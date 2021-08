El nuevo Kia Sorento PHEV 2022 se une a la popular gama de modelos SUV

El Sorento PHEV viene con una lujosa cabina rica en funcionalidades que permite acomodar hasta seis pasajeros. Sus 143.8 pies cúbicos de espacio para pasajeros y para las piernas en la segunda fila superan a cualquier otro SUV PHEV2. Además, es el único SUV PHEV comercial que ofrece tres filas de asientos.

"La rara combinación de maniobrabilidad, eficiencia y amplitud del Sorento PHEV lo convertirá en una opción atractiva para nuestros clientes", comentó Sean Yoon, presidente y director ejecutivo de Kia North America y Kia America. "Nos enorgullece que se una a la popular línea del modelo Sorento, a la vez que desempeña un papel fundamental en el lanzamiento de la estrategia de electrificación Plan S de Kia".

El Kia Sorento PHEV 2022 se ofrecerá en dos versiones: SX y SX-P, que se fabricarán en Hwasung, Corea, junto con el Sorento HEV.

Un diseño moderno

El exterior del Sorento PHEV 2022 está definido por las mismas líneas pronunciadas y modernas, así como los mismos detalles de alta tecnología, del resto de la línea Sorento. Los elementos específicos de PHEV incluyen:

Insignias traseras especiales

Puerto de enchufe ubicado en el panel posterior

enchufe ubicado en el panel posterior Llantas estándar de 19 pulgadas

El Sorento PHEV cuenta con 143.8 pies cúbicos de espacio para pasajeros, el más amplio entre todos los SUV PHEV2. También tiene más espacio para las piernas en la segunda fila que cualquiera de su categoría2. Además de su amplitud, el aspecto prémium y su gran variedad de funcionalidades, el Sorento PHEV ofrece los siguientes aspectos destacados:

Tres filas de asientos de manera estándar, con sillas tipo capitán en la segunda fila

Asientos de cuero sintético Syntex estándar o asientos de cuero perforado opcionales

Pedales deportivos de aluminio opcionales

Una base sólida

El Sorento PHEV 2022 está construido en la sólida y versátil plataforma "N3". Entre otros aspectos destacados se encuentran:

Incremento de la distancia entre ejes casi 1.4 pulgadas con respecto a la generación anterior de Sorento para lograr más espacio interior

Resistencia promedio a la tracción mejorada en un 4 % en comparación con la generación anterior del Sorento

Dinámica, viaje y maniobrabilidad al conducir mejorados, al igual que el ruido, la vibración y la dureza (NVH)

Distribución de fuerzas de energía cinética por impacto a través de una estructura de carrocería con múltiples trayectorias de carga

Desempeño PHEV

La experiencia de conducción suave y confiable del Sorento PHEV 2022 proviene de un tren de potencia sofisticado con un sistema AWD probado:

Un motor GDI 4 cilindros de 1.6 litros turboalimentado con un motor eléctrico de 66.9 kW

Transmisión automática de 6 velocidades con levas de cambio a modo estándar



261 caballos de fuerza combinados



Batería de 13.8 kWh



Autonomía específica totalmente eléctrica de 32 millas 1



Calificación objetivo combinada de 79 MPGe 1



Tracción en todas las ruedas (AWD) estándar con diferencial de bloqueo central y elección de modo de conducción, incluido modo Snow5

Con respecto a la tecnología

Al igual que para el resto de la línea del modelo Sorento, el Sorento PHEV ofrece una amplia variedad de tecnologías disponible:

Grupo de medidores totalmente digitales de 12.3 pulgadas, el primero para cualquier SUV de Kia (SX-P)

medidores totalmente digitales de 12.3 pulgadas, el primero para cualquier SUV de Kia (SX-P) El Monitor de visión envolvente utiliza cuatro cámaras para proporcionar una perspectiva de 360 grados alrededor del vehículo, mejorando la confianza del conductor en situaciones de estacionamiento estrecho (SX-P) 6

El Monitor de puntos ciegos proyecta una visualización de video en vivo de los carriles adyacentes en el grupo de instrumentos y se activa a través de la señal de giro (SX-P) 6

Espejo electrocromático de visión trasera (SX-P)

Tecla inteligente con arranque por botón y arranque remoto (desde el llavero) 7

8 puertos de carga USB

Pantalla táctil de 10.25 pulgadas a color de alta resolución con navegación y telemática (UVO link) 8

Radio satelital SiriusXM 9

Bandeja de carga inalámbrica para teléfonos inteligentes 10

Sistema de sonido prémium Bose 11 , disponible con 12 altavoces de alto desempeño

