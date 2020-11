El nuevo documental sobre Johnnie Walker del premiado director Anthony Wonke nos sirve una medida espirituosa muy adecuada para nuestros tiempos

"Esta es la historia de Johnnie Walker, pero es más que una simple historia sobre el whisky, es sobre la cultura y la necesidad universal de poder mirar hacia el futuro con esperanza. Es eso lo que la hace tan poderosa, no es una lección de historia, es un relato sobre el lugar en que nos encontramos hoy y lo que necesitamos para seguir adelante", explicó Wonke.

El director y productor nominado al Premio de la Academia y ganador de los premios Emmy y BAFTA, cuyos documentales previos tratan sobre Cristiano Ronaldo, la Guerra de las Galaxias y AP McCoy, pasó una gran parte de su tiempo de cuarentena develando historias y perspectivas jamás antes contadas sobre cómo Johnnie Walker superó sus desafíos con optimismo, para consolidar su lugar en la cultura como un ícono mundial.

Son muchas las personas que participan del documental, entre ellas, la actriz, activista y embajadora de la marca, Sophia Bush: "La gente no solo quiere nuevos productos que impacten sus vidas; quiere marcas que impacten el mundo de manera positiva. Johnnie Walker lo consideró y actuó en consecuencia a través de campañas y programas impactantes. La marca está preparada para dejar su huella en el fluir de la historia y ayudar a que la cultura avance, y me siento profundamente orgullosa de haber sido parte de este camino junto a ellos, apoyando en particular sus esfuerzos por la equidad de género".

Además de Bush, participan personajes como Cappadonna de Wu-Tang Clan, el músico de rock Zakk Wylde, Sean Miyashiro de 88rising, la leyenda de la publicidad Sir John Hegarty y muchos más, mientras observamos el impacto cultural de la marca de Myanmar a Brasil, y de India a Irak.

Myriam Lopez-Otazu, vicepresidenta de Contrataciones y Adquisiciones de Contenido de Discovery, afirmó: "Nos entusiasma estrenar The Man Who Walked Around the World en las plataformas y los servicios de Discovery este mes de noviembre. Es una historia fascinante y, considerando dónde nos encontramos ahora mismo en el mundo, resulta realmente oportuna".

John Williams, director de Marca Global de Scotch en Diageo, agregó: "Estamos inmensamente orgullosos de nuestra historia. Hay algo que siempre defendemos en Johnnie Walker y ese algo es el progreso: siempre estamos buscando seguir adelante, para que el próximo día sea mejor que el anterior. A lo largo de dos siglos hemos aprendido que el progreso necesita resiliencia y optimismo. Esos son los ideales que respaldan nuestra premisa filosófica 'Keep Walking' (Sigue caminando) y no me puedo imaginar un tiempo en que esta postura filosófica pueda ser más relevante".

Andy Hewitt, socio gerente de Something™ Originals, comentó: "Imaginar, filmar y editar este documental en el contexto de una pandemia mundial, junto a todas las tensiones que este año trajo a la superficie, le da a esta historia una profunda relevancia contemporánea que dudo que alguien haya apreciado por completo cuando se nos ocurrió la idea del documental. No podríamos estar más orgullosos del producto final".

Puede ver el tráiler de The Man Who Walked Around the World aquí: https://youtube.com/channel/UCKdI6o1Rx9BcFaQ1Ul5Xx6A

El documental completo se emitirá en la cartera de marcas y servicios de Discovery a partir del 12 de noviembre. Para obtener más información, visite https://themanwho.film

Hashtag oficial: #TheManWho

Video - https://www.youtube.com/watch?v=CJBXSNQqb-k

Photo -

https://mma.prnewswire.com/media/1332172/Discovery_Networks_Sophia_Bush.jpg

Photo -

https://mma.prnewswire.com/media/1332173/Discovery_Networks_Johnnie_Walker.jpg

FUENTE Discovery Networks

SOURCE Discovery Networks