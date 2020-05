El minorista en línea global SHEIN anuncia el festival SHEIN TOGETHER, encabezado por las actuaciones estelares de Katy Perry y Lil Nas X

El extraordinario espectáculo virtual comenzará el sábado, 9 de mayo a la 1 p. m., hora del Pacífico, y estará repleto de exclusivas interpretaciones musicales, segmentos con celebridades, intervenciones especiales de influenciadores, e invitados de TikTok. Erin Lim, la presentadora del programa "The Rundown" de E! News, será la anfitriona, y los telespectadores también verán un tutorial de belleza de Chrisspy, sesiones de estilismo desde la casa con las estilistas de celebridades Maeve Reilly y Karla Welch, ¡y muchas otras sorpresas!

INTERPRETACIONES DE:

KATY PERRY

LIL NAS X

RITA ORA | DOJA CAT

INVITADOS ESPECIALES:

HAILEY BIEBER

YARA SHAHIDI

MADELAINE PETSCH

STORM REID

VANESSA MORGAN

LELE PONS

TYLER CAMERON

KIMBERLY LOAIZA

SOFIA WYLIE

SHEIN tiene el compromiso de donar $100.000 al fondo, y los telespectadores también podrán participar mediante la compra de una colección de camisetas #SHEINtogether de edición limitada, donde el 100 % del monto recaudado se destinará a la Fundación pro Naciones Unidas para el Fondo de Respuesta Solidaria a la COVID-19 para la OMS. Las camisetas #SHEINtogether se venderán a $10.00 USD y se podrán adquirir a partir del 4 de mayo de 2020 en www.shein.com. Además, los telespectadores pueden donar mediante un enlace para donaciones en la aplicación y todas las sumas recaudadas contribuirán a apoyar el fondo.

"Como marca global, sabemos que esta crisis ha afectado a todas nuestras comunidades, consumidores y sus familias y no podíamos quedarnos de brazos cruzados sin ayudar", declaró Molly Miao, cofundadora de SHEIN. "Además de nuestros esfuerzos para donar mascarillas a las personas que están en primera línea del combate en todo el mundo, queríamos también asegurar que nuestra audiencia comprendiera la importancia de apoyar esta causa, y por ese motivo surgió la idea de organizar SHEIN Together".

Descargue la aplicación en un iPhone o un Android en la Apple App Store o visite www.shein.com para obtener más detalles.

Acerca de SHEIN Together:

SHEIN Together es un espectáculo de entretenimiento virtual en beneficio del Fondo de Respuesta Solidaria a la COVID-19 para la OMS – impulsado por la Fundación pro Naciones Unidas. Presentado por Erin Lim, presentadora del programa "The Rundown" de E! News, el evento se transmitirá por Internet y contará con exclusivas interpretaciones musicales de Katy Perry, Lil Nas X, Rita Ora y Doja Cat. Además, habrá segmentos con celebridades, intervenciones especiales de influenciadores e invitados de TikTok como Hailey Bieber, Yara Shahidi, Madelaine Petsch, Storm Reid, Vanessa Morgan, Lele Pons, Tyler Cameron y muchas otras. SHEIN Together se transmitirá en exclusiva en la aplicación SHEIN, que se puede descargar para iPhone y Android, el 9 de mayo de 2020 a la 1 p. m., hora del Pacífico.

Acerca de SHEIN:

Fundada en 2008, SHEIN es un minorista en línea de moda rápida con una red global que abarca 220 países y regiones. SHEIN no pone énfasis en su ropa, sino en la abundancia de opciones. Por eso ofrecemos 500 nuevos artículos de moda diariamente, mimando a nuestras clientes con una impresionante selección de ropa femenina de moda que ellas pueden combinar a su gusto. Lo hacemos porque creemos que las ropas que vestimos reflejan nuestra personalidad y queremos empoderar a la mujer moderna a explorar y expresar su individualidad. Con la abundancia de opciones que ofrecemos, nuestras clientes pueden elaborar en detalle ese aspecto perfecto que refleja su individualidad. En pocas palabras, la ayudamos a ser usted.

Para conocer más sobre SHEIN, síganos en shein.com, instagram.com/shein y youtube.com/shein.

Acerca de la Fundación pro Naciones Unidas:

La Fundación pro Naciones Unidas (UN Foundation) aglutina ideas, personas y recursos para ayudar a las Naciones Unidas a impulsar el progreso global y acometer problemas urgentes. Nuestro sello distintivo es colaborar para lograr un cambio duradero e innovar para resolver los mayores desafíos de la humanidad. Conozca más en www.unfoundation.org.

