El Milagro Clinic y CVS Health lanzan exámenes de covid-19

MCALLEN, Texas, 16 de julio de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Milagro Clinic anunció hoy que ha lanzado exámenes rápidos de covid-19, junto con CVS Health, en su clínica del Valle del Río Grande. Farmacéuticos de CVS y empleados de farmacia realizarán los exámenes. Los tests no tendrán costo para los pacientes.

"Estamos muy entusiasmados por colaborar con CVS Health para aumentar los servicios de exámenes de covid-19 que tanto necesita nuestra región", dice Marisol Resendez, directora ejecutiva de El Milagro Clinic. "Esta colaboración llega en un momento muy apropiado, pues estamos experimentando un crecimiento exponencial de casos positivos de covid-19. Sabemos que las personas sin seguro y desatendidas de nuestra comunidad son las que tienen un riesgo mayor de enfermar gravemente con este virus, y esta asociación pone de relieve nuestro compromiso de ofrecer servicios de atención médica a los más vulnerables. Estamos agradecidos por la visión de CVS Health de ampliar el acceso a los exámenes a aquellos que más los necesitan".

Los exámenes en El Milagro Clinic, situada en 901 E. Vermont Avenue en McAllen, estarán abiertos al público con cita previa a partir del viernes, 17 de julio. Los pacientes deben inscribirse por anticipado llamando al 956-213-6400 para programar una franja horaria para el examen. Los exámenes se realizarán dentro de la clínica; no se requiere vehículo personal y los resultados se entregarán en el acto. Para ser elegibles para el análisis, los pacientes deberán cumplir los criterios establecidos por los Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), además de directrices por edad.

"El trabajo con socios como El Milagro Clinic es una parte importante de nuestra estrategia integral de aumentar el acceso a los tests de covid-19", dice el Dr. Garth Graham, vicepresidente y director de Salud Comunitaria de CVS Health. "Este esfuerzo conjunto nos permitirá aprovechar la red de una organización confiable con fuertes lazos comunitarios para ampliar más el testeo en áreas sumamente necesitadas".

La CVS Health Foundation, una entidad de caridad asociada con CVS Health, tiene una vieja relación con la National Association of Free & Charitable Clinics (Asociación Nacional de Clínicas Gratuitas y de Caridad), y ha entregado más de US$ 9 millones en los últimos seis años para ayudar a clínicas de toda la nación, como El Milagro Clinic, a aumentar el acceso a la atención para las poblaciones marginadas.

"Los exámenes accesibles, abundantes, eficientes y precisos son cruciales para controlar el aumento del covid-19 en el sur de Texas", dice el diputado Vicente Gonzalez (Texas-15). "CVS Health representará un enorme recurso y ampliará el acceso a los exámenes para nuestras poblaciones vulnerables. Estoy agradecido a CVS Health por intensificar y responder el pedido de ayuda de nuestra comunidad".

Desde 1996, El Milagro Clinic brinda servicios integrales de atención médica primaria, prevención de enfermedades y de la conducta para los residentes médicamente indigentes del Valle del Río Grande.

"El condado de Hidalgo ha sido identificado como una de las zonas candentes de covid-19 de la nación, con más de 7,000 casos positivos conocidos. Los tests son esenciales para contener la propagación del virus", comenta Roberto M. García, presidente del consejo de El Milagro Clinic. "En varios lugares del condado se están haciendo testeos masivos; sin embargo, estos esfuerzos se ven abrumados en la actualidad. Recibimos con beneplácito la oportunidad de asociarnos con CVS Health para hacer exámenes de covid-19 en la batalla contra la propagación del virus en nuestra comunidad".

Además de ofrecer análisis junto con varios socios comunitarios en todo el país, CVS Health está ofreciendo exámenes sin bajar del automóvil en más de 1,400 locales CVS Pharmacy de todo el país. Según mediciones del Índice de Vulnerabilidad Social de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), casi el 60% de estos sitios de examen de CVS Pharmacy atienden a comunidades con importantes necesidades de apoyo.

