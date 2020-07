El NCOA se asocia con organizaciones afroamericanas, latinas y LGBTQ+ para enfrentar la creciente inseguridad económica en medio de la pandemia

La pandemia de covid-19 está llevando a la pobreza a una creciente cantidad de adultos mayores, especialmente aquellos que pertenecen a las comunidades negra y latina. Aun antes del coronavirus, los adultos mayores elegibles dejaban sin utilizar beneficios federales y estatales por US$ 30,000 millones porque no los conocían o no sabían cómo solicitarlos. Estos programas incluyen el Supplemental Nutrition Assistance Program (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, Food Stamps), los Medicare Savings Programs (programas de ahorros de Medicare), el Medicare Prescription Drug Low-Income Subsidy (Subsidio de Medicare para medicamentos recetados para beneficiarios con bajos ingresos) y otros.

Las organizaciones comunitarias --que conocen a sus ciudadanos locales y están mejor posicionadas para atenderlos -- son cruciales para ayudar a los adultos mayores que reúnen los requisitos a entender y solicitar estos beneficios que cambian la vida.

"La comunidad es todo, hoy más que nunca", dice Vivian Nava-Schellinger, directora de Asociaciones Comunitarias y Activación de Redes del NCOA. "Hay obstáculos sistémicos y raciales que impiden que casi tres millones de adultos mayores y personas con discapacidades que reúnen los requisitos necesarios tengan acceso a beneficios destinados a ayudarles a pagar necesidades básicas. Estas nuevas asociaciones llevarán el mensaje del acceso a los beneficios a las comunidades que más los necesitan".

El NCOA se enorgullece en asociarse con las siguientes organizaciones sin fines de lucro:

Alliance for African American Health of Central Texas , Austin, Texas

, Borderland Rainbow Center, El Paso, Texas

The Juanita C. Grant Foundation, Capital Heights, Maryland

Latinos for a Secure Retirement, Washington, DC

League of United Latin American Citizens, Washington, DC

San Ysidro Health, San Diego, California

Juntos, el NCOA y estos socios trabajarán para llevar la programación y los recursos a formatos virtuales para apoyar el distanciamiento social, disminuir el aislamiento social y pensar creativamente formas de comunicarse con adultos mayores que no tienen conexión digital, pero necesitan información crítica que les ayude a mantenerse financieramente seguros. El NCOA enfocará también las conversaciones en torno al envejecimiento como problema de equidad y se asegurará de que sus asociaciones reflejen a las personas a las que prestamos servicios.

"The Juanita C. Grant Foundation se enorgullece de asociarse con el NCOA para trabajar por el objetivo común de mejorar la vida de los adultos mayores", dice S. Orlene Grant, fundadora, presidenta y directora ejecutiva de The Juanita C. Grant Foundation. "En particular, ansiamos colaborar en participación comunitaria y desarrollar estrategias con recursos en el terreno que mejoren la seguridad económica, interrumpan el aislamiento social de los adultos mayores, incrementado por la pandemia, y enfrenten las tradicionales inequidades que experimentan los adultos mayores en las comunidades de color".

"El sufrimiento que están experimentando nuestras personas mayores de bajos ingresos durante el covid-19 ha empeorado esta crisis", dice Ana Melgoza, vicepresidenta de asuntos externos de San Ysidro Health. "Cuando se ven titulares que afirman que los ingresos y la raza son factores importantes en las infecciones de coronavirus, se comprende que el alivio económico es necesario para que nuestras personas mayores puedan sobrevivir y vivir esta pandemia de emergencia. Es un honor para nosotros trabajar con el NCOA para atender a la desproporcionada cantidad de abuelos que crían nietos, ancianos con enfermedades crónicas en viviendas hacinadas y personas mayores con acceso limitado a alimentos saludables".

El NCOA contiene el Center for Benefits Access (Centro para acceso a beneficios), financiado por la U.S. Administration for Community Living (Administración para la Vida Comunitaria de los Estados Unidos), para apoyar a las organizaciones en la inscripción de adultos mayores y adultos jóvenes con discapacidades y con medios limitados en programas de beneficios para los cuales reúnen los requisitos. Esta semana, del 13 al 17 de julio de 2020, el NCOA está patrocinando la Semana Boost Your Budget™ para educar a los adultos mayores en los programas de beneficios y dirigirlos a www.ncoa.org/Boost para que se sometan a un análisis gratuito en línea para ver si reúnen los requisitos.

Acerca del NCOA

El National Council on Aging (NCOA) es un líder nacional confiable que trabaja para asegurar que todas las personas puedan envejecer bien. Desde 1950, nuestra misión no ha cambiado: mejorar la vida de millones de adultos mayores, especialmente de aquellos que están atravesando dificultades. El NCOA empodera a las personas con las mejores soluciones para mejorar su propia salud y seguridad económica, y fortalece los programas gubernamentales de los que todos dependemos a medida que envejecemos. Cada año, millones de personas utilizan nuestros exclusivos programas BenefitsCheckUp®, My Medicare Matters® y el Aging Mastery Program® para envejecer bien. Mediante herramientas en línea y colaboración con una red nacional de socios, el NCOA está trabajando para mejorar las vidas de 40 millones de adultos mayores para el año 2030. Obtenga más información en ncoa.org y @NCOAging.

Este proyecto fue apoyado, en parte, por la subvención #90MINC0001-03-01 de la Administration on Community Living (ACL), Departamento de Salud y Servicios Humanos, Washington DC 20201. Se anima a los beneficiarios que emprenden proyectos bajo patrocinio gubernamental a expresar sus hallazgos y conclusiones libremente. Por lo tanto, los puntos de vista u opiniones no representan necesariamente la política oficial de la ACL.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1214534/National_Council_on_Aging_Partnership.jpg

FUENTE National Council on Aging

Related Links

www.ncoa.org



SOURCE National Council on Aging