, disponible con 12 altavoces de alto desempeño La tecnología Bose Centerpoint convierte fuentes estéreo en una experiencia de sonido envolvente más enriquecida



La compensación de velocidad dinámica analiza la fuente de sonido y se ajusta automáticamente según la velocidad

La Alerta estándar de pasajero trasero (ROA)12 utiliza sensores ultrasónicos diseñados para detectar el movimiento de niños o mascotas en la segunda y tercera fila después de que las puertas han sido bloqueadas, y puede notificar al conductor y al área circundante activando la bocina y encendiendo las luces de peligro

Una experiencia conectada

La telemática de UVO link8 ofrece una variedad de características avanzadas para vehículos conectados, como:

Navegación conectada 13 : un nuevo sistema de cálculo de ruta basado en la nube que utiliza la nube de UVO para calcular la ruta óptima utilizando mapas en tiempo real, información de tráfico próximo predecible con base en información histórica e IA para aprender las rutas preferidas de los usuarios

: un nuevo sistema de cálculo de ruta basado en la nube que utiliza la nube de UVO para calcular la ruta óptima utilizando mapas en tiempo real, información de tráfico próximo predecible con base en información histórica e IA para aprender las rutas preferidas de los usuarios Clima conectado: proporciona información meteorológica para más de 25,000 ciudades

La función mejorada de asistencia de voz UVO permite el control por voz del clima del vehículo, calefacción de asiento y volante, sistema de audio y otras funciones

Perfiles de usuario conectados: permite a los clientes agregar un conductor adicional a su vehículo. Los conductores pueden agregar sus cuentas UVO individuales al vehículo y tener acceso a funciones remotas mediante la aplicación Kia Access. El perfil almacena algunas configuraciones seleccionadas en la nube de UVO y se puede compartir con otros vehículos Kia compatibles

La integración de UVO y altavoces inteligentes permite que los clientes utilicen Alexa de Amazon o altavoces/dispositivos inteligentes habilitados con Google Assistant para controlar en forma remota algunas funciones (como el arranque remoto) 14

Notificaciones avanzadas:

La notificación de inactividad del motor y el apagado automático avisa al conductor a través de la aplicación UVO link si el motor queda inactivo y, después de un tiempo preseleccionado, lo apaga 15



Conexión al 911 y Asistencia en Carretera intentarán automáticamente llamar al 911 mediante el módem UVO incorporado si se despliega una bolsa de aire. Para situaciones que no son emergencias, puede conectarse con el servicio de asistencia en carretera las 24 horas del día, los 7 días de la semana y compartir la ubicación del vehículo 16

También vienen dos características nuevas en UVO por primera vez en un Kia:

Buscar mi coche a pedido con Monitor de visualización de alrededores, que utiliza las cámaras del vehículo para capturar imágenes de los alrededores y luego compartirlas a través de la aplicación Kia Access 17



Navegación en la Última Milla, que proporciona direcciones para caminar hasta el destino final del conductor si el vehículo es estacionado entre 0.1 y 1.2 millas de distancia18

Sistemas avanzados de asistencia al conductor

El Sorento PHEV ofrece un paquete completo de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) de Kia Drive Wise4 de manera estándar:

Asistencia para evitar colisiones en el punto ciego - posterior (BCA-posterior) con asistencia de salida en paralelo: bajo ciertas condiciones, puede detectar vehículos que viajen en el carril contiguo. Cuando otro vehículo es "visto" en el punto ciego, el vehículo frena la rueda exterior bajo ciertas condiciones para ayudarlo a regresar al carril

Sistema de aviso de atención al conductor (DAW) 19 : detecta patrones de conducción desatenta y envía una advertencia auditiva y visual para alertar al conductor

: detecta patrones de conducción desatenta y envía una advertencia auditiva y visual para alertar al conductor Advertencia de colisión frontal (FCW): diseñada para detectar un vehículo al frente en el carril y, en determinadas condiciones, calcula la distancia y la velocidad de acercamiento para emitir una alerta al conductor si detecta una posible colisión frontal

Asistencia para evitar colisiones frontales (FCA): se basa en la FCW asistiendo al conductor al frenar para ayudar a evitar una colisión o reducir los efectos en ciertas condiciones si se detecta un vehículo, peatón o ciclista al frente

Asistencia para evitar colisiones frontales (FCA) al virar en cruces (FCA-JT): asiste al conductor en el frenado para ayudar a evitar una colisión o reducir los efectos en ciertas condiciones cuando se vira a la izquierda y se acerca un vehículo

