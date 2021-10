El movimiento global EdHeroes se expande a Indonesia y Asia, buscando crear el nuevo paradigma del mundo de la educación

Suchetha Bhat comentó: "En la actualidad, los niños enfrentan una crisis sin precedentes en todo el mundo, y nuestros sistemas educativos no los están preparando para enfrentar los desafíos que la sociedad está experimentando. Es hora de reimaginar el propósito de la educación hacia la prosperidad, para que los niños, especialmente de entornos marginados, puedan desarrollarse en este mundo tan cambiante e impredecible. Esto solo puede ser posible cuando personas y comunidades de todo el mundo se unan para colaborar y comprometerse con un nuevo paradigma en la educación que beneficie a todos los estudiantes, independiente de sus orígenes e identidades sociales. Este es el potencial del Movimiento EdHeroes". Boris Bulyaev agregó: "Educate! Cree en el poder de la colaboración: desde nuestros propios equipos codiseñando y ofreciendo soluciones para los jóvenes con los gobiernos, las escuelas y los mismos jóvenes hasta las innovaciones que hemos hecho posibles a medida que nos asociamos con otras organizaciones sin fines de lucro, empresas, investigadores y líderes de pensamiento en la educación. El Movimiento EdHeroes es un enfoque increíblemente importante para abordar los complejos desafíos de nuestro sector. Solo juntos podemos satisfacer las necesidades actuales e impulsar el mayor impacto para los niños, los jóvenes y las familias". Además, según Cecilia Vaca Jones, "La pandemia ha mostrado lo rápido que una serie de actores interesados puede adaptarse, con empatía, agilidad y creatividad. El Movimiento EdHeroes apoyará la acción continua para promover el acceso a todas las oportunidades que puedan ayudar a los niños a desarrollarse. Tenemos la esperanza de poder trabajar juntos por un futuro más saludable y justo, especialmente para bebés, niños pequeños y cuidadores". Conrad Wolfram manifestó: "Las computadoras han revolucionado el funcionamiento de nuestras sociedades, excepto en la educación. Me complace ser parte del impulso de EdHeroes para cambiar esto, no solo para mejorar la forma, sino también para restablecer lo que los estudiantes aprenden para la era de la IA".

Como movimiento global, EdHeroes se está expandiendo a Asia, con Indonesia como el primer país anfitrión en abrir la serie EdHeroes en otros países asiáticos como Malasia, Singapur, Filipinas, Tailandia, Laos, Japón, India, Taiwán y Turquía. EdHeroes Forum Asia: capítulo Indonesia se llevará a cabo en Yakarta, Indonesia, el 16 de octubre de 2021, donde se presentarán oradores de diversas partes del mundo como Osama Obeidat, QRTA (Jordania); Harry Patrinos, World Bank Education (Estados Unidos); Fabien Roudier, IGSC (Japón); Angkie Yudistia, asesora especial del presidente de Indonesia, entre otros.

Al combinar los valores fundamentales de las familias, el debate y la difusión de políticas y regulaciones con los pensamientos de los activistas de la educación y los íconos de la juventud que siempre participan activamente en la promoción de la alfabetización, se espera que el Foro se convierta en un espacio para padres, estudiantes, educadores, organizaciones sin fines de lucro, emprendedores en el campo de la educación, la filantropía y gobiernos de varios países para crear conjuntamente un mejor ecosistema de educación global.

