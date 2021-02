El médico está en Las Ventanas de Ty Warner

El hotel de cinco estrellas Ty Warner Hotels & Resorts ofrece un médico in situ para las pruebas de COVID

SAN JOSE DEL CABO, México, 15 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- En respuesta al requisito de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de las pruebas de COVID-19 para todos los viajeros internacionales que entren a los Estados Unidos, Las Ventanas al Paraíso anunció que tienen un acuerdo con BlueNet Hospital para proporcionar una clínica de pruebas in situ en el complejo Sea of Cortez.

Este acuerdo se combina con Las Ventanas Resort al Paraíso, un Rosewood Resort, propiedad de Ty Warner Hotels & Resorts, con uno de los principales sistemas de salud privados en Los Cabos para brindar comodidad y mayor tranquilidad a los huéspedes para que puedan disfrutar plenamente de su estancia en el complejo.

"Nuestros huéspedes quieren y merecen un respiro de las tensiones de nuestros tiempos estresantes. Las Ventanas ofrece un refugio de este tipo", comentó Ty Warner, propietario de Las Ventanas al Paraíso.

Las pruebas de antígeno de COVID-19 se proporcionarán de forma gratuita a los huéspedes que se alojen en Las Ventanas durante un mínimo de tres noches. Las pruebas son administradas por los médicos y enfermeras formados y bilingües de BlueNet que están disponibles las 24 horas del día. Las pruebas de PCR también están disponibles con un cargo suplementario, con un plazo de entrega confiable para cumplir con los requisitos de plazos. Al hacer el registro de entrada, el personal de servicio del complejo confirmará la fecha y hora de las pruebas de cada huésped.

Como precaución para los huéspedes que pueden requerir una cuarentena obligatoria, la clínica en el lugar tiene cuatro amplias y aisladas suites disponibles. Manteniendo su compromiso de extender una profunda sensación de seguridad para todos los huéspedes y asociados, Las Ventanas ofrecerá servicios limitados en estos espacios privados para garantizar mejor una recuperación segura y tranquila.

No es la primera vez que Ty Warner ofrece un acuerdo extraordinario en uno de sus hoteles de lujo de cinco estrellas. A medida que los casos de coronavirus se elevaron en la ciudad de Nueva York, Ty Warner fue el primero en organizar y preparar su Four Seasons Hotel New York como un refugio seguro para los primeros en intervenir. Hizo posible que los médicos y enfermeras que trabajaban en primera línea residieran en el Four Seasons Hotel New York de forma gratuita. Esto les permitió el descanso tan necesario de sus agotadores días para evitar extensos viajes de ida y vuelta de sus hogares a la ciudad y también eliminó la exposición innecesaria de COVID a sus familias y seres queridos.

"Estamos en continua evolución para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros huéspedes", comentó Frederic Vidal, director administrativo de Las Ventanas al Paraíso y un vicepresidente regional de Rosewood Hotels & Resorts®. "Estamos seguros de que este acuerdo con BlueNet Hospitals ayudará a dar a nuestros huéspedes la comodidad que necesitan para relajarse y renovarse en el paraíso".

Situado en la costa del Mar de Cortés, Las Ventanas al Paraíso se encuentra en 12 acres y permite naturalmente distanciamiento social con cinco sitios para comer distintos y 84 alojamientos amplios y bien equipados para huéspedes. Celebrada por su amplia gama de innovadores y ultra-lujosas comodidades y programas, Las Ventanas es un líder en proporcionar experiencias a medida para sus huéspedes.

Las Ventanas al Paraíso cumple con el Compromiso con el Cuidado, el programa global de salud y seguridad de Rosewood Hotel Group, y Punto Limpio, un conjunto de directrices de la Secretaría de Turismo, Economía y Sostenibilidad (SETUES) del Gobierno del Estado de Baja California.

Para más información sobre la propiedad, visite:

Los Cabos Luxury Resort | Los Cabos Resort | Las Ventanas al Paraíso (rosewoodhotels.com)

Ty Warner Hotels & Resorts fue fundado por el empresario Ty Warner. Ty Warner Hotel and Resort Properties también incluye: Four Seasons Resort The Biltmore Santa Barbara, Las Ventanas al Paraiso, San Ysidro Ranch, Montecito Club, Coral Casino Beach and Cabana Club, Sandpiper Golf Club y Rancho San Marcos Golf Course.

SOURCE Ty Warner Hotels & Resorts