Asistencia de conducción en autopista (HDA) 20 : utiliza información de límites de velocidad en carreteras federales del sistema de navegación y, bajo ciertas condiciones, ajustará automáticamente la velocidad para que esté dentro del límite de velocidad anunciado y mantendrá la distancia con el vehículo detectado al frente

: utiliza información de límites de velocidad en carreteras federales del sistema de navegación y, bajo ciertas condiciones, ajustará automáticamente la velocidad para que esté dentro del límite de velocidad anunciado y mantendrá la distancia con el vehículo detectado al frente Asistencia de límite de velocidad inteligente (ISLA): cambia automáticamente la velocidad establecida de Control de crucero inteligente utilizando la información de límite de velocidad detectada a través de la cámara frontal o la información de navegación GPS (cuando se activa)

Asistencia para mantenerse en el carril (LFA): sigue las marcas del carril que el sistema detecta y proporciona apoyo en la dirección para ayudar a mantener el vehículo en el centro del carril

Control de crucero inteligente en curvas basado en la navegación (NSCC-C): aprovecha el sistema de navegación para reducir la velocidad del vehículo de manera proactiva antes de las siguientes curvas

Advertencia de distancia de estacionamiento en reversa (PDW-R): detecta ciertos objetos detrás del vehículo, y emite una advertencia auditiva cuando se detecta una obstrucción. El tono de advertencia resuena más rápido a medida que el vehículo se acerca al objeto detectado

Asistencia para evitar colisiones por tráfico posterior (RCCA): ayuda a detectar la mayor parte del tráfico cruzado que se aproxima cuando está retrocediendo. Cuando se detecta tráfico cruzado acercándose, el sistema alerta al conductor y puede aplicar los frenos

Asistencia de salida segura (SEA)21: puede alertar al conductor o a los pasajeros al abrir la puerta para que no salgan del vehículo cuando el sistema detecta tráfico aproximándose. Cuando se detecta, suena una campanilla. El sistema puede intervenir para bloquear las puertas traseras cuando el vehículo está equipado con trabas eléctricas para los niños

Kia America – Acerca de nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia Motors America sigue encabezando las encuestas de calidad y es reconocida como una de las 100 mejores marcas mundiales. Kia es el "Socio automotor oficial" de la NBA y ofrece una completa gama de vehículos vendidos a través de una red de más de 750 concesionarios en los Estados Unidos, entre los que se incluyen automóviles y SUV orgullosamente ensamblados en los Estados Unidos.*

Para obtener información para medios de comunicación, incluyendo fotografías, visite www.kiamedia.com. Para recibir avisos personalizados por correo electrónico sobre comunicados de prensa al momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

*Los modelos Telluride, Sorento y K5 se ensamblan en los Estados Unidos con partes de los Estados Unidos y de otros países.

1 Estimaciones de la EPA no disponibles en el momento de la publicación. Objetivo/proyección la autonomía eléctrica, las MPGe y la autonomía total se basan en pruebas del fabricante. La autonomía eléctrica, el millaje y la autonomía total varían según las opciones, las condiciones y hábitos de conducción, y el estado en que se encuentre su vehículo

2 Comparación basada en SUV híbridos enchufables 2021 y 2022 a agosto de 2021. Categoría SUV híbrida enchufable según se define en la segmentación de Kia.

3 Comparación con base en SUV híbridos enchufables de 3 filas 2021 y 2022 a agosto de 2021. Categoría SUV híbrido enchufable de 3 filas según se define en la segmentación de Kia.

4 Ningún sistema, independiente de cuán avanzado sea, puede compensar la totalidad de los errores cometidos por el conductor y/o las condiciones de conducción. Conduzca siempre con cuidado.

5 Ningún sistema AWD, independiente de cuán avanzado sea, puede compensar la totalidad de los errores cometidos por el conductor y/o las condiciones de conducción. Conduzca siempre con cuidado.

6 Estas características no sustituyen la conducción segura y es posible que no detecten todos los objetos que rodean al vehículo. Conduzca siempre de manera segura y tenga cuidado

7 No utilice el control remoto de climatización ni el arranque remoto si el vehículo está en un área cerrada (p. ej., garaje cerrado) o en un área parcialmente cerrada sin ventilación. Cierre todas las puertas que comunican con los espacios habitados adyacentes al área del vehículo antes de ejecutar un control remoto de climatización o arranque remoto. El soporte de funciones remotas varía según el modelo, el año y la versión.

