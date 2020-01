El método para dejar de fumar de Allen Carr es igual de efectivo que el ofrecido por el sistema de salud británico

- Un nuevo ensayo clínico demuestra que los seminarios Easyway to Stop Smoking de Allen Carr son al menos igual de efectivos que el tratamiento estrella del Reino Unido, el NHS Stop Smoking Service

LONDRES, 23 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- El mayor y más acreditado ensayo de investigación de su tipo ha confirmado que Allen Carr's Easyway (ACE) es ahora una alternativa sin medicación clínicamente demostrada y altamente efectiva a los parches de nicotina, chicles y cigarrillos electrónicos y el estudio debería abrir el camino para que el método esté disponible a través del Sistema de Salud Nacional del Reino Unido.

Allen Carr's Easyway, totalmente libre de fármacos, ha recibido hoy un gran impulso ya que el Randomised Controlled Trial (RCT), realizado por la London South Bank University, ha descubierto que es al menos tan efectivo, si no más efectivo, que las técnicas actualmente ofrecidas por el Standard Stop Smoking Service del Sistema de Salud Nacional del Reino Unido, que se basa en parches de nicotina, chicle con nicotina y otros productos de nicotina, junto con un servicio de asesoramiento personal.

La investigación se realizó por el Centre for Addictive Behaviours Research (CABR) en la London South Bank University (LSBU) y la St George's, University of London y se publica hoy en la revista académica Addiction*.

El Allen Carr's Easyway produjo una cuota de abstinencia del 19 por ciento seis meses después de su fecha de abandono objetiva, en comparación con el 15 por ciento para el actual estándar estrella, el NHS Smoking Cessation Service. Este ensayo controlado aleatoriamente y realizado de forma independiente contó con 620 participantes, con 310 en ACE y 310 en el servicio especializado (NHS). La abstinencia de fumar se verificó midiendo el monóxido de carbono en las exhalaciones de los participantes.

El estudio, publicado hoy, concluye que evaluar la efectividad del método ACE es importante ya que ofrece un método sin fármaco para dejar de fumar que puede suministrarse en sesiones de terapia en grupo. Como tal, puede ofrecer una opción de tratamiento adicional de coste contenido en entornos sanitarios públicos/ financiados.

El profesor Daniel Frings, del equipo de investigación, dijo:

"Estos hallazgos suponen una fuerte evidencia para la eficacia del método Allen Carr's Easyway para dejar de fumar".

Los hallazgos de este RCT complementan otro estudio reciente independiente y revisado por homólogos que también demuestra la efectividad del método Allen Carr's Easyway. Esto se inició por el Gobierno Irlandés y se publicó recientemente en la revista británica médica "Tobacco Control" (Keogan S, Li S, Clancy L. Tob Control 2019;28:414–419.), que indicaba que el método era casi el doble de efectivo que el servicio Quit.ie existente**. Detallado aquí .

El director general del Tobacco Free Research Institute Ireland (TFRI) , el profesor Luke Clancy, dijo:

"Allen Carr es un método de tratamiento infrautilizado que tiene un enorme potencial para ayudar a lograr nuestros ambiciosos objetivos en control de tabaco".

John Dicey, consejero delegado global de Allen Carr's Easyway, comentó:

"Este es un día histórico ya que, por primera vez, el desempeño del programa se presenta no en solo uno, sino en dos ensayos clínicos. No hay duda de que siendo un método hablado, en lugar de una pastilla, jarabe o parche, hace que la evaluación de un ensayo clínico del método sea limitada e infravalore enormemente su índice de éxito en condiciones "reales". Dicho esto, incluso en estos entornos limitados, nos encanta poder decir que el método demostró ser al menos igual de efectivo o más efectivo cuando lo comparamos con los programas basados en fármacos y nicotina, actualmente proporcionados por el Sistema de Salud del Reino Unido, las Autoridades Sanitarias Locales y los ministerios de sanidad de los gobiernos de todo el mundo.

"Los parches de nicotina, el chicle y otros productos de nicotina cuestan al contribuyente en torno a 30 millones de libras*** al año solo en el Reino Unido y se han prescrito unos 900 millones de libras de valor de nicotina en el Reino Unido en los últimos 20 años. Estos resultados deberían abrir el camino para que este método sin fármacos, totalmente seguro, rápido y sencillo, esté disponible a través del Sistema de Salud del Reino Unido, el Servicio de Salud Irlandés y los servicios sanitarios en los 50 países donde operamos".

