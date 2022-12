El Metaverso y los NFT de la Morada del caos, como la bautizó el New York Times, el Contemporary Art Museum y la sede de Artprice by Artmarket.com, una realidad según el n°2208 de la revista mensual Géomètre (creada en 1847)

PARÍS, 13 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Con el fin de respetar la equidad de los accionistas de Artmarket.com, del mercado y de su acceso a cualquier información susceptible de influir en la cotización de la acción, Artmarket.com debe informar al mercado y a sus accionistas de la publicación de un extenso artículo de Marielle Mayo, titulado "Morada del caos, un metaverso en ciernes" publicado en diciembre de 2022, en el n°2208 de la revista mensual Géomètre© (creada en1847).

La Demeure du Chaos / The Abode of Chaos dixit NYT, Contemporary Art Museum and headquarters of Artprice by Artmarket.com The Bassin des Vanités, the museum’s emblematic site, and its 3D mesh

Este artículo aporta información sobre el Metaverso del Organe Contemporary Art Museum que gestiona La Demeure du Chaos / Morada del caos (como la bautizó The New York Times), ampliado a la sede de Artprice, concretamente sobre el mercado de los NFT vinculado a la Blockchain.



En un momento en el que un buen número de grandes empresas tienen un Metaverso en ciernes, este artículo científico y bien documentado arroja luz sobre la monumental empresa del Grupo Server (empresa matriz) y Artprice by Artmarket, que han llegado a la conclusión de que los topógrafos, al ser expertos en datos espaciales, son los más competentes para lograr un Metaverso verdaderamente concreto.

Como señala Philippe Barthélémy, cofundador de Iconem y jefe del equipo 3DLab de TT Geomètres Experts (TTGE), que ha trabajado en el metaverso de la sede de Artprice by Artmarket: "El topógrafo tiene la experiencia necesaria para certificar un punto en el espacio. Con el desarrollo de la tecnología digital, se le pueden asociar campos de información casi infinitos. En el metaverso, nuestro objetivo es transformar este punto "inteligente" en un punto "inteligible" mediante algoritmos. Todo esto forma parte de la misma cadena de valor".

A continuación figura la traducción al español del artículo original en francés.

Un agradecimiento especial a la revista mensual Géomètre©, así como a Marielle Mayo.

La Morada del caos, un metaverso en ciernes

Situada cerca de la ciudad francesa de Lyon, la" Morada del Caos" (Demeure du Chaos) y su museo al aire libre de arte contemporáneo han sido completamente digitalizados en colaboración con una empresa de topografía. Los datos generados serán la base para la creación de un metaverso en forma de juego de escape...

MARIELLE MAYO

En las colinas situadas al norte de Lyon, enclavado entre los verdes Monts d'Or y el río Saona, el pueblo de Saint-Romain-au-Mont-d'Or ofrece un remanso de paz. Al llegar, es comprensible que experimente cierta sorpresa al descubrir, en el recodo de una calle rodeada de casas burguesas de arenisca, los muros ennegrecidos de la Morada del caos, totalmente rotulados con inscripciones y retratos... al estilo del arte callejero. Tras estos muros, Thierry Ehrmann, empresario y escultor, ha transformado el Domaine de la source, una propiedad del siglo XVII, en un museo al aire libre de arte contemporáneo donde esculturas monumentales, contenedores, calaveras gigantes, restos de aviones y maquinaria industrial se codean con cientos de retratos murales a gran escala, inscripciones y una plétora de fórmulas esotéricas. Gracias al exhaustivo trabajo de los equipos multidisciplinares de topógrafos desde 2020, TT Géomètres Experts, esta obra de arte postapocalíptica ha sido completamente digitalizada.

"Notable arquitectura contemporánea"

Fundador del Groupe Serveur, empresa especializada en bases de datos, y de su filial Artprice, líder mundial de la información sobre el mercado del arte, Thierry Ehrmann ha sido siempre pionero digital y desde sus orígenes se ha interesado por las imágenes generadas por ordenador. Crear un doble virtual de la Demeure du Chaos parecía una elección obvia, pero el reto era considerable. Al final, los diversos confinamientos asociados a la crisis del Covid-19 brindaron una oportunidad perfecta para que el museo cerrase sus puertas e iniciara las obras. Esto coincidió con una iniciativa para obtener la etiqueta "Remarkable Contemporary Architecture", que, además de establecer un análisis arquitectónico formal de la Morada, pretendía obtener un reconocimiento cultural oficial como forma de proteger su "gran obra" en una larga disputa legal con el ayuntamiento local que comenzó en 2004.

