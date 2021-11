El Museo Nacional de la Seda de China presenta una nueva exposición sobre naturaleza y moda

- El Museo Nacional de la Seda de China presenta la exposición 'Wearable Nature: the Gain and Give of Fashion'

HANGZHOU, China, 17 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- El Museo Nacional de la Seda de China está llevando a cabo una nueva exposición que comenzó el 19 de septiembre y se extenderá hasta el 5 de diciembre, titulada 'Wearable Nature: the Gain and Give of Fashion' Con más de 300 colecciones en la exposición, algunas nuevas para el público, muestra la historia de la ropa china y occidental, la investigación de la naturaleza y la posibilidad de una moda totalmente sostenible en el futuro.