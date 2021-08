El New Amsterdam FC anuncia que el Hofstra Soccer Stadium será su sede local para la temporada de otoño de 2021

NUEVA YORK, 5 de agosto de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El New Amsterdam FC (NAFC), un equipo de fútbol profesional que juega en la Asociación Nacional de Fútbol Independiente (NISA), anunció que el Hofstra Soccer Stadium será su sede local para la temporada de otoño de 2021. El NAFC jugará un total de nueve partidos de local en el estadio específico de fútbol a partir del sábado 7 de agosto contra Los Angeles Force a las 8:00 p. m. Las entradas ya están disponibles en www.nafcny.com.

"Sé de primera mano cómo es jugar al fútbol profesional frente a los apasionados fanáticos del fútbol de Nueva York", comentó Bouna Coundoul, director técnico del NAFC. "Se destaca la belleza del juego, pero su verdadera belleza es ver a nuestros simpatizantes apoyándonos desde las tribunas. Al final del día, somos el "Club de la gente" y no hay nada mejor que tener a nuestra gente con nosotros. Nuestros jugadores están ansiosos de jugar frente a una multitud local por primera vez en el Hofstra Soccer Stadium este sábado por la noche".

El año pasado, el NAFC se unió oficialmente a NISA, la tercera división de fútbol profesional de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos. Con un nuevo equipo y una nueva temporada programada para comenzar este sábado, el objetivo del NAFC no ha cambiado: brindar oportunidades a los jugadores locales para que logren sus sueños de jugar al fútbol profesional, a la vez que representan a Nueva York dentro y fuera de la cancha.

"Como organización, siempre nos hemos propuesto lograr que el New Amsterdam FC sea nuestro regalo a Nueva York. Ya sea dentro del campo de juego o en la comunidad. Mientras nuestra ciudad está renaciendo, también lo hace nuestro club", comentó Max Mansfield, director deportivo. Nuestro amor por la ciudad y por este deporte se ha fortalecido. Creo que muchos de nosotros estamos redescubriendo Nueva York, por eso también invito a los fanáticos y simpatizantes a salir y redescubrir el fútbol desde este sábado".

Las entradas para un partido se venden desde solo $15 para jóvenes (de 16 años o menos) y $20 para adultos. Las entradas para toda la temporada están disponibles a partir de solo $120 para jóvenes y $150 para adultos por nueve partidos locales desde el sábado 7 de agosto hasta el 21 de noviembre de 2021. Para obtener más información sobre entradas, noticias y actualizaciones, visite www.nafcny.com y siga al NAFC en Twitter, Facebook e Instagram.

Acerca del New Amsterdam Football Club

New Amsterdam Football Club es un nuevo club de fútbol profesional que juega en la Asociación Nacional de Fútbol Independiente, que es una liga profesional de tercera división sancionada por la Federación de Fútbol de los Estados Unidos. El New Amsterdam es el único equipo de fútbol profesional que entrena en Manhattan. Conocido a menudo como el "Club de la gente", el New Amsterdam es una sociedad sin fines de lucro para el beneficio público que se enfoca en desarrollar el fútbol y generar un impacto positivo en su comunidad, al promover el deporte como una forma de mejorar la salud y construir una comunidad.