Con esta idea, Ehrmann se puso en contacto con el arquitecto Nicolas Detry, especialista en el "patrimoine martyr", porque, con sus muros escarificados, sus ventanas tapiadas, su suelo destripado por un meteorito, la antigua finca se ha transformado en una "obra de arte total", ahogada "en un estado de guerra permanente", con algunas instalaciones que recuerdan los atentados del 11 de septiembre de 2001 y otros eventos de gran magnitud que dañan al planeta, como las mareas negras, todo ello rodeado de retratos e inscripciones que hacen eco de la actualidad mundial. De hecho, cada una de las intervenciones de Ehrmann, así como las de sus artistas invitados, ponen de manifiesto nuevas huellas de nuestra atormentada época. Es por ello que el análisis arquitectónico formal del lugar era un paso importante para dilucidar el enfoque del artista, y el estudio arquitectónico detallado de la propiedad fue una parte esencial de este proceso. "Decidimos digitalizar todo el recinto: las 6.300 obras de arte, las esculturas, los volúmenes, los edificios, las plantas, ¡todo! – siguiendo las normas europeas de conservación del patrimonio, con mallas en las superficies y volúmenes de todo el espacio", explica Thierry Ehrmann. Nicolas Detry le puso en contacto con Philippe Barthélemy, responsable del 3D Lab del grupo TTGE.

El primer encuentro, en julio de 2020, sentó las bases de un proyecto técnico documental con dimensión digital científica, georreferenciado y dotado de una resolución subcentimétrica. "Llevo veinte años familiarizado con los sistemas de imágenes 3D más avanzados. Lo que necesitábamos era un equipo de topógrafos de alto nivel. Su papel como expertos en la recopilación de datos espaciales es vital para recrear espacios virtuales que representen fielmente los espacios reales, ¡y eso es lo que queríamos!" dice Thierry Ehrmann entusiasmado. El objetivo era captar la singularidad de cada obra, pero también crear ilustraciones gráficas que permitieran una mejor comprensión del conjunto, destacando ciertos rasgos artísticos/arquitectónicos recurrentes, como la adición de algunos materiales (hormigón vertido, inclusiones de meteoritos en las fachadas, etc.) y la eliminación de otros. "En el mundo real, utilicé un recogedor de cerezas para 'esculpir' los miles de metros cuadrados de las fachadas de la obra con un martillo y un cincel", explica el artista.

La fecha de presentación del proyecto base se fijó para noviembre de 2020, y se elaboró un apretado calendario para la adquisición de datos, que cubrían 7555 m2 de los 9000 m2 de superficie total, así como para el procesamiento y la colorización calibrada de todas las diferentes iniciativas artísticas y arquitectónicas. Philippe Barthélemy trabajó con un equipo de unos quince empleados de TTGE, cada uno en su especialidad. "Desarrollamos una metodología específica y flexible para gestionar la complejidad y el volumen de los datos producidos durante el proceso de adquisición" explica. La misión incluía la creación de un mapa poligonal georreferenciado, la adquisición de datos Lidar y un levantamiento fotogramétrico de alta resolución de todo el emplazamiento, así como todos los cálculos y el procesamiento necesarios para la creación de un gemelo digital 3D georreferenciado y redimensionado. Los datos del terreno se adquirieron con un escáner láser 3D Z+F (Zoller & Fröhlich) y un sistema de escaneado móvil NavVis VLX. Los sondeos Lidar y fotogramétricos se realizaron con drones. "El reto técnico consistía en trabajar con datos de adquisición heterogéneos y fusionar los resultados para mejorar la calidad del gemelo digital", especifica el ingeniero.

