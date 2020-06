El Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver inaugurará El Arte del Ladrillo el 25 de junio

DENVER, 17 de junio de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- "The Art of the Brick" ("El Arte del Ladrillo"), una fascinante exposición de arte realizada por Nathan Sawaya, conocido artista contemporáneo de uno de los juguetes más famosos del mundo, los ladrillos LEGO®, se inaugura el 25 de junio en el Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver.

Diseñada para inspirar el ingenio y la creatividad, "El arte del ladrillo" es la exposición de arte LEGO más grande y elaborada del mundo, con 100 obras de arte. La exposición incluye piezas originales, además de nuevas versiones de obras maestras famosas, junto con una innovadora colección multimedia de imágenes con ladrillos LEGO producidas en conjunto con el galardonado fotógrafo Dean West.

"El Arte del Ladrillo' lleva a LEGO a un lugar que nadie espera y nos muestra cosas jamás antes vistas", dijo Nathan Sawaya, el artista de los ladrillos.

Los visitantes se acercarán al favorito de los fans, "Amarillo", una escultura de tamaño natural de un hombre que abre su pecho del que surgen, en cascada, miles de ladrillos LEGO amarillos.

"La exposición de Arte del Ladrillo es una mezcla emocionante de bellas artes, matemáticas, ciencias e ingeniería", dijo Ian Miller, paleontólogo del Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver, y curador asesor de la exposición. "Crecí jugando con los ladrillos LEGO, y ojalá hubiera tenido acceso a la profundidad artística que ofrecen los ladrillos LEGO al construir mis castillos cuando era pequeño".

Exposición gratuita hasta el Día del Trabajo

Dado que el impacto de COVID-19 continúa afectándonos de muchas maneras, el Museo y Sawaya apoyan a nuestras comunidades ofreciendo "El Arte del Ladrillo" gratis con la membresía o con la entrada general hasta el Día del Trabajo. Se requieren billetes con fecha determinada, y se recomienda enfáticamente reservar con anticipación.

Preestreno para los medios

El 23 de junio a las 10 a.m. se realizará una conferencia de prensa y preestreno para los medios de comunicación en el Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver, 2001 Colorado Blvd, y a través de Zoom. Para confirmar su asistencia o recibir el enlace de Zoom, póngase en contacto con [email protected].

Si desea más información, visite dmns.org/brick.

Acerca del Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver

El Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver es el principal recurso de la región de las Montañas Rocosas para la educación científica informal. Conéctese con el Museo en Facebook, Twitter e Instagram.

