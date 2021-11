El nuevo documental de Johnnie Walker capta el espíritu de Keep Walking, iluminando a los creativos que impulsan el progreso colectivo en toda África

Durante más de dos siglos Johnnie Walker ha apostado por un espíritu de progreso y avance. A través de este nuevo documental, que forma parte del despliegue global del siguiente capítulo en su icónica campaña "Keep Walking" y como seguimiento del lanzamiento de The Man Who Walked Around the World en noviembre de 2020, Johnnie Walker propone explorar lo que el espíritu de Keep Walking significa para los creativos y creadores del cambio en la actualidad.

El documental presenta más de 20 voces desafiantemente y optimistas de toda África, incluyendo a uno de los principales artistas africanos del momento y la sensación de los medios sociales, CKay (Nigeria), el rapero y compositor Sampa The Great (Zambia), el bailarín y artista Kamo Mphela (Sudáfrica), el productor y DJ Nandele (Mozambique), el legendario fotógrafo James Barnor (Ghana), la diseñadora de moda Loza Maléombho (Costa de Marfil), el colectivo creativo Urban Pitchaz (Kenia) y Bose Ogulu también conocida como Mama Burna (Nigeria), representante y madre de la súper estrella mundial y socio de Johnnie Walker, Burna Boy.

Por medio de historias nunca antes escuchadas y conversaciones profundas, tuvimos una idea de cómo la nueva energía creativa, la determinación absoluta y el espíritu pionero están llevando la auténtica expresión africana al mundo. A través de diferentes culturas, pasiones y desafíos, la directora Amarachi Nwosu muestra un continente unido en la lucha por el progreso de todos.

Nwosu comentó: "Hacer The Ones Who Keep Walking con Johnnie Walker fue una oportunidad para contar una historia que reinventa cómo vemos África y el renacimiento creativo que está teniendo lugar. Contar historias impactantes desde la perspectiva afrofuturista es lo que me inspira, por lo que tener la oportunidad de iluminar a estas personas sorprendentes y sus increíbles viajes, a la vez que muestra el espíritu y la belleza que encarna África, es un sueño que se hace realidad. No puedo esperar a que todo el mundo lo vea".

La directora de Marketing Global de Johnnie Walker, Johanna Dalley, agregó: "En Johnnie Walker siempre queremos celebrar las historias de aquellos que dan pasos audaces para enriquecer la vida. Esas historias que a menudo muestran un poderoso espíritu de optimismo desafiante, son la encarnación perfecta de nuestra filosofía Keep Walking, una idea que se siente increíblemente relevante en el mundo en el mundo actual. Estamos encantados de habernos asociado con Amarachi Nwosu para compartir estas increíbles historias a través de The Ones Who Keep Walking. Amarachi es alguien cuya pasión por la inclusión social, la igualdad y la representación ha resonado realmente con nosotros y esperamos que la gente se sienta inspirada a seguir dando pasos audaces después de verlo".

Producido por Something™ Originals y un equipo de más de 200 creativos y talentos de toda África, The Ones Who Keep Walking se basan en la provocación final de The Man Who Walked Around the World: "what's next? (¿qué sigue?)", para iluminar a aquellos que encarnan el espíritu Keep Walking y que, en sus propios términos, están forjando una nueva dirección audaz para sus países, culturas y el mundo.

Puede ver The Ones Who Keep Walking aquí: www.theoneswho.film

La película completa también se transmite a través de una asociación en toda África con los canales DSTV: Africa Magic Family, Maisha Magic East, Zambezi Magic, Mzansi Magic, Mzansi Wethu, Channel O y TV5 Monde, propiedad de Canal+.