Más allá del reto puramente técnico, este extraordinario proyecto implicaba medir con precisión las iniciativas artísticas y arquitectónicas y proponer modos de representación que sirvieran de verdaderas herramientas de comprensión y documentación de las obras. "La prospección del terreno puede ser extremadamente útil en contextos muy diversos, siempre que los equipos se adapten a las necesidades específicas de cada lugar", afirma Philippe Barthélémy. Así, mientras Nicolas Detry y la historiadora y arqueóloga Raphaëlle Rivière elaboraban un análisis histórico y arqueológico, el equipo de TTGE proporcionaba planos del terreno y de alzado, estudios arquitectónicos y ortofotografías, modelos en 3D, secciones longitudinales y transversales, mapas de calor utilizando gradientes de color para resaltar las adiciones y supresiones de materiales, utilizando diferentes métodos de ilustración para componer once láminas gráficas que identificaran y resaltaran las principales obras. En resumen, los usos potenciales de los datos digitales son numerosos: medición y documentación de la evolución del lugar, planificación de nuevos proyectos, simulaciones, etc.

TTGE también produjo 37.000 tomas panorámicas de 360° y 18.000 vídeos de 360° en 4K y 8K, cuyos archivos con marca de tiempo y localizados corresponden respectivamente a 940 GB y 1,2 TB de datos. En conjunto, los resultados de su trabajo proporcionaron una base perfecta para el último proyecto de Thierry Ehrmann: "La idea es hacer un metaverso (nota del editor: un metauniverso virtual) de la Morada", explica. Como primer paso, pidió al centro de innovación de TTGE que desarrollara una interfaz para el gran público que permitiera visitas inmersivas en realidad virtual y aumentada. "En este entorno virtual, el público podrá descubrir nuevos aspectos de la Morada, por ejemplo, subiendo de forma segura a la plataforma situada sobre el ala este, adentrándose en determinadas obras y accediendo a las zonas privadas. Todo el mundo podrá acceder también a la documentación histórica y a los vídeos", resume Thierry Ehrmann.

Un gemelo digital dinámico

Durante la primera mitad de 2023 debería lanzarse un sistema de navegación inteligente. "Vemos el metaverso como un gemelo digital dinámico, el reto es darle vida y permitir un intercambio entre el creador y su público", señala Philippe Barthelemy. Los algoritmos del motor de recomendación guiarán al "experimentador" en un descubrimiento íntimo del enfoque del artista y de las conexiones entre las obras en función de su sensibilidad respecto a la historia y/o la estética de las obras, las técnicas utilizadas y los mensajes geopolíticos o esotéricos, y le ofrecerá un recorrido a hecho a medida por las colecciones. Esta es la primera piedra de un metaverso más amplio, que también ofrecerá un "ágora" para acoger eventos temáticos e integrar actividades relacionadas con el mercado del arte iniciadas por Artprice, y en particular el mercado de los NFT (ya que la tecnología de los NFT permite el intercambio de obras digitales asociadas a un registro cibernético [blockchain] que se supone que contiene títulos de propiedad infalsificables).

Un punto inteligente se hace inteligible...

Podría decirse que nada esto tiene que ver con el trabajo de un topógrafo... Sin embargo, para Philippe Barthélémy, la llegada de los metaversos al servicio de la cultura ofrece oportunidades a una profesión que se beneficiará enormemente de la integración de nuevas competencias, sobre todo en IA, para posicionarse en el mercado. "El topógrafo tiene la experiencia necesaria para certificar un punto en el espacio. Con el desarrollo de la tecnología digital, se le pueden asociar campos de información casi infinitos. En el metaverso, nuestro objetivo es transformar este punto "inteligente" en un punto "inteligible" mediante algoritmos. Todo esto forma parte de la misma cadena de valor," concluye.

FECHAS Y CIFRAS CLAVE:

1999

La Morada del Caos se convierte en un museo de arte contemporáneo al aire libre (Musée l'Organe) creado en 1999. También es la sede de Artprice by Artmarket y de su empresa matriz, Groupe Serveur (con sus nueve filiales).

2,21 millones de visitantes

Abierto al público gratuitamente desde febrero de 2006, el museo recibe 180.000 visitantes al año, el 25% de los cuales proceden del extranjero, y ha recibido un total de 2,21 millones de visitantes desde su apertura.

Pie de foto:

Arriba: Thierry Ehrmann (izda.) y Philippe Barthélemy.

Página derecha: el Bassin des Vanités, lugar emblemático del museo, y su entramado 3D. Página opuesta: el cráneo a partir de un modelo texturado en 3D.

Los muros de la Morada del caos están totalmente garabateados con inscripciones y retratos, al estilo del arte callejero. Una dimensión artística que los topógrafos tuvieron que integrar en su trabajo.