8 La compra/arrendamiento de ciertos vehículos Kia 2022 y más nuevos con UVO link incluye una suscripción de cortesía de 1 año a partir de la nueva fecha de venta/arrendamiento minorista del vehículo según lo registrado por el concesionario. Después de que venza su suscripción de cortesía por 1 año a UVO link, conservar el acceso al paquete completo de servicios disponibles de UVO link en su Kia requerirá una suscripción pagada a la tasa de suscripción del momento; en caso de no suscribirse, el uso de ciertas características de UVO link puede terminar de inmediato. El uso de UVO está sujeto a que se acepte la política de privacidad de UVO (disponible en owners.kia.com/us/en/Privacy-policy.html) y los términos del servicio (disponible en owners.kia.com/us/en/Terms-of-service.html). La suscripción a UVO link de cortesía se puede transferir a propietarios subsiguientes durante el período de servicio original de UVO link. Utilice UVO link solamente cuando sea seguro hacerlo. UVO link puede no estar disponible en este momento para el año modelo 2022 y otros vehículos más recientes vendidos o comprados en Massachusetts. Consulte el Portal de propietarios de Kia para obtener actualizaciones sobre la disponibilidad. Kia Access con la aplicación UVO link está disponible en Apple App Store o Google Play Store. Kia America, Inc. se reserva el derecho de cambiar o suspender UVO link en cualquier momento sin previa notificación o sin incurrir en obligación futura alguna. Es posible que se apliquen tarifas por mensajes y datos. Se requiere cobertura celular y de GPS para utilizar la mayoría de las funciones. Las funciones de UVO link pueden variar según el modelo, el año y el nivel de la versión. Las funciones, especificaciones y tarifas están sujetas a cambios. Para obtener más detalles y limitaciones, visite www.kia.com o su concesionario Kia autorizado. Apple y App Store son marcas registradas de Apple Inc. Google y sus logotipos son marcas comerciales de Google LLC.

9 SiriusXM es una marca comercial de Sirius XM Radio Inc.

10 El sistema de carga sólo funciona con ciertos dispositivos. Para advertencias e instrucciones, consulte el Manual del propietario del vehículo.

11 Bose es una marca registrada de Bose Corporation.

12 La Alerta de pasajero trasero no sustituye la atención que se presta y es posible que no detecte todo el movimiento dentro del vehículo. Revise siempre el interior del vehículo cuando salga de este.

13 Disponible únicamente con sistema de infoentretenimiento basado en navegación. Incluye servicio por 1 año. Después del primer año se requiere suscripción a la tarifa del momento para conservar el acceso. Visite https://owners.kia.com/us/en/uvo-availability.html para obtener más detalles sobre las características específicas disponibles. La navegación es solo para fines de información. Kia no garantiza la exactitud de la información.

14 Los dispositivos Amazon y Google se venden por separado y requieren una conexión Wi-Fi a internet. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Google, Google Assistant y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Google, Inc. No utilice el control remoto de climatización ni el arranque remoto si el vehículo está en un área cerrada (p. ej., garaje cerrado) o en un área parcialmente cerrada sin ventilación. Cierre todas las puertas que comunican con los espacios habitados adyacentes al área del vehículo antes de ejecutar un control remoto de climatización o arranque remoto. El soporte de funciones remotas varía según el modelo, el año y la versión.

15 La notificación de inactividad del motor y las notificaciones de apagado automático del motor requieren cobertura celular y un teléfono inteligente compatible con Kia Access con la aplicación UVO link. Se aplican tarifas de servicio celular.

16 Conexión al 911 debe estar habilitado en la unidad principal y se activa después del despliegue de la bolsa de aire. Requiere cobertura celular.

17 La función Buscar mi coche a pedido con Monitor de visualización de alrededores requiere cobertura celular y un teléfono inteligente compatible con Kia Access con la aplicación UVO link. Se aplican tarifas de servicio celular.

18 La función Navegación de la última milla requiere cobertura celular y un teléfono inteligente compatible con Kia Access con la aplicación UVO link. Se aplican tarifas de servicio celular.

19 El sistema de aviso de atención al conductor no sustituye la conducción segura y es posible que no detecte todos los casos de fatiga del conductor o las prácticas de conducción inatentas. La falta de atención en las condiciones de conducción y en la operación del vehículo puede provocar la pérdida de control de este. Conduzca siempre de manera segura y tenga cuidado.

20 El Asistente de conducción en autopista no sustituye la conducción segura, es posible que no detecte todos los objetos alrededor del vehículo y solo funciona en ciertas autopistas federales. Conduzca siempre de manera segura y tenga cuidado.

21 La Asistencia de salida segura no sustituye la atención de la persona y es posible que no detecte todos los objetos que rodean al vehículo. Al salir del vehículo, siempre preste atención al tráfico y al área que lo rodea.

