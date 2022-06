El nuevo grupo femenino XG que invadió la escena con gran ovación internacional lanzó su nuevo tema, MASCARA, el 29 de junio de 2022 a las 18 hs JST/KST.

La nueva canción MASCARA es el himno de XG para la nueva generación que es atrevida, confiada y compasiva. La temeraria letra de "don't mess with my mascara" (no arruines mi rímel) incorpora el espíritu audaz y empoderado de XG. Nadie las hará llorar. "MASCARA" transmite fuerza, unión y amistad; tres virtudes que capturan la esencia de las integrantes de XG. Ellas están determinadas en difundir ese mensaje a los fans; levántense, permanezcan fuertes y siéntanse orgullosos.

MASCARA fue lanzada por las artistas de XG a través de un Live en YouTube, la primera vez que el grupo se presentó en vivo. A continuación revelaron el videoclip de MASCARA en YouTube.

XG está formado por Jurin, Harvey, Chisa, Maya, Cocona, Juria y Hinata.

FUENTE XG

