y Towing. En el modo Towing (remolque), cuando incorpora un enganche de remolque genuino de Mazda, es capaz de remolcar hasta 3,500 libras.

PAQUETE APEX

Visto por primera vez durante la presentación del CX-50 el otoño pasado, los clientes de la Meridian Edition que buscan lo último en equipamiento para la aventura pueden optar por la actualización del paquete Apex. El paquete incluye barras transversales negras montadas en el techo, una plataforma en el techo y guardabarros delanteros y traseros. La plataforma en el techo les permite a los clientes asegurar aún más equipos para exteriores o agregar la cobertura para techo disponible entre las ofertas de accesorios de Mazda.

PAQUETE MERIDIAN CHOICE

El paquete Meridian Choice, una opción disponible para los demás modelos CX-50 en cualquiera de las ofertas de trenes de potencia, es una opción instalada por el concesionario que ofrece características similares orientadas al aire libre que ayudarán a los clientes a personalizar cualquier CX-50 a fin de que se adapte mejor a su estilo de vida. El paquete Meridian Choice incluye barras transversales negras montadas en el techo, plataforma en el techo, guardabarros delanteros y traseros, moldura lateral, embellecedor de faros y bloqueos y tuercas de llanta de color negro. Este paquete también incluye una gráfica de capó en color negro mate con un diseño diferente al de la Meridian Edition.

Mazda cree en los beneficios de estar en la naturaleza y que todos los clientes del CX-50, desde los propietarios del 2.5 S, 2.5 Turbo o de la nueva Meridian Edition, deberían dedicar tiempo a salir al aire libre y hacer lo que les apasiona. Desde practicar surf hasta ciclismo de montaña, desde ir de camping hasta esquiar, Mazda ofrece accesorios para convertir su vehículo en un compañero esencial para cualquier viaje. Con la más completa oferta de accesorios de cualquier vehículo de la línea Mazda actual, el CX-50 está listo para todas las aventuras de la vida.

El Mazda CX-50 2023 ya está disponible en 10 paquetes con la incorporación de la Meridian Edition. Cada uno de ellos les ofrece a los clientes un vehículo bien equipado con una impresionante lista de funciones de seguridad y tecnología estándar diseñadas para satisfacer sus necesidades, a la vez que proporciona la reconocida dinámica de conducción de la marca y ayuda a los conductores a aventurarse al aire libre. A partir del 2 de agosto de 2022, los precios semestrales de todos los modelos del CX-50 2023 aumentarán en $750 y tendrán un precio inicial MSRP2 de $27,550. También a partir del 2 de agosto de 2022, los cargos de envío y manipulación (D&H) aumentan en $50 para el CX-50 2023, a $1,275 ($1,320 en Alaska).

Para obtener más información sobre la oferta de accesorios del CX-50, visite su concesionario local de Mazda o MazdaUSA.com/vehicles/cx-50/accessories. Para obtener más información sobre el Mazda CX-50, visite MazdaUSA.com.

LOS MSRP ACTUALIZADOS3 PARA EL MAZDA CX-50 2023 SON LOS SIGUIENTES:

Modelo MSRP CX-50 2.5 S $27,550 CX-50 2.5 S Select $28,950 CX-50 2.5 S Preferred $30,250 CX-50 2.5 S Preferred Plus $32,690 CX-50 2.5 S Premium $35,150 CX-50 2.5 S Premium Plus $37,150 CX-50 2.5 Turbo $37,150 CX-50 2.5 Turbo Meridian Edition $39,950 CX-50 2.5 Turbo Premium $40,300 CX-50 2.5 Turbo Premium Plus $42,300

PAQUETES MERIDIAN:

Paquete Apex (Disponible únicamente en Meridian Edition) $1,235 Paquete Meridian Choice4 $1,899

COLORES DE PINTURA PRÉMIUM 5 :

Soul Red Crystal Metallic $595 Machine Gray Premium $595 Polymetal Gray Metallic $395 Zircon Sand Metallic $395 Wind Chill Pearl $395

Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California, y supervisa las ventas, el marketing, las piezas y el servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá y México a través de aproximadamente 780 concesionarios. Las operaciones en Canadá son gestionadas por Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario, y las operaciones en México están a cargo de Mazda Motor de México en Ciudad de México. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y tomas de archivo (B-roll), visite el centro de medios de Mazda en línea en news.mazdausa.com.

1 El MSRP no incluye $1,275 por concepto de gastos de envío y manipulación ($1,320 en Alaska), impuestos, registro o tarifas adicionales. Los concesionarios establecen los precios finales.

2 El MSRP no incluye $1,275 por concepto de gastos de envío y manipulación ($1,320 en Alaska), impuestos, registro o tarifas adicionales. Los concesionarios establecen los precios finales.

3 El MSRP no incluye $1,275 por concepto de gastos de envío y manipulación ($1,320 en Alaska), impuestos, registro o tarifas adicionales. Los concesionarios establecen los precios finales.

4 El paquete Meridian Choice es una opción instalada en el concesionario; el precio no incluye los costos de mano de obra del distribuidor

5 Disponible en ciertos modelos CX-50 2023

FUENTE Mazda North American Operations