Los resultados del ensayo irlandés demostraron que los índices de abandono del tabaco de Allen Carr's Easyway eran siempre superiores a los de Quit.ie, alcanzando sosteniblemente índices de abandono más altos a los 1, 3, 6 y 12 meses (casi el doble de buenos) y los resultados del ensayo de Londres indicaron una tasa de éxito a los seis meses del 19% para Allen Carr's Easyway frente al 15% para el NHS Gold Standard Service.

John Dicey añadió: "Dada la actual controversia sobre el vapeo, que no parece que va a acabarse próximamente, estos resultados deberían dar a la Salud Pública del Reino Unido y al Health Service Executive (HSE) Irlandés la confianza para ofrecer el método Allen Carr's Easyway como alternativa sin nicotina, totalmente segura y popular a los métodos actualmente disponibles".

La profesora Sofia Ravara, presidenta del Group for the influential European Respiratory Society Tobacco Control Committee, recibió el estudio irlandés con entusiasmo, diciendo: "Encontré el estudio muy útil y espero que no tengamos que esperar otros 30 años para que Allen Carr sea un método para dejar de fumar acreditado".

El Allen Carr's Easyway to Stop Smoking Seminar Programme no se basa en nicotina, sustancias que contienen nicotina, parches u otros productos farmacéuticos. Pone a prueba los motivos por los que la gente fuma y la mayoría de la gente dice que no solo dejan de fumar, sino que además pierden el deseo de hacerlo.

Notas a los redactores:

Allen Carr's Easyway, fundada y con sede en Londres, es el método para dejar de fumar más exitoso del mundo. Durante 30 años, el método Allen Carr's Easyway ha curado a unos 30 millones de personas de su adicción en todo el mundo.

Easyway, fundada y con sede en Londres, es el método para dejar de fumar más exitoso del mundo. Durante 30 años, el método Easyway ha curado a unos 30 millones de personas de su adicción en todo el mundo. Hay entrevistas a John Dicey, consejero delegado global, disponibles previa petición. John fumaba 80 cigarrillos al día antes de dejarlo utilizando el método Allen Carr's.

, consejero delegado global, disponibles previa petición. John fumaba 80 cigarrillos al día antes de dejarlo utilizando el método Allen Carr's .

. Hay sesiones complementarias para contactos para los medios o casos de pruebas disponibles previa petición.

Allen Carr's Easyway tiene clínicas en más de 50 países del mundo y el método está respaldado por una amplia variedad de celebridades y líderes de opinión.

Easyway tiene clínicas en más de 50 países del mundo y el método está respaldado por una amplia variedad de celebridades y líderes de opinión. Hay estudios de casos disponibles previa petición.

Las sesiones Allen Carr's Easyway to Stop Smoking están disponibles en el Reino Unido e Irlanda, a un coste de 299 libras/ 320,00 euros por persona, incluyendo el apoyo post-seminario y un seguro de devolución del dinero.

Easyway to Stop Smoking están disponibles en el Reino Unido e Irlanda, a un coste de 299 libras/320,00 euros por persona, incluyendo el apoyo post-seminario y un seguro de devolución del dinero. Vitality Health Insurance ha ofrecido los seminarios Allen Carr's Easyway gratuitamente a sus asegurados corporativos e individuales durante más de 10 años.

Easyway gratuitamente a sus asegurados corporativos e individuales durante más de 10 años. Corporaciones globales como Google, UBS, Facebook, Vodafone, Sony, Ford, BP, Unilever, Total, Pfizer, IKEA, JCB, Telefónica, BMW y Nestlé han ofrecido los seminarios Allen Carr's Easyway to Stop Smoking a sus empleados como parte de sus programas de bienestar durante muchos años.

*Emisor: Frings D, Albery IP, Moss AC, Brunger H, Burghela M, White S, and Wood KV (2020) Comparison of Allen Carr's Easyway programme with a specialist behavioural and pharmacological smoking cessation support service: A randomised controlled trial. Addiction 115: doi: 10.1111/add.14897. Hallazgos completos aquí .

**Fuente de la cita: https://www.imt.ie/news/smokers-twice-likely-quit-smoking-using-allen-carr-method-study-reveals-25-06-2019/

***Fuente del coste del NHS NRT: Number of people using NHS stop smoking services continues to fall BMJ 2017;; 358 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.j3936 (Publicado el 18 de agosto de 2017)

