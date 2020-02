El Nuevo Libro De Carmen Escalera, Un Nuevo Amanecer De La Mano De Dios: Un Alma Abriendo Su Corazón Y El Espíritu De Dios Hablando, Un Agradecimiento A Las Obras De Dios

Escalera nos trae una obra donde abrió su corazón y muestra con cada palabra escrita que solo Dios es responsable de su vida, nos cuenta: "Mi despertar de la mano de Dios surgió el 06 febrero del 2011, en ese tiempo estaba pasando por una enfermedad gravísima, según los doctores mi destino era terminar como un vegetal, al regresar a casa me recosté en mi cama y con lágrimas me dije a mi misma ¿Morir o vivir? y decidí vivir. Ese día por la noche me puse ante Dios y le dije: "Ya no puedo más, haz de mí lo que quieras y que se haga Tú voluntad". Después de esto comencé a escribir por inspiración de Dios. Recuerdo que la primera vez me ganó la risa con un gozo muy grande en mi corazón, ya que estaba recibiendo el Espíritu de Dios. Ya al haber aceptado ser instruida por Dios, Jesús venía a mi encuentro a darme mis terapias físicas para poder usar mis manos y fui sanada por Jesús. En agradecimiento le dije "¡Aquí estoy, que se haga en mí tu voluntad!". Desde entonces, mi alma y corazón fueron transformados en la gracia de Dios en su amor"