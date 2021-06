El nuevo libro de Andrea Flores, No Apoyo La Violencia: Busco La Justicia, una increíble guía para enfrentar cualquier tipo de abuso en la vida real.

Hoy en día sigue viviendo ahí luchando día a día por sus sueños que, aunque ya ha cumplido algunos, ella dice que no tiene límite para seguir luchando por el siguiente. Para Andrea no hay limitaciones y dice que el límite es el cielo y como todavía no llega ahí, continuará explorando y poniendo nuevas metas.

Seguirá fuerte, firme con la frente en alto pase lo que pase y que si agachara la cabeza es porque ya no respira. Que aprovechará cada oportunidad que Dios y la vida le presenten.

En este libro encontrarás herramientas para vencer cualquier abuso. Secretos y orientaciones para empoderarte y creer en ti; despertarás y concientizarás en que nadie tiene derecho a invadir y abusar en tu vida. Sabrás que no hay miedos ni circunstancias para caer en una trampa del abusador. Mirarás la diferencia de defender tus derechos y estar preparada o de orientarte con las personas adecuadas y te darás cuenta lo que eres, mereces y vales.

Publicada por Page Publishing, el fantástico libro de Andrea Flores, No Apoyo La Violencia: Busco La Justicia, te mostrará la mejor manera de actuar, a dónde ir, y a quien buscar en caso de recibir algún tipo de abuso.

Para los lectores que deseen experimentar esta interesante experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra No Apoyo La Violencia: Busco La Justicia, en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

Acerca de Page Publishing:

Page Publishing es una editorial tradicional, que presta todo tipo de servicios, maneja todos los temas intrínsecos involucrados en la publicación de los libros de sus autores incluyendo la distribución en las tiendas minoristas más grandes del mundo y la generación de las regalías. Page Publishing sabe que los autores necesitan ser libres para crear, no atados a un negocio complicado con temas como la conversión de libros en línea, establecer cuentas de ventas, seguros, impuestos y temas similares. Sus autores pueden dejar atrás estos temas tan tediosos, complejos y que representan una pérdida de tiempo para ellos, y enfocarse en su pasión; escribir y crear. Aprende más en www.pagepublishing.